Protestas e indignación en EU tras la muerte de un manifestante en Mineápolis a manos de agentes migratorios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Gabriela Pomeroy - BBC News

La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado airadas protestas y una extendida condena.

Cientos de manifestantes desafiaron el clima gélido para salir a las calles para protestar por la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por agentes de Inmigración durante un incidente este sábado.

Los videos del lugar muestran el forcejeo entre los agentes federales y Pretti.

Las autoridades federales y estatales han ofrecido versiones contradictorias de lo que sucedió en los momentos previos al tiroteo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que su administración está “revisando todo” sobre la muerte de Pretti.

Trump señaló en una entrevista con el Wall Street Journal publicada el domingo que podría estar dispuesto a retirar eventualmente a los agentes de ICE del área de Minneapolis, pero no proporcionó un plazo.

El Wall Street Journal informó que a Trump se le preguntó directamente en dos ocasiones si el agente había actuado correctamente. Respondió: “Estamos investigando, revisando todo y tomaremos una decisión”.

También declaró al periódico: “No me gustan los disparos. No me gustan”. Añadió: “Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada, y dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal”.

Los videos difundidos tras el incidente ponen en cuestión la versión del gobierno de que Pretti pretendía "masacrar" a los agentes. / Reuters

El sábado por la noche, cientos de personas rindieron homenaje a Pretti, encendiendo velas y coreando su nombre cerca del lugar donde recibió los disparos.

Durante el día, cientos de manifestantes expresaron su indignación por el tiroteo y por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, mientras agentes armados y enmascarados utilizaban gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos.

Las protestas se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco., en las que muchos asistentes portaban pancartas que pedían “Justicia para Alex” y “abolir el ICE”.

Trump ordenó el envío de agentes federales a este estado gobernado por demócratas hace unas semanas, con el objetivo de realizar una deportación masiva de migrantes indocumentados.

La reacción contra la represión de la administración Trump está creciendo, incluso dentro del Partido Republicano.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo a CNN que la gente estaba viendo a sus compatriotas estadounidenses recibiendo disparos por televisión y que “las tácticas federales y la rendición de cuentas” se habían convertido en una preocupación creciente para los votantes.

Cuando se le preguntó si se debería expulsar al ICE de Minnesota, Stitt dijo que el presidente necesitaba responder esa pregunta, pero que estaba “recibiendo malos consejos en este momento”.

El senador de Luisiana Bill Cassidy dijo que el tiroteo de Mineápolis fue “increíblemente perturbador” y que “la credibilidad de ICE y DHS está en juego”.

Los directores ejecutivos de más de 60 empresas con sede en Minnesota, incluidas 3M, Best Buy, Target y UnitedHealth Group, también firmaron una carta abierta pidiendo “una reducción inmediata de las tensiones” y que los funcionarios locales y federales “trabajen juntos para encontrar soluciones reales”.

Versiones contradictorias

El gobierno de Trump ha descrito a Pretti como un “terrorista doméstico”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que estaba allí “para perpetuar la violencia”, y alegó que se aproximó a los agentes federales con una pistola semiautomática de 9 mm.

Han surgido videos que muestran un forcejeo entre agentes de la Patrulla Fronteriza y el hombre justo antes del tiroteo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti se resistiera a sus intentos de desarmarlo.

Testigos presenciales, funcionarios locales y la familia de la víctima han cuestionado ese relato, señalando que tenía un teléfono en la mano, no un arma.

Sus padres acusaron a la administración de difundir “mentiras repugnantes” sobre lo sucedido.

BBC Verify analizó múltiples videos que muestran los momentos previos al tiroteo. Estos muestran a Pretti filmando a los agentes con su teléfono.

Uno de los agentes empuja a otra persona al suelo, y Pretti se interpone entre esa persona y el agente.

El agente le rocía gas pimienta en la cara y, mientras él intenta ayudar a la mujer en el suelo, más agentes se unen y lo derriban. Ninguno de los videos disponibles muestra a Pretti sosteniendo un arma.

Se puede ver a un agente con una chaqueta gris con las manos vacías mientras intenta quitarle algo de la cintura a Pretti. Luego, el agente se aleja de Pretti, sosteniendo lo que parece ser una pistola en su mano derecha.

Menos de un segundo después de esto, un agente dispara contra Pretti. Se escuchan diez disparos.

Dos testigos refutaron en declaraciones oficiales el relato del DHS sobre lo sucedido, y ambos afirmaron que no vieron a Pretti blandir un arma.

Sin embargo, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, declaró el domingo en el programa Meet the Press de NBC que los videos no eran claros y que “hay mucho que no vemos” en ellos, por lo que era importante realizar una investigación.

El presidente Trump afirmó que los funcionarios locales y estatales estaban “incitando a la insurrección”, sugiriendo que ordenaron a la policía local no proteger a los agentes federales de inmigración en el lugar del tiroteo.

El gobernador Walz rebatió enérgicamente la versión del gobierno federal sobre el incidente. “He visto el video desde varios ángulos y es repugnante”, les dijo a los periodistas.

“Gracias a Dios tenemos el video porque, según el DHS, estos siete tipos heroicos enfrentaron el embate de un batallón contra ellos o algo así. Es una tontería y son mentiras”, afirmó.

Walz reiteró su llamado a Trump para que ponga fin a las operaciones de ICE en Minesota y pidió al gobierno federal a que deje de “calumniar” a Pretti. Añadió que su familia “ya ha pasado bastante” al tener que enterrar a su hijo.

El gobernador pidió que las protestas se mantengan pacíficas, pero acusó a los agentes federales de eliminar pruebas del lugar de la muerte de Pretti.

“Este es un punto de inflexión”, dijo Walz a sus compatriotas.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también exigió que los agentes de ICE abandonen el estado.

“¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?”, declaró.

Mientras tanto, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo a la BBC que agentes federales impidieron a los oficiales estatales acceder a la escena del tiroteo, a pesar de contar con una orden de registro.

Agregó que todos los niveles de las fuerzas del orden en Minnesota han trabajado con la policía federal “durante varios años”, y que la situación que se está desarrollando en Minnesota está obstaculizando la capacidad de las agencias para continuar dichas investigaciones.

Pero Greg Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza, dijo en un programa de la cadena CNN que “el sospechoso se puso en esa situación” en referencia a Pretti y su muerte por disparos de los funcionarios.

“Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Bovino, que informó que los agentes implicados seguirían trabajando para la agencia, aunque han sido trasladados fuera de Mineápolis para garantizar su seguridad.

Las autoridades locales llevan semanas reclamando al gobierno de Trump que ponga fin al despliegue extraordinario de agentes federales de Inmigración en Minesota y en particular en Mineápolis.

Alex Pretti tenía permiso de armas y no había sido nunca condenado por ningún delito. / Reuters

El jefe de la policía de Mineápolis, Brian O’Hara, afirmó que Pretti era un propietario legal de armas que no tenía antecedentes penales, y del que solo constaban algunas infracciones de tráfico.

En Minesota es legal portar una pistola en público si se cuenta con un permiso.

El senador republicano Bill Cassidy calificó los sucesos en Mineápolis como “increíblemente perturbadores”.

La “credibilidad” del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego", afirmó en una publicación en redes sociales.

“Debe haber una investigación conjunta completa, tanto federal como estatal”.

El lugar donde murió Pretti se ha convertido en un memorial improvisado. / Getty Images

Semanas de tensiones

Este último tiroteo ocurre tras semanas de tensiones entre las autoridades de Minesota, agentes federales y manifestantes que han salido a las calles para vigilar a los agentes durante sus redadas contra la inmigración.

A principios de este mes, un agente de ICE mató a tiros a Renee Good, una residente de Mineápolis de 37 años que participaba en una de esas labores de observación.

La ofensiva de Trump en Mineápolis se puso en marcha después de que algunos inmigrantes somalíes fueran condenados en un fraude masivo de programas estatales de bienestar social. El presidente ordenó el 6 de enero el despliegue de 2.000 agentes federales para llevar a cabo “la mayor operación de inmigración nunca vista”, según la describió Todd Lyons, director en funciones de ICE.

El estado alberga a la comunidad más grande de inmigrantes somalíes en Estados Unidos.

Los agentes de ICE tienen el poder de detener a personas de las que sospechan que se encuentran ilegalmente en EE.UU.

Los agentes se enfrentaron a los manifestantes que protestaban por la muerte de Pretti. / Getty Images

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.