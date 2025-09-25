Panamá, 25 de septiembre del 2025

    EN AMADOR

    Premios Juventud 2025 se celebran por primera vez en Panamá

    Getzalette Reyes
    De izquierda a derecha: las presentadoras Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza hablan previo a los Premios Juventud en Ciudad de Panamá. EFE/Carlos Lemos

    Panamá hace historia al convertirse en la primera sede internacional de los Premios Juventud 2025, que tendrán lugar este jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).

    Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados con seis menciones cada uno, en una edición que reunirá a más de 200 artistas de distintos géneros musicales, además de figuras de la televisión y las redes sociales.

    Panamá brilla con talento local e internacional

    El escenario panameño recibirá a más de 30 artistas de fama mundial, entre ellos Camilo, Maluma, Morat, Natti Natasha, Farruko, Grupo Firme, Gloria Trevi, Willie Colón y Marc Anthony, quienes prometen shows memorables.

    El talento panameño también dirá presente con Boza, Sech, Los Rabanes, Samy y Sandra Sandoval, Nando Boom y Erika Ender, que compartirán escenario con artistas de países como México, España, Colombia, Argentina, Venezuela y Puerto Rico.

    Un homenaje al Mes de la Herencia Hispana

    Con un total de 231 artistas nominados en 41 categorías –30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales–, la edición 2025 de los Premios Juventud marca un hito cultural al celebrarse fuera de Estados Unidos.

    Premios Juventud 2025 se celebran por primera vez en Panamá
    Integrantes del grupo Niche, Luis Araque (i), Alejandro Iñigo (c) y Álex Torres (d) hablan previo a los Premios Juventud. EFE/Carlos Lemos

    El evento llega a Panamá como parte de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, resaltando la diversidad y creatividad de la comunidad latina.

    Lista confirmada de artistas

    Entre los cantantes que se presentarán en el show figuran:

    • Bad Gyal, Lola Índigo (España)

    • Carlos Vives, Grupo Niche, Fonseca, Silvestre Dangond (Colombia)

    • Myke Towers, Wisin (Puerto Rico)

    • Alemán, Esaú Ortiz, Kevin Aguilar, Camila Fernández (México)

    • Emilia, Yami Safdie (Argentina)

    • Louis BPM, MARI (Venezuela)

    • Hamilton, Makaco El Cerebro, R!ch Yashel

    • Samy y Sandra Sandoval, Erika Ender, Boza, Sech, Nando Boom, Los Rabanes, Dímelo Flow, entre otros.

    La 22.ª edición de los Premios Juventud será transmitida en vivo por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, consolidando a Panamá como un centro cultural y de entretenimiento de relevancia internacional.

    Getzalette Reyes

    Portadista

