    Foro económico en Panamá

    Presidentes de Colombia y Bolivia se suman al Foro Económico Internacional en Panamá

    Presidentes y líderes de América Latina y el Caribe participan en Panamá en el Foro Económico Internacional, donde se debaten los principales desafíos y oportunidades de la región.

    Getzalette Reyes
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando llegó a Panamá. Foto/Presidencia de la República

    Los presidentes de Colombia y Bolivia, Gustavo Petro y Rodrigo Paz, respectivamente, se sumaron a la lista de mandatarios regionales que participan en Panamá en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, encuentro conocido como el “Davos latinoamericano”.

    Lula da Silva llega a Panamá para el Foro Económico Internacional de la CAF

    Ambos jefes de Estado fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, en el marco de la agenda oficial del foro, que reúne a líderes políticos, empresariales y organismos multilaterales de la región.

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a su llegada a Panamá. Foto/Presidencia de la República

    Además del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también participan en el evento los mandatarios Daniel Noboa (Ecuador), Andrew Holness (primer ministro de Jamaica), el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast; Bernardo Arévalo (Guatemala) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), entre otros líderes regionales.

    El foro se celebrará los días 28 y 29 de enero y se prevé la asistencia de unas 2,500 personas, según informó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

    Durante el encuentro se debatirán los principales desafíos y oportunidades de la región, con énfasis en la construcción de soluciones que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad, a través del diálogo y la cooperación regional.

