    Presidente interino de Perú defiende la ruptura de relaciones con México: ‘decisiones firmes’

    EFE
    José Jerí juró su cargo el pasado 10 de octubre. Fabiola Granda/Bloomberg via Getty Images

    El presidente interino de Perú, José Jerí, defendió este lunes la decisión de su Gobierno de romper las relaciones diplomáticas con México, después de el país norteamericano otorgara asilo en su embajada a1, ex primera ministra del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022), enjuiciada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

    Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo otorgado a una ex primera ministra de Pedro Castillo

    “Decisiones firmes”, señaló Jerí en la red social X al replicar el mensaje de la Presidencia de Perú, en el que se anunció la decisión del Ejecutivo de romper relaciones diplomáticas con México.

    El anuncio de la ruptura de las relaciones con México fue realizado en una rueda de prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

    Tanto Sheinbaum como previamente López Obrador han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.

    De Zela sostuvo que el Gobierno peruano conoció hoy “con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo” se encuentra en la embajada del país norteamericano.

    “Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, remarcó.

    El canciller aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas “no significa” que se hayan “roto relaciones consulares” con México.

    De Zela también dijo que ahora lo que “tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del gobierno de México para dar inicio al proceso” del eventual asilo para Chávez, algo que aún no ha sucedido, según precisó.

    Betssy Chávez está acusada junto a Castillo de rebelión en el juicio por el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.

    La entonces presidenta del Consejo de Ministros estuvo detrás de la cámara mientras Castillo pronunciaba un mensaje a la nación donde ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una moción de censura en el Congreso tras revelarse indicios de presunta corrupción en su administración que le salpicaban directamente a él.

    El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a inicios de septiembre su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva, en la que permanecía desde junio de 2023.

