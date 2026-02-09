Panamá, 09 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS

    Principales aliados de María Corina Machado salen de prisión y piden la libertad de Venezuela

    EFE
    Familiares de presos políticos sostienen carteles en una manifestación este domingo, frente al centro penitenciario Zona 7 en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

    Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    Liberan en Venezuela al opositor Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de María Corina Machado

    Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar en los próximos días una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.

    Durante la jornada del domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, entre ellos el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a Machado y de los mayores críticos del chavismo.

    También fue excarcelado Perkins Rocha, asesor jurídico del Comando Con Venezuela −el equipo de organización de Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia−, aunque con medidas cautelares “muy estrictas”, precisó la esposa del abogado, María Constanza Cipriani.

    Entre los miembros excarcelados del partido de Machado, Vente Venezuela, se encuentran su coordinador mundial, Luis Tarbay; la secretaria de Política Nacional, Dignora Hernández; la coordinadora de Asociaciones Ciudadanas, Catalina Ramos; el coordinador nacional de Organización, Henry Alviarez, y otros.

    Caravanas a varias cárceles

    A pocas horas de salir de prisión, Guanipa y el exconcejal de Caracas Jesús Armas, también excarcelado, encabezaron una caravana de motocicletas y automóviles que partió desde el oeste de Caracas hacia varias cárceles en apoyo a familiares de presos políticos.

    “Ni uno, ni dos, libérenlos a todos”, gritaron activistas junto a Guanipa y Armas a las afueras de un centro de reclusión conocido como Zona 7, al oeste de Caracas, en exigencia a la liberación de todos los presos políticos, que superan los 600 según la ONG Foro Penal.

    Previamente, la caravana pasó por El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde familiares de presos políticos han pernoctado desde hace un mes, como en Zona 7, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones.

    La ONG Espacio Público criticó que el Gobierno de Venezuela siga sin publicar la lista de excarcelados, cuando se cumplió un mes desde que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones, cinco días después de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro.

    EFE

    Agencia de noticias


