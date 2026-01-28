Presidentes de Colombia y Bolivia se suman al Foro Económico Internacional en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Presidentes y líderes de América Latina y el Caribe participan en Panamá en el Foro Económico Internacional, donde se debaten los principales desafíos y oportunidades de la región.

Los presidentes de Colombia y Bolivia, Gustavo Petro y Rodrigo Paz, respectivamente, se sumaron a la lista de mandatarios regionales que participan en Panamá en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, encuentro conocido como el “Davos latinoamericano”.

Ambos jefes de Estado fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, en el marco de la agenda oficial del foro, que reúne a líderes políticos, empresariales y organismos multilaterales de la región.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a su llegada a Panamá. Foto/Presidencia de la República

Además del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también participan en el evento los mandatarios Daniel Noboa (Ecuador), Andrew Holness (primer ministro de Jamaica), el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast; Bernardo Arévalo (Guatemala) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), entre otros líderes regionales.

El foro se celebrará los días 28 y 29 de enero y se prevé la asistencia de unas 2,500 personas, según informó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Durante el encuentro se debatirán los principales desafíos y oportunidades de la región, con énfasis en la construcción de soluciones que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad, a través del diálogo y la cooperación regional.