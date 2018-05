El presidente Trump arremete contra el equipo del fiscal Mueller

El presidente Donald Trump envió este lunes 7 de mayo un amargo tuit contra el equipo que lo investiga por presuntos vínculos entre su campaña y el gobierno ruso, diciendo que está integrado por demócratas llenos de conflictos de interés.

The 13 Angry Democrats in charge of the Russian Witch Hunt are starting to find out that there is a Court System in place that actually protects people from injustice...and just wait ‘till the Courts get to see your unrevealed Conflicts of Interest!