    Presidente de Ecuador dice que no permitirá que ‘un poco de vándalos’ le impidan trabajar

    EFE
    Presidente de Ecuador dice que no permitirá que ‘un poco de vándalos’ le impidan trabajar
    Fotografía tomada de la cuenta oficial @Presidencia_Ec en la red social X donde se ve al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saludando a algunas personas luego que la caravana donde se desplazaba a un evento fuera atacada por manifestantes. EFE/ @Presidencia_Ec

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no permitirá que “un poco de vándalos” les impidan trabajar, en referencia a un grupo de manifestantes que -según denunció- intentó obstaculizar su llegada a un encuentro con estudiantes en el sur del país este martes, cuando se cumple el día 16 de protestas indígenas contra el alza del diésel y otros reclamos.

    Panamá condena ataque contra la caravana presidencial en Ecuador

    Así lo señaló en un acto público en la ciudad andina de Cuenca (provincia del Azuay) hasta donde se desplazó desde la vecina provincia del Cañar, donde manifestantes protestaron por su presencia.

    En un discurso ante estudiantes de colegios, Noboa mencionó las ventajas del bachillerato técnico y la importancia de la visión moderna para informarse y debatir con miras a enfrentar desafíos.

    “Hoy es el momento de optar por el futuro que queremos para nuestro país. Hoy es el momento de luchar por el desarrollo, pero hacerlo de una manera pacífica, de una manera inteligente y de una manera colectiva”, dijo.

    Y agregó: “No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes y trataron de agredirnos”.

    “Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador, la ley aplica para todos”, aseveró antes de agregar que trabaja todos los días para dar a los jóvenes un mejor futuro.

    Por ello, “no vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que nosotros trabajemos por ustedes”, subrayó en el coliseo en el que se dio cita con la comunidad educativa a la que entregó laboratorios tecnológicos.

    En videos que circulan en redes sociales se observa cuando manifestantes lanzan piedras contra la caravana presidencial y dañan varios vehículos.

    Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocante de un paro de carácter nacional que hasta ahora se ha limitado a esporádicos cortes de carreteras en unas cinco de las 24 provincias -siendo Imbabura la más afectada y bloqueada-, denunció que manifestantes fueron reprimidos en Cañar.

    En sus redes sociales presentaron envases de bombas lacrimógenas vacías que aseguran usaron los militares para dispersarlos, así como videos en los que se aprecia a los manifestantes cuando lanzan piedras a los soldados para defenderse.

    EFE

    Agencia de noticias


