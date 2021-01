Presidente mexicano dice que ‘está pasando la etapa crítica’ de su contagio de Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este viernes en un video en el que asegura que “está pasando la etapa crítica” tras ser diagnosticado con Covid-19.

Al mandatario no se le veía desde el pasado lunes cuando se difundieron dos fotos que, según la presidencia, fueron tomadas cuando dialogaba por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Todavía tengo covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores (...) estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”, dijo el gobernante en la grabación difundida en sus redes sociales.

“Eso sí, he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos, y muy pendiente en particular de la pandemia”, añadió López Obrador, quien anunció que había dado positivo al coronavirus el domingo pasado.

En su mensaje, habló de manera pausada, como es habitual, pero con voz firme mientras recorría los pasillos del palacio gubernamental.

El líder izquierdista, de 67 años, es hipertenso y sufrió un infarto en 2013.

En el video anunció que en febrero se espera la llegada a México de seis millones de dosis de distintas vacunas contra la Covid-19.

El pasado lunes, López Obrador acordó con Putin la compra de 24 millones de vacunas Sputnik V, parte de las cuales se espera que arriben la próxima semana.

El país latinoamericano fue el primero en la región en aplicar una vacuna contra el covid-19 el pasado 24 de diciembre, seguido el mismo día por Chile y Costa Rica.

La del dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech fue la primera en ser autorizada de emergencia y la única disponible hasta ahora.

La del británico AstraZeneca ya fue avalada y la semana pasada llegó un primer embarque del principio activo, producido en Argentina y que se envasará en México para su distribución en América Latina.

México, de 126 millones de habitantes, registraba hasta este viernes 1,8 millones de contagios y 156.579 defunciones por coronavirus, lo que le sitúa como el tercer país con más fallecidos por la pandemia en números absolutos, tras Estados Unidos y Brasil.