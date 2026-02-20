Premios Lo Nuestro 2026: música, trayectoria y orgullo latino en una noche inolvidable

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gala de Premios Lo Nuestro 2026 arrancó en Miami, Estados Unidos, por todo lo alto con un espectáculo cargado de fuerza y elegancia. La ceremonia abrió con un impactante número musical protagonizado por Marc Anthony y Nathy Peluso, quienes compartieron escenario acompañados por una gran orquesta en vivo.

Bajo un despliegue de luces, metales y percusión, ambos artistas interpretaron el clásico Como en el idilio, fusionando la potencia salsera de Marc Anthony con la energía y versatilidad escénica de Peluso. La presentación marcó el inicio oficial de la premiación durante la noche del jueves 19 de febrero, encendiendo el ambiente desde los primeros minutos y dando paso a una noche dedicada a celebrar lo mejor de la música latina.

Tras la ovación del público, hicieron su entrada las presentadoras Clarissa Molina, Thalía y Nadia Ferreira, quienes destacaron que la presentación inaugural representó la cultura, la tradición y la esencia que distinguen a la música latina en el mundo.

Acto seguido, y sin perder el ritmo de la noche, se dio paso a la entrega del primer premio

En la categoría Artista del Año Tropical, el ganador fue Romeo Santos. Al recibir el premio, el artista aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la situación migratoria en Estados Unidos.

“Para las personas a quienes no les llegó mi memo sobre la inmigración en Estados Unidos: no existe organización ni departamento que, si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto”, expresó.

Entre las presentaciones de la noche estuvieron: Gloria Trevi, con la canción Un abrazo; Kany García y Maluma, interpretando 1+1; y Carin León.

En la categoría La Mezcla Perfecta del Año, el premio se lo llevó Que me quiera más, interpretada por Marc Anthony y Wisin.

En Álbum del Año Tropical, el Premio Lo Nuestro se lo llevó Natti Natasha con Natti Natasha en Amargue.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al Premio Ícono Urbano otorgado a Arcángel.

La presentación inició con De La Ghetto, quien estrenó en el escenario el tema Mírame Baby junto al cantante colombiano, Ferxxo. Tras el número musical, se proyectó un video en el que Arcángel agradeció a sus seguidores por acompañarlo durante sus 20 años de carrera. “Soy La Maravilla”, expresó con orgullo.

El tributo continuó con varias figuras del género urbano interpretando algunos de sus éxitos. Jhayco subió al escenario junto a Arcángel para cantar Pa’ Que La Pases Bien; J Balvin interpretó Ganas de Ti; Jay Wheeler presentó Por amar a ciegas; Mora cantó Hace mucho tiempo; Sech interpretó Me prefieres a mí y Eladio Carrión llevó al escenario El demonio de la tinta.

Durante el homenaje, J Balvin destacó el honor de celebrar la trayectoria de Austin Santos, nombre de pila del artista de raíces dominicanas, y aseguró que la grandeza no se mide por la altura.

Al recibir el reconocimiento, Arcángel dedicó el premio a su madre, Carmen Rosas Santos, afirmando que todo lo que ha logrado ha sido por ella. También recordó a su hermano Justin Santos, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico en noviembre de 2021.

Además, agradeció a su equipo de trabajo y a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera.

En la categoría Artista Pop Masculino del Año, el premio se lo llevó, Maluma. En Canción del Año - Música Mexicana, el premiado fue Carín León con El Amor De Mí Herida.

La noche también incluyó el homenaje al Premio a la Trayectoria, otorgado a Juanes. El colombiano subió al escenario para interpretar algunos de los éxitos que han marcado su carrera, entre ellos La Camisa Negra, Es Por Ti, Nada Valgo Sin Ti y A Dios Le Pido, desatando la ovación del público.

El reconocimiento le fue entregado por la banda Morat. Durante su discurso, Juanes dejó un mensaje que resonó en la audiencia: “Aprendan a tocar un instrumento; hay mucha inteligencia artificial, pero nosotros tenemos inteligencia sentimental”.

En otro momento de la gala, Justin Quiles y Lenny Távarez aprovecharon el escenario para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado SUPERARTE.

“Somos los únicos artistas que no somos un dúo... somos una visión compartida. Dos mentes. Un concepto. Una obra de arte”, expresaron. El disco incluye colaboraciones con J Balvin, Eladio Carrión, Jowell & Randy, entre otros exponentes del género urbano.

Además, la ceremonia celebró al productor Manolo Díaz con el Premio Visionario Lo Nuestro. El homenaje contó con presentaciones de Mau y Ricky, Melody y Café Quijano, quienes reconocieron su aporte y legado en la industria musical.

Durante esta gala, el Premio Legado Musical fue otorgado a la banda Los Bukis, en reconocimiento a la huella que han dejado en la industria. El grupo consolidó su legado con clásicos de la música romántica en español como Tu cárcel, Falso amor, Cómo fui a enamorarme de ti, Y ahora te vas y Navidad sin ti, canciones que marcaron a toda una generación y que siguen siendo infaltables en sus conciertos y homenajes.

Otro de los tributos más esperados fue el de Paloma San Basilio, quien recibió el Premio a la Excelencia. La artista estuvo acompañada en el escenario por Sofía Reyes, Yami Safdie, Elena Rose y Arthur Hanlon, en un momento cargado de emotividad y reconocimiento a su trayectoria.

En medio de la ceremonia, además de conducir la gala, Thalía también subió a la tarima para interpretar su nueva canción, Dancing Queen, sumando así otro número musical a una noche repleta de homenajes y estrenos.