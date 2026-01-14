Primera ministra japonesa disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará comicios, avanza partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento inmediatamente después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas, dijeron este miércoles el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y su socio de coalición, el Partido de la Innovación (Ishin).

Takaichi comunicó sus intenciones de disolver la Dieta (el Parlamento nipón) “inmediatamente” el 23 de enero durante una reunión con el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, y los líderes de Ishin, Hirofumi Yoshimura y Fumitake Fujita.

“La primera ministra Takaichi comunicó su intención de disolver la Cámara de Representantes durante la sesión ordinaria de la Dieta”, afirmó Suzuki a los medios de comunicación, según declaraciones recogidas por la cadena de noticias japonesa NHK. Yoshimura añadió que la mandataria explicará sus razones en una rueda de prensa el lunes.

La confirmación llega tras días de especulaciones en los medios de comunicación del país asiático.

De disolver el Parlamento el 23 de enero, la campaña para las elecciones generales podría comenzar tan pronto como el 27 de enero o el 3 de febrero, con vistas a votar el 8 o el 15 de febrero, afirmó la agencia de noticias Kyodo.

El Gobierno de la primera mujer en liderar el archipiélago goza de un alto índice de aprobación, de hasta un 62 % según un sondeo difundido ayer por NHK, que se ha mantenido relativamente estable desde que accedió al poder en octubre del año pasado tras la dimisión de su predecesor, Shigeru Ishiba.

El PLD y sus socios cuentan con una estrecha mayoría de un escaño en la Cámara Baja (la más importante de las dos que conforman la Dieta), y están en minoría en la Cámara Alta, debido a una serie de malos resultados electorales bajo Ishiba.

El plan de convocar elecciones anticipadas, que contrasta con las repetidas negativas de Takaichi hasta ahora, se ha encontrado con las críticas de los partidos de oposición, que consideran que podría retrasar la aprobación del proyecto de presupuesto inicial para el año fiscal 2026 que comienza en abril en un contexto de persistente inflación y estancamiento de los salarios.

“No entiendo la disolución de la Dieta, lo que detendrá las deliberaciones sobre el presupuesto del nuevo año fiscal. Es una disolución irrazonable”, Jun Azumi juzgó el secretario general de la formación opositora Partido Democrático Constitucional (PDC).