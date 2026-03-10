Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CHOQUE

    Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra, dice la Casa Blanca

    EFE
    Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra, dice la Casa Blanca
    El presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

    El presidente ruso, Vladímir Putin, negó durante una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, haber compartido inteligencia con Irán sobre la guerra, aseguró este martes el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff.

    +info

    El Pentágono advierte que este martes será el ‘día más intenso’ de ataques en Irán

    “Ayer, en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no habían estado compartiendo información”, declaró Witkoff en una entrevista con la cadena CNBC, durante la que agregó: “Podemos confiar en su palabra”.

    La conversación telefónica entre Trump y Putin se produjo después de que medios como ‘The Washington Post’ publicaran que Rusia estaría suministrando información para atacar a las bases estadounidenses en Oriente Medio.

    Sobre esa llamada, Trump dijo que fue “muy buena” y que Putin “quiere ser útil en el tema de Irán”.

    Según explicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, Putin le planteó a Trump “varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní”.

    La conversación, la primera entre ambos líderes en 2026, duró cerca de una hora y fue “franca” y “constructiva”, según Ushakov.

    Putin mostró este lunes su “inquebrantable apoyo” a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí, y este martes habló por teléfono con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más