Prensa extranjera en Argentina advierte que Gobierno pone límites para cubrir la protesta

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) expresó su “profunda preocupación” por las medidas anunciadas por el Gobierno del Javier Milei que limitan la cobertura periodística en las inmediaciones del Congreso, con motivo de las protestas previstas esta semana contra la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.

En un comunicado, la asociación —que tiene más de 40 años de historia y reúne a más de 90 corresponsales de medios internacionales— cuestionó las medidas anunciadas por el Ministerio de Seguridad Nacional este martes.

El Gobierno “establece limitaciones al desempeño de los trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026, y pretende deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los periodistas que cubren información en la vía pública”, indica el comunicado de ACERA.

La disposición, hecha pública a través de un comunicado oficial, asigna como “zona exclusiva” para el estacionamiento de unidades móviles de prensa la vereda de la calle Hipólito Yrigoyen y recomienda a los trabajadores de prensa evitar ubicarse entre eventuales focos de violencia y el personal de las fuerzas de seguridad.

Según Acera, “cualquier limitación o acción que restrinja la labor de los periodistas que cubren manifestaciones, marchas o protestas en el espacio público no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.

La asociación considera que las medidas del Gobierno generan un “efecto intimidatorio” y trasladan a los periodistas la responsabilidad por su integridad física.

Por eso instó al Ministerio de Seguridad Nacional a reconsiderar las disposiciones y adecuarlas a los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de expresión.

El anuncio del Gobierno se produce en la antesala del debate y votación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por Milei, tras su aprobación hace una semana en el Senado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una huelga general para el día en que se trate la iniciativa en la Cámara Baja, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que acompañará la medida con una movilización.

La protesta realizada el pasado miércoles frente al Congreso, mientras se debatía el proyecto en el Senado, terminó en una batalla campal, con heridos y detenidos.

El Gobierno presentó contra los alborotadores una denuncia por terrorismo y otra por el delito de instigación pública a cometer daño agravado y resistencia a la autoridad.