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    Manifestaciones

    Protestan en Nueva York por ‘Lorenzo, Joan y todas las víctimas del ICE’

    EFE
    Protestan en Nueva York por ‘Lorenzo, Joan y todas las víctimas del ICE’
    Personas asisten a la protesta "ICE Out: Justicia para Lorenzo y Joan" en Foley Square, Nueva York. EFE

    Un grupo de personas protestó este martes en Nueva York por las muertes de los dos inmigrantes fallecidos a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) esta semana, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Joan Sebastian Guerrero.

    “Justicia para Lorenzo, Joan y todas las víctimas del ICE”, decía una gran pancarta que portaban los manifestantes esta tarde en la plaza de Foley Square, en el bajo Manhattan, después de la convocatoria de varias organizaciones proinmigrantes.

    Protestan en Nueva York por ‘Lorenzo, Joan y todas las víctimas del ICE’
    Personas asisten a la protesta "ICE Out: Justicia para Lorenzo y Joan" en Foley Square, Nueva York. EFE

    Activistas y grupos humanitarios han denunciado las muertes a tiros por parte de agentes del ICE dentro de sus vehículos: Salgado, que tenía 52 años y era padre de tres hijos, el 7 de julio en Houston (Texas), y Guerrero, de 26 años y padre de una niña, este lunes en Biddeford (Maine).

    El Partido para el Socialismo y la Liberación, presente en la protesta de Nueva York, llamó a “defender a nuestros vecinos inmigrantes” en su cuenta de Instagram, y publicó un video donde se veía a una multitud corear consignas como “Donald Trump, seamos claros, los inmigrantes son bienvenidos aquí”.

    “Hoy, NYC está con Texas, Maine y todos los que se alzan contra el terrorismo del ICE”, indicaba la convocatoria en redes sociales de la Coalición Inmigrante de Nueva York para esta tarde, que recordaba también a otras víctimas como Renee Nicole Good y Alex Pretti, fallecidos a menos del ICE a principios de año.

    Protestan en Nueva York por ‘Lorenzo, Joan y todas las víctimas del ICE’
    Personas asisten a la protesta "ICE Out: Justicia para Lorenzo y Joan" en Foley Square, Nueva York. EFE

    También se daban protestas hoy en la ciudad de Boston (Massachusetts), en la plaza Copley Square, donde otras personas portaban letreros que reclamaban justicia para los dos fallecidos así como “encarcelar a todos los agentes del ICE asesinos”, recogía el medio local WCVB.

    EFE

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