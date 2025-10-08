Priscilla baja a huracán categoría 1 en el suroeste de la península de Baja California

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El huracán Priscilla, en el Pacífico mexicano, bajó en la últimas horas a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza al suroeste de la península de Baja California, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

Sus bandas nubosas y amplia circulación ocasionarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el oeste y noroeste del país, añadió el SMN En su comunicado más reciente, el organismo apuntó que a las 06:00 horas ) (12:00 GMT) el centro de Priscilla, huracán categoría 1, se localizó aproximadamente a 310 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En su avance registra vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h.

El SMN explicó que sus desprendimientos nubosos originarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California Sur; chubascos (de 5 a 25 mm) en Sinaloa y Nayarit, además de viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit.

También se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 2,5 a 3,5 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1,5 a 2,5 m en costas de Colima.

La zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical se mantiene desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, indicó el comunicado.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Según los pronósticos, Priscilla aumentaría durante la tarde-noche del martes a huracán categoría 3 pero el fenómeno se mantuvo en categoría 2 y bajó a 1 y se irá debilitando entre este miércoles y el jueves hasta convertirse de nuevo en tormenta tropical.

Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.

México prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.