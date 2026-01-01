Panamá, 01 de enero del 2026

    Celebración

    Primer y tradicional baño del año 2026 en la playa de la Barceloneta

    Katiuska Hernández
    Tradicional primer baño del año en la playa de la Barceloneta en Barcelona este jueves, 1 de enero de 2026. EFE/Alejandro García

    El tradicional Primer Baño del Año en la Barceloneta (Playa de Sant Sebastià) ha dado la bienvenida al 2026, puntualmente al mediodía como siempre, un chapuzón frío que organiza cada enero el Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB).

    Tradicional primer baño del año en la playa de la Barceloneta en Barcelona este jueves, 1 de enero de 2026. EFE/Alejandro García
    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

