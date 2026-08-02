Presidenta de Costa Rica acusa de ‘golpistas’ a magistrados que prorrogaron nombramientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, acusó este viernes de “golpistas” a cuatro magistrados de la Sala Constitucional que prorrogaron el nombramiento de los suplentes de ese tribunal, tras siete meses en los que el oficialismo en el Congreso se ha negado a votar la nómina de candidatos propuestos por el Poder Judicial.

“Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional”, expresó en un mensaje en redes sociales la presidenta Fernández, cuyo Gobierno se ha caracterizados por las constantes críticas y enfrentamientos con el Poder Judicial.

La mandataria aseguró que “esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados”, manifestó Fernández.

El jueves, por cuatro votos a favor y tres en contra, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo presentado por un ciudadano para prorrogar los nombramientos de sus magistrados suplentes hasta que el Congreso vote de una la lista de postulados presentada desde el año pasado.

El Congreso, dominado por el oficialista Partido Pueblo Soberano (derecha), ha devuelto la lista en tres ocasiones al Poder Judicial pidiendo una nueva sin dar mayores argumentos para su negativa de votar.

Los magistrados suplentes son fundamentales para el funcionamiento de la Sala Constitucional, ya que son los encargados de completar la conformación del tribunal cuando alguno de los titulares está de vacaciones, incapacitado o se debe inhibir de algún caso.

Desde diciembre pasado la Sala Constitucional, que se encarga de resolver recursos de amparo, de hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y la protección de derechos humanos, está funcionando sin suplentes desde diciembre pasado, lo que ha incrementado el número de casos pendientes de resolver.

“No podemos dejar pasar la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes cuyo periodo venció desde el 16 de diciembre del 2025”, expresó este viernes la presidenta Fernández, quien agregó que el tribunal está violentando el principio de división de poderes.

El Gobierno señaló de “golpistas” a los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya y anunció que el próximo lunes presentará una denuncia por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia.

Líderes de la oposición como la ex primera dama (2018-2022) y diputada Claudia Dobles han expresado su apoyo a la Sala Constitucional y aseguran que es el Congreso el que no ha cumplido con su deber de votar por los suplentes del tribunal.

Este es un nuevo episodio de los conflictos que ha sostenido el Gobierno de la presidenta Fernández (2026-2030) y el de su mentor y antecesor Rodrigo Chaves (2022-2026), con el Poder Judicial, que mantiene abiertas investigaciones contra numerosos miembros del Gobierno.

Constantemente Fernández y Chaves, quien ahora ejerce como ministro de Hacienda y de la Presidencia, lanzan críticas al PoderJudicial y han acusado a su cúpula de corrupta, y además han anunciado un recorte del 5 % en el presupuesto judicial para 2027.

En 2025 Chaves lideró una protesta para exigir la renuncia del fiscal general Carlo Díaz, quien le investiga por presunto financiamiento ilegal de la campaña de 2022, y por un aparente uso irregular de recursos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

La Sala Constitucional también emitió varios fallos en contra del Gobierno de Chaves, algunos de ellos por violaciones a la libertad de prensa y expresión.