Procurador de Colombia dice que no existen pruebas de irregularidades en las elecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, aseguró este lunes que “no se conoce prueba o indicio” de las supuestas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales denunciadas por el mandatario Gustavo Petro tras la victoria del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

“Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular”, dijo Eljach en una declaración.

Con el conteo de la totalidad de las mesas informado por la Registraduría Nacional, el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43.74%), frente a los 9.688.361 sufragios (40.90%) logrados por el izquierdista Iván Cepeda.

Según Eljach, la información proporcionada por los delegados de la Procuraduría (Ministerio Público) “no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados”, como denunció Petro, quien afirmó que el sistema informático tenía “800,000 personas adicionales” a las del censo electoral, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, aseguró este lunes que "no se conoce prueba o indicio" de las supuestas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales denunciadas por el mandatario Gustavo Petro.

Video/EFE pic.twitter.com/kloMwxfpw6 — La Prensa Panamá (@prensacom) June 1, 2026

Petro, que desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral colombiano, publicó en la víspera un mensaje en el que rechazó los datos divulgados por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, aseveró el mandatario en su cuenta de X.

Al respecto, Eljach precisó: “No existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que le otorgue al presidente de la República competencia funcional para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales, ni en la etapa del preconteo ni en la etapa del escrutinio”.

“En ninguno de los casos señalados por el señor presidente de la República hay evidencias que confirmen sus afirmaciones”, agregó Eljach.