¿Pueden las rutas alternativas al estrecho de Ormuz mantener el flujo de petróleo y gas del Golfo?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luis Barrucho - Servicio Mundial de la BBC

El estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos de navegación más importantes del mundo, vuelve a estar en el punto de mira internacional tras una nueva escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Los dos países han reanudado el intercambio de ataques apenas un mes después de firmar un acuerdo provisional destinado a allanar el camino hacia el fin definitivo del conflicto.

Y las renovadas tensiones han provocado un alza en los precios del petróleo.

Si el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se vuelve demasiado peligroso, ¿existen rutas alternativas que los exportadores del Golfo puedan utilizar para llevar su petróleo y gas al mercado?

Expertos afirman que existen alternativas, pero ninguna puede hoy sustituir por completo este vital curso de agua.

Por qué Ormuz es importante

Los ataques iraníes contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz han provocado un aumento en los precios del petróleo. / EPA

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, sigue siendo la principal ruta de exportación para gran parte de la producción de petróleo y gas del Golfo debido a su envergadura, flexibilidad y rentabilidad.

Los buques cisterna pueden transportar mayores volúmenes a un costo menor que las redes de oleoductos, que requieren una inversión significativa en infraestructura y mantenimiento.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), alrededor de 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados del petróleo transitan diariamente por el estrecho, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima.

Cerca del 80% de estos envíos tienen como destino Asia.

Esta vía marítima también transporta casi una quinta parte de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL).

La dependencia del estrecho es aún mayor para el GNL.

Qatar, uno de los mayores exportadores de GNL del mundo, depende de esta ruta para llegar a los mercados internacionales, y no existe, de momento, una alternativa a gran escala para sus exportaciones de GNL.

Desvíos existentes

Mapa de la Península Arábiga titulado "Oleoductos clave que evitan el estrecho de Ormuz", que muestra los principales oleoductos que lo evitan. El mapa destaca el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que atraviesa el país hasta el mar Rojo, y el oleoducto Habshan Fuyaira de Emiratos Árabes Unidos, que llega hasta el golfo de Omán. Entre las vías fluviales cercanas indicadas en el mapa se encuentran el estrecho de Ormuz, el mar Rojo, el estrecho de Mandeb, el océano Índico y el canal de Suez. Los países representados son Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen. Fuente: Global Energy Monitor / BBC

Debido a que el estrecho de Ormuz otorga a Irán una influencia significativa sobre los mercados energéticos mundiales, los productores del Golfo han invertido durante mucho tiempo en infraestructuras diseñadas para transportar petróleo sin depender de esta vía marítima.

El mayor de ellos es el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, también conocido como Petroline, una red de 1.200 kilómetros que conecta los yacimientos petrolíferos orientales del reino con la terminal de exportación de Yanbu en el mar Rojo.

Fue construido en la década de 1980 durante la guerra Irán-Irak, cuando ambos países atacaban petroleros y otros buques mercantes en el Golfo.

La capacidad del oleoducto se amplió hasta un límite máximo de emergencia de 7 millones de barriles por día en 2019.

Emiratos Árabes Unidos ha desarrollado su propia ruta alternativa a través del oleoducto de crudo de Abu Dabi (Adcop), de 406 kilómetros de longitud, que conecta los yacimientos petrolíferos de Habshan en Abu Dabi con el puerto de Fuyaira en el golfo de Omán, lo que permite que las exportaciones eviten por completo el estrecho de Ormuz.

Según The Financial Times, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto, DP World, el operador portuario con sede en Dubái, está en conversaciones para desarrollar un nuevo puerto multipropósito en Fuyaira, junto con una nueva terminal en el puerto actual.

El objetivo de estos proyectos es reducir la dependencia de Jebel Ali, el principal centro logístico de Dubái, y mejorar el acceso a las rutas marítimas fuera del estrecho de Ormuz.

La principal limitación es la escala.

Si bien existen alternativas, la AIE estima que solo pueden desviar entre 3,5 y 5,5 millones de barriles por día, muy por debajo de los aproximadamente 20 millones de barriles por día que normalmente pasan por el estrecho.

“Esto todavía está lejos de ser suficiente”, escribió David B. Roberts, profesor asociado de Seguridad Internacional y Estudios de Medio Oriente en el King’s College de Londres, en un artículo reciente.

Incluso donde existen vías de circunvalación, las limitaciones prácticas restringen su utilidad.

Las terminales de carga de Yanbu, por ejemplo, nunca fueron diseñadas para manejar “tanto petróleo tan rápido”, argumentó Roberts.

Ambas rutas también han sido objeto de ataques.

En marzo, Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de atacar instalaciones en Fuyaira, incendiando tanques de almacenamiento y obligando a suspender las operaciones de carga.

En abril, ataques similares contra una estación de bombeo de Petroline dejaron fuera de servicio 700.000 barriles diarios.

Saudi Aramco, la operadora, restableció el servicio a capacidad plena en tres días.

Irán también ha construido su propia vía de circunvalación del estrecho de Ormuz: un oleoducto de 1.000 kilómetros que va desde Goreh, en el extremo del golfo Pérsico, hasta la terminal de exportación de Jask, en el golfo de Omán.

Diseñado para transportar hasta un millón de barriles diarios, permite que el petróleo iraní llegue a los mercados internacionales sin tener que pasar por el estrecho.

En la práctica, sin embargo, las sanciones y la infraestructura terminal incompleta han mantenido el volumen de transacciones muy por debajo de su capacidad prevista.

Rutas de exportación futuras

Una captura de pantalla obtenida de redes sociales muestra humo saliendo de un puerto cerca del estrecho de Ormuz tras un ataque estadounidense en Kuhestak, Irán, a principios de julio. / Reuters

También se están considerando nuevas rutas de exportación para reducir la dependencia del estrecho de Ormuz.

Una opción es el oleoducto Kirkuk-Ceyhan, de 970 kilómetros, que transporta petróleo desde la región de Kirkuk, en el norte de Irak, hasta el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo.

El oleoducto reabrió sus puertas en septiembre de 2025 tras permanecer cerrado durante dos años y medio.

En marzo de 2026, el caudal había aumentado a unos 250.000 barriles diarios, lo que proporcionó a Irak una ruta de exportación alternativa, aunque sigue siendo pequeña en comparación con las exportaciones totales del país.

Irak exporta alrededor de 3,4 millones de barriles de crudo al día, y aproximadamente el 95% de esos envíos salen a través del puerto sureño de Basora y pasan por el estrecho de Ormuz.

Otra posibilidad es reactivar el oleoducto Kirkuk-Baniyas, lo que permitiría que el petróleo iraquí llegara a la costa mediterránea de Siria sin pasar por el golfo Pérsico.

El oleoducto, de aproximadamente 800 kilómetros, se terminó de construir en 1952, pero se clausuró durante la guerra entre Irán e Irak.

Informes recientes de medios de comunicación sugieren que Irak, Siria y EE.UU. han discutido su reconstrucción como parte de un esfuerzo más amplio por diversificar las rutas de exportación regionales.

Una de las propuestas más ambiciosas es el Proyecto de los Cuatro Mares, una red de transporte y energía que conectaría el Mediterráneo, el mar Negro, el mar Caspio y el golfo Pérsico a través de Siria y Turquía.

En abril de 2026, el ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar, planteó la posibilidad de reactivar una propuesta de 2009, estancada desde hacía tiempo, para la construcción de un gasoducto que uniera Qatar y Turquía a través de la península arábiga, posiblemente como parte de esa iniciativa más amplia.

También se han reavivado los llamados a favor del oleoducto Basora-Áqaba, un proyecto propuesto por primera vez en 1983 que transportaría petróleo iraquí al puerto jordano de Áqaba, en el mar Rojo.

No obstante, las disputas políticas y los problemas de financiación han retrasado repetidamente su desarrollo.

Quienes apoyan estas iniciativas argumentan que reducirían la exposición a las vicisitudes en el Golfo y debilitarían la influencia de Irán sobre los flujos energéticos mundiales.

Pero Huzeir Ezekiel Dzulhisham, analista sénior de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur, advirtió en un artículo reciente que estos proyectos podrían simplemente crear nuevas formas de dependencia.

“Estas rutas otorgan un mayor control sobre el comercio de energía a los estados no productores de energía y a los estados de tránsito”, escribió.

Como resultado, países como Turquía podrían obtener una mayor influencia.

La seguridad sigue siendo un obstáculo importante.

Cualquier ruta que atraviese Irak o Siria aún enfrentaría riesgos derivados de la inestabilidad regional, los grupos militantes y los ataques a la infraestructura energética, afirmó Dzulhisham.

Más allá de Ormuz

El estrecho de Ormuz (en la imagen superior) es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo. / Reuters

Aunque los exportadores del Golfo reduzcan su dependencia del estrecho de Ormuz, es poco probable que puedan escapar de los riesgos geopolíticos asociados con las rutas alternativas para el transporte de energía a través de la región.

Un ejemplo es el oleoducto Sumed de Egipto, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo y proporciona una ruta hacia Europa que evita el canal de Suez.

Ese oleoducto puede transportar entre 2,5 y 2,8 millones de barriles al día.

Sin embargo, los recientes ataques de los hutíes de Yemen contra buques mercantes en el mar Rojo y el estrecho de Mandeb pusieron de manifiesto la vulnerabilidad del corredor de Suez en general.

Aunque el flujo de petróleo a través del oleoducto Sumed ha aumentado considerablemente desde que comenzó el conflicto, su capacidad relativamente limitada sigue siendo “una restricción importante para el suministro europeo”, señaló Roberts.

El miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que EE.UU. ponga fin a sus “actos de agresión”.

Asimismo, amenazaron con interrumpir otras rutas de exportación de petróleo y gas en la región.

¿Menos dependencia de Ormuz?

HA Hellyer, especialista en Medio Oriente del centro de estudios británico Royal United Services Institute (RUSI), sostiene que los estados del Golfo están cada vez más decididos a reducir su exposición al estrecho de Ormuz.

“Los estados árabes del Golfo van a intentar compensar, en la medida de lo posible, cualquier exposición futura al estrecho de Ormuz”, señala.

Hellyer cree que es probable que los gobiernos regionales sigan desarrollando rutas de exportación alternativas, ya que no pueden depender del estrecho de Ormuz en la misma medida que antes.

De todas formas, no espera que esas alternativas reemplacen por completo al estrecho de Ormuz.

“No va a ser un simple intercambio de una ruta por otra”, dice.

Aun así, Hellyer cree que el estrecho se volverá “mucho menos valioso, no más”, a medida que los países busquen rutas alternativas siempre que sea posible para reducir la dependencia de cualquier potencia regional dominante.

“La región no desea la supremacía israelí, pero tampoco está interesada en la hegemonía iraní”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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