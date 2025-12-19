Panamá, 19 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conversaciones de paz

    Putin niega rechazar el plan de Trump y asegura que la pelota está en el campo de Ucrania

    EFE
    Putin niega rechazar el plan de Trump y asegura que la pelota está en el campo de Ucrania
    Vladimir Putin, presidente de Rusia. EFE

    El presidente ruso, Vladímir Putin, negó hoy que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense, Donald Trump, y subrayó que ahora “la pelota” está en el lado de Kiev y de “sus patrocinadores europeos”.

    “Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos”, dijo Putin al intervenir en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía.

    Recordó que en la cumbre de agosto pasado en Alaska “prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump” después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran hacer “ciertas concesiones”.

    “Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace, bajo mi punto de vista, de manera absolutamente sincera”, señaló.

    Putin subrayó esta semana que en caso de que las negociaciones diplomáticas fracasen, Rusia recuperará sus “territorios históricos” en Ucrania “por la vía militar”.

    Moscú ha rechazado la posibilidad del despliegue en el país vecino de tropas de países miembros de la OTAN como garantía de seguridad para Ucrania tras el fin de la guerra.

    El Kremlin confirmó que el fin de semana una delegación rusa mantendrá consultas con representantes de la Casa Blanca para abordar el resultado de sus negociaciones en Berlín con ucranianos y europeos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Venta de los puertos de CK Hutchison a BlackRock, incluyendo dos en Panamá, entraría en punto muerto, según WSJ. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más