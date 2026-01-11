Presidenta de Honduras pide nuevo escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que inicie “de inmediato” un conteo “de todos los votos” de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, aún cuando el ente electoral ya declaró a los ganadores de los comicios.

“Hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional (Parlamento) se mande una nota al Consejo con la copia de La Gaceta para que lo inicien de inmediato, caso contrario será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como establece la Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 7”, dijo a la prensa el presidente de la junta directiva del poder Legislativo, Luis Redondo.

“Nosotros estamos pidiendo desde el Congreso Nacional de la República, en un hecho histórico, que se cuenten todos los votos de las 19.167 juntas receptoras de votos y que gane quien gane, no importa quién es el que resulte ganador, sea respetado después de que se complete el escrutinio total de las juntas receptoras de votos. Que se respete el voto de todo el pueblo hondureño”, enfatizó Redondo, quien participó en la reunión del Consejo de Ministros.

El viernes, un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), en una sesión extraordinaria del Parlamento, aprobó una iniciativa de Redondo orientada a que se cuenten todos los votos.

La iniciativa fue sancionada por la presidenta hondureña y fue publicada en el diario oficial La Gaceta, en un hecho que juristas, la oposición y analistas consideran improcedente porque el CNE ya dio una declaración oficial de los ganadores de los comicios, en los que el candidato presidencial ganador fue Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

A la sesión del Legislativo no se le permitió el ingreso a más de 70 diputados de la oposición, según sus propias denuncias.

Asfura, según lo establece la ley, deberá asumir el próximo 27 de enero, cuando concluirá el mandato de Xiomara Castro, quien el pasado 18 de diciembre dijo que aceptaría los resultados del CNE.

Todo el material electoral está resguardado por centenares de militares y policías.

Castro convocó a la sesión del Consejo de Ministros luego de que en un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tres días antes de las elecciones anunció su respaldo a Asfura, le pidió sostener “un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral”, a 17 días de concluir su mandato y tras acusar al estadounidense de interferir en los comicios.

“Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras”, indicó Castro en un extenso mensaje en la red social X.

En particular, anotó, “sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”.

“Al mismo tiempo, me dirijo al pueblo hondureño para explicar las razones por las cuales sancioné el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, mediante el cual se reafirma la soberanía de Honduras y se ordena al Consejo Nacional Electoral el conteo de los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre”, indicó la mandataria.