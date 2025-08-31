Putin arranca una larga visita oficial de cuatro días a China

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comenzado este domingo una visita oficial de cuatro días a China que arrancará con su participación en la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) bajo el mensaje del “multilateralismo”, acompañado del presidente chino y anfitrión, Xi Jinping, y destacados jefes de Gobierno como los primeros ministros de India y Pakistán, Narendra Modi y Shehbaz Sharif o el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Putin visitará dos ciudades: Tianjin y Pekín, donde realizará su visita oficial. Posteriormente, regresará a Rusia y el 5 de septiembre, en Vladivostok, el presidente intervendrá en el Foro Económico Oriental, tras su presencia en el mayor evento diplomático del calendario político chino.

La cumbre ofrece a Putin la oportunidad de hablar directamente con Xi y Modi sobre el resultado de su reunión en Alaska con el presidente estadounidense Donald Trump y la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y en un momento en que India y China buscan una cooperación más profunda para afrontar las consecuencias económicas de la guerra comercial con Estados Unidos.

La parte oficial de la cumbre comenzará el lunes por la mañana con una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS. Ese mismo día se celebrará una reunión en formato ‘OCS Plus’ con la participación de Estados observadores, socios de diálogo, invitados a la cumbre y jefes de asociaciones asociadas.

Al final del día, el presidente ruso se trasladará a Pekín, donde realizará una visita oficial, y como invitado principal participará en los actos dedicados al 80 aniversario de la rendición de Japón en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Allí, el presidente ruso continuará su maratón de reuniones internacionales. Además de las negociaciones a gran escala entre Rusia y China, se celebrará una cumbre trilateral entre Rusia, China y Mongolia.

Además, el presidente ruso se reunirá con los líderes de Serbia, Pakistán y Uzbekistán. También se espera que se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong Un.