Presos de cárcel madrileña en misa del papa León XIV: ‘Sentimos que estábamos ante un hombre noble’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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“Que quien busca la libertad la encuentre en tu amor de padre”. Con esta leyenda en la parte trasera de la camiseta acudieron a la misa presidida este domingo en la plaza de Cibeles por el papa 16 presos de la cárcel madrileña de Soto del Real, emocionados por haber sentido que León XIV, un hombre “sincero y noble”, estaba con ellos.

Jefferson, ecuatoriano, y Manuel Jesús, originario de la República Dominicana, reconocen, en una conversación telefónica con EFE, la suerte que han tenido de ser elegidos para lo que en términos penitenciarios se conoce como actividad programada, es decir, salidas a la calle organizadas y preparadas para reclusos que, al menos, hayan cumplido la cuarta parte de la condena.

Agradecido por poder ver de cerca a un papa ‘sincero y noble’

A sus 30 años, a Jefferson le quedan aún por cumplir seis años de condena. Se ofreció voluntario para asistir a la eucaristía del papa, una experiencia que califica de “muy especial y muy bonita”.

Jefferson va a misa todos los domingos en la prisión, es el encargado de “llevar al Santo” desde hace dos años en Semana Santa.

Ve a León XIV como un hombre sincero y noble y agradece que le hayan dado la oportunidad de “vivir esta experiencia”.

Manuel Jesús es contundente también: “La experiencia es única. Es una experiencia muy linda y todos lo hemos gozado. Hay cosas que no se pueden explicar, pero lo hemos pasado muy bien, el ambiente bien y el trato bien”.

El papa León XIV se reúne con fieles durante su visita al centro benéfico de Cáritas en Madrid, España. EFE

Considera este preso que estas actividades les ayudan mucho para “prepararse para la salida” y reconoce que se siente “muy motivado” para ir a la misa de los domingos y para ayudar al capellán en lo que necesite.

Manuel Jesús, a quien le quedan tres años para poder quedar en libertad, ha visto al papa desde un poco lejos, pero ha sentido “como que estaba con él ahí mismo”.

“Lo que sea que haya que hacer para volver a vivir esa experiencia, lo haría”, apostilla.

Sentirse miembros de la sociedad

Fue el capellán de Soto del Real, Paulino Alonso, quien movió esta actividad nada más enterarse de que el pontífice iba a viajar a España.

Relata a EFE que intentó que los reclusos pudieran participar en un “acontecimiento tan importante para que no se sintieran un mundo aparte”, sino miembros también de la sociedad y de la Iglesia de Madrid.

Además de a la misa, se ofreció a la cárcel que un interno de Soto del Real y otro del Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent asistieran al encuentro del papa con los más vulnerables en un centro de Cáritas en el barrio madrileño de Lucero que tuvo lugar el sábado.

Según el capellán, eran muchos los voluntarios para estas dos actividades, así que, además del requisito de haber cumplido una cuarta parte de la condena, la elección se hizo entre los que participaban en la misa de los domingos.

Los 16 internos que finalmente fueron elegidos han disfrutado de una buena ubicación en la misa del papa, justo frente a la Casa de América y en una zona de sillas.

“Han tenido la deferencia de ponernos cerca. Para ellos ha sido una experiencia única, inolvidable. Sobre todo se han dado cuenta de que la realidad en la que estamos viviendo la sociedad es otra de la que viven dentro. Porque alguno llevaba 5 años sin salir de la prisión”, recalca el capellán.

Y para llevar a cabo esta actividad, el padre Paulino ha contado con el apoyo de la dirección de la cárcel y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. De hecho, les han acompañado el director del centro, dos jefes de servicio, dos funcionarios y dos educadores.