Presidente Donald Trump rechaza las acusaciones de acoso sexual de tres mujeres

El presidente Donald Trump rechazó este martes 12 de diciembre las acusaciones de acoso sexual en su contra, asegurando que son “puro invento”.

“Se trata de acusaciones falsas y puros inventos de mujeres que no conozco o jamás conocí”, dijo el mandatario en Twitter.

Los tuits surgieron al día siguiente de que tres mujeres aparecieron en el programa televisivo Megyn Kelly Today, de la NBC, acusando a Trump de acoso sexual.

