Presidenta hondureña pide a Policía ‘cerrar el paso’ a intentos de ruptura constitucional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió este miércoles a la Policía Nacional “estar a la altura de este momento histórico” para proteger la soberanía nacional frente a la intervención extranjera, y “cerrar el paso a cualquier intento de ruptura al orden constitucional”.

“Les pido que estén a la altura de este momento histórico en el cual debemos defender la vida, la ley y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera con amenazas directas, que modificó fuertemente los resultados de las elecciones en Honduras”, subrayó Castro durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en Tegucigalpa.

La mandataria repitió que, de acuerdo con información de inteligencia verificada, “se gesta una agresión contra el orden democrático para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, consolidando así un golpe electoral”.

Ante esta situación “grave” reiteró un llamado “firme y patriótico” a la ciudadanía para concentrarse pacíficamente en Tegucigalpa en “defensa de la justicia, la libertad y la memoria de los mártires”, enfatizando que “en Honduras no permitiremos ni golpes, ni fraudes, nunca más”.

#Canal8 | 🇭🇳 La Presidenta de la República, Xiomara Castro, denunció que la clase dominante, mediante la abierta intervención extranjera del presidente Donald Trump y un fraude monumental a través del sistema TREP, en alianza con el crimen organizado, pretende reinstalar el… pic.twitter.com/5YOL7eS1S3 — Canal 8 (@Canal8_hn) December 17, 2025

Castro enfatizó que corresponde al ministro de Seguridad hondureño, Gustavo Sánchez, y al jefe de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, desempeñar un “papel histórico” garantizando el derecho del pueblo a “manifestarse pacíficamente, proteger la vida y cerrar el paso a cualquier intento de ruptura del orden constitucional”.

Los hondureños aún no conocen los resultados oficiales a casi tres semanas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Con el 99,80 % de las actas escrutadas, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura -quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump-, lidera con el 40,54 % de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, el 39,19 %.

La candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados del CNE, se ubica en tercer lugar con el 19,29 % de los sufragios.

Simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegan a Casa Presidencial este 17 de diciembre de 2025, convocados por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Castro responsabilizó a la “clase dominante, por medio de la descarada intervención extranjera del presidente Donald Trump” y al “fraude monumental” del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), “aliados con el crimen organizado”, de intentar “reinstalar un narcoestado para recuperar sus privilegios”.

La mandataria informó que mañana, jueves, nombrará al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y que su mandato concluirá el 27 de enero de 2026, tal como establece la Constitución.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, dijo el martes que “aquí no va a haber ningún golpe”, luego de que Castro denunciara que se gesta uno contra su gobierno mientras se espera conocer los resultados de las elecciones generales.