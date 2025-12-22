Panamá, 22 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EN ENERO DE 2026

    Presidente electo de Chile visitará a mandatario peruano en Lima

    EFE
    Presidente electo de Chile visitará a mandatario peruano en Lima
    El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast. EFE

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viajará a Perú en enero próximo para visitar al mandatario interino, José Jerí, en el Palacio de Gobierno, informó este domingo la cancillería peruana.

    El ministerio de Relaciones Exteriores anunció en su cuenta de la red social X que “como parte de su gira por países de la región”, Kast ha adelantado que “en enero llegará al Perú” y visitará a Jerí en la sede de la Presidencia.

    A fines de noviembre, el gobierno de Jerí declaró el estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna, fronteriza con Chile, para que las fuerzas armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el resguardo de la frontera, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la Policía.

    La declaratoria tiene una vigencia de 60 días para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia, plazo en el cual se restringen los derechos referidos a inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

    Por otro lado, la Oficina del Presidente Electo (OPE) informó en un comunicado este domingo que Kast se encontrará el martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito “para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países”.

    Además, el presidente electo y su delegación sostendrán diversos encuentros con autoridades y empresarios “para fortalecer la relación bilateral entre Chile y Ecuador”, señala la breve nota.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más
    • Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito desiste de prórroga y mantiene la licitación de basura para el 19 de diciembre. Leer más