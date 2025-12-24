Panamá, 24 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cecot

    Presidente Nayib Bukele responde a Hillary Clinton sobre acusaciones de brutalidad en megacárcel

    EFE
    Presidente Nayib Bukele responde a Hillary Clinton sobre acusaciones de brutalidad en megacárcel
    Imagen del interior de una de las celdas del Cecot. AFP via Getty Images

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le respondió el martes en X a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton sobre las acusaciones de que en la megacárcel salvadoreña del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se trata con brutalidad a los prisioneros.

    “Si está convencida de que en el CECOT se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente”, publicó Bukele en X en un extenso mensaje en inglés.

    Esto fue en respuesta a una publicación de Clinton en la que compartió un reportaje en video llamado ‘Surviving CECOT’, producido por el medio estadounidense ProPublica para Frontline, en conjunto con Alianza Rebelde Investiga, Cazadores de Fake News y The Texas Tribune.

    “¿Tienes curiosidad por saber más sobre CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer contar de primera mano cómo la administración Trump los tildó de pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña”, publicó la excandidata presidencial demócrata.

    Bukele escribió que “estamos dispuestos a liberar a toda nuestra población carcelaria (incluidos todos los líderes de pandillas y todos aquellos descritos como “presos políticos”) a cualquier país dispuesto a recibirlos”.

    “La única condición es clara: deben ser todos”, aseguró el mandatario centroamericano.

    “Esto también sería de gran ayuda para los periodistas y sus ONG favoritas, que entonces tendrían miles de exreclusos disponibles para entrevistas, lo que haría mucho más fácil encontrar voces adicionales críticas del gobierno salvadoreño (o dispuestas a confirmar las conclusiones que ya se esperan)”, apuntó Bukele.

    Agregó que “sin duda, si estos testimonios reflejan una realidad sistémica, un conjunto mucho mayor de fuentes no haría más que reforzar la afirmación, y muchos gobiernos deberían estar deseosos de ofrecer protección”.

    “Hasta entonces, seguiremos dando prioridad a los derechos humanos de los millones de salvadoreños que hoy viven libres del dominio de las pandillas”, concluyó el presidente salvadoreño.

    Estos mensajes surgen en medio de una polémica después de que el programa estadounidense 60 Minutes aplazó este domingo por sorpresa una emisión centrada en el Cecot.

    El pasado marzo, el Ejecutivo de Donald Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía, y los trasladó a la megacárcel de máxima seguridad del Cecot acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

    Según se supo después, el Gobierno estadounidense acordó pagar 4.76 millones de dólares (unos cuatro millones de euros) a El Salvador a cambio de recibir a esas personas.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más