Presidente colombiano Iván Duque ordena el retiro del proyecto de reforma tributaria

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este domingo el retiro de la reforma tributaria presentada al Congreso.

Duque dijo que, con consensos, se preparará un nuevo proyecto.

“La reforma no es un capricho, es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión, la verdadera discusión es garantizar la continuidad de los programas sociales”, afirmó el gobernante colombiano.

El citado proyecto de reforma tributaria provocó multitudinarias manifestaciones en la nación sudamericana.

Información en desarrollo...