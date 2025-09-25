Premios Juventud 2025 se celebran por primera vez en Panamá

Panamá hace historia al convertirse en la primera sede internacional de los Premios Juventud 2025, que tendrán lugar este jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).
Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados con seis menciones cada uno, en una edición que reunirá a más de 200 artistas de distintos géneros musicales, además de figuras de la televisión y las redes sociales.
Panamá brilla con talento local e internacional
El escenario panameño recibirá a más de 30 artistas de fama mundial, entre ellos Camilo, Maluma, Morat, Natti Natasha, Farruko, Grupo Firme, Gloria Trevi, Willie Colón y Marc Anthony, quienes prometen shows memorables.
El talento panameño también dirá presente con Boza, Sech, Los Rabanes, Samy y Sandra Sandoval, Nando Boom y Erika Ender, que compartirán escenario con artistas de países como México, España, Colombia, Argentina, Venezuela y Puerto Rico.
Un homenaje al Mes de la Herencia Hispana
Con un total de 231 artistas nominados en 41 categorías –30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales–, la edición 2025 de los Premios Juventud marca un hito cultural al celebrarse fuera de Estados Unidos.
El evento llega a Panamá como parte de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, resaltando la diversidad y creatividad de la comunidad latina.
Lista confirmada de artistas
Entre los cantantes que se presentarán en el show figuran:
Bad Gyal, Lola Índigo (España)
Carlos Vives, Grupo Niche, Fonseca, Silvestre Dangond (Colombia)
Myke Towers, Wisin (Puerto Rico)
Alemán, Esaú Ortiz, Kevin Aguilar, Camila Fernández (México)
Emilia, Yami Safdie (Argentina)
Louis BPM, MARI (Venezuela)
Hamilton, Makaco El Cerebro, R!ch Yashel
Samy y Sandra Sandoval, Erika Ender, Boza, Sech, Nando Boom, Los Rabanes, Dímelo Flow, entre otros.
Magia pura será lo que presencien todos en la fiesta más hot...pero que joya #Camilo y #Morat ✨😍#PremiosJuventud este jueves, 7P/6C por Univision, @UniMas, @Galavision y @VIX #Ensayos #Editorial pic.twitter.com/q5UEELiRle— Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 25, 2025
No saben lo que les espera con #GrupoDestino 🤠 los dejarán boquiabiertos 🪗🤩#PremiosJuventud este jueves, 7P/6C por Univision, @UniMas, @Galavision y @VIX #Ensayos #Editorial pic.twitter.com/LZTwgSORXA— Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 25, 2025
La 22.ª edición de los Premios Juventud será transmitida en vivo por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, consolidando a Panamá como un centro cultural y de entretenimiento de relevancia internacional.