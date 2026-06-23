Qué cambia para Colombia con la cercanía que Trump mantiene con De la Espriella tras las tensiones con Petro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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José Carlos Cueto - Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia

El gobierno de Donald Trump en EE.UU. siguió de cerca la carrera presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia.

Apoyó abiertamente su candidatura y el secretario de Estado, Marco Rubio, fue de los primeros líderes mundiales en felicitar al “outsider” de derechas tras ganar las elecciones el domingo 21 de junio.

“La administración de Trump tiene ganas de trabajar estrechamente con tu próximo gobierno para avanzar en la cooperación en seguridad regional, terminar la migración ilegal a EE.UU. y endurecer nuestros lazos económicos”, dijo Rubio en X.

De la Espriella tiene la nacionalidad estadounidense y ha dicho que quiere una relación cercana a Trump, del que se declara admirador.

También busca una estrategia de mano dura contra el crimen que se alinea con la del mandatario estadounidense.

Durante los cuatro años de gobierno progresista de Gustavo Petro, las relaciones entre Washington y Bogotá fueron turbulentas.

Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, se sucedieron crisis diplomáticas y desencuentros en seguridad, política de drogas y migración.

Las relaciones se distendieron en febrero de este año después de una amigable visita de Petro a Washington, pero la desconfianza entre el colombiano y el estadounidense se mantuvo latente.

La victoria de De la Espriella abre otro capítulo en las relaciones EE.UU.-Colombia, que a pesar de perder fuelle en los últimos años, sigue siendo la alianza más importante para el país sudamericano.

Abelardo de la Espriella tiene pasaporte estadounidense. / Getty Images

“Una victoria propia para Trump”

“Esto se siente como una victoria propia para Trump”, analiza para BBC Mundo Sergio Guzmán, director de la consultora de análisis geopolítico Colombia Risk Analysis.

Colombia era de los pocos países en Sudamérica con un gobierno de izquierdas, el de Petro, que funcionase como cortafuegos a las aspiraciones trumpistas en la región.

Con el triunfo de De la Espriella, según el preconteo, y lo que también parece una victoria de Keiko Fujimori en Perú, solo Uruguay y Brasil (este último país con elecciones a la vista en octubre), retienen presidentes de izquierda, más distantes de EE.UU. bajo mandato del republicano.

Las reticencias de los gobiernos de Brasilia y Bogotá han limitado en cierta manera los esfuerzos de Trump de emprender acciones militares contra el narcotráfico y el crimen en la región.

De la Espriella ha sido enfático en sus intenciones de bombardear campamentos “narcoterroristas” y cargamentos de droga en Colombia, el principal productor y exportador de cocaína del mundo y escenario de un conflicto armado con múltiples actores que dura más de 60 años.

Esto coincide con la estrategia militar estadounidense, que desde septiembre de 2025 ha atacado decenas de presuntas narcoembarcaciones dejando más de 200 muertos en las costas sudamericanas, ha capturado a un presidente en funciones, Nicolás Maduro, y ha realizado operaciones conjuntas con Venezuela y Ecuador contra la delincuencia organizada.

Con Colombia, a pesar de las desavenencias con Petro, continuó la cooperación transnacional y de inteligencia que ha caracterizado las relaciones entre ambos países por décadas.

Trump y Petro distendieron tensiones en la Casa Blanca en febrero, pero la sintonía nunca llegó a ser del todo completa. / Presidencia de Colombia via Getty Images

“La victora de De la Espriella se enmarca en las prioridades de EE.UU. en el hemisferio occidental, que además de políticas antinarcóticas y perseguir organizaciones criminales, también involucran controlar y repatriar migrantes”, explica Elizabeth Dickinson, del centro de análisis International Crisis Group.

“El desafío para el próximo presidente colombiano será asegurarse que sus prioridades y lo que sea mejor para su país coincidan con esa agenda (la de EE.UU.) a la vez que protege a su población civil en un contexto de división política y conflicto interno”, añade la experta.

Casi 13 millones de colombianos votaron por De la Espriella, mientras que 12,7 millones lo hicieron por su rival, el candidato del petrismo Iván Cepeda, según el preconteo.

Con estos datos tan ajustados, se espera que haya una resistencia activa frente a algunas de las políticas que el presidente electo quiera implementar, aunque en su discurso de celebración se mostró más conciliador que en campaña y prometió gobernar “para todos los colombianos”.

La expansión de los grupos armados será un desafío para el nuevo presidente colombiano. / Getty Images

La Colombia que recibe De la Espriella

Cuatro años de “paz total” de Petro, una estrategia que priorizaba la negociación sobre la lucha con actores armados, dejan una Colombia que no consigue frenar la expansión de esos grupos que se inició en 2018, dos años después del acuerdo de desmovilización entre el Estado y la guerrilla de las Farc.

El país sudamericano tiene hoy la segunda tasa de homicidios más alta de la región tras Ecuador y un récord histórico de cultivos de hojas de coca. Son datos que, sin embargo, han disminuido su ritmo de crecimiento en años recientes.

No así el de grupos armados, que hoy suman más de 27.000 integrantes tras duplicarse la cifra en el último lustro.

Ahora De la Espriella propone prorizar la vía confrontativa, desarmar las conversaciones y aumentar el gasto militar.

No es algo nuevo en Colombia. Distintos gobiernos se suceden con recetas de mano dura y mano tendida para poner fin al conflicto armado. Ninguna ha demostrado éxitos absolutos.

Sí parece haber cierto consenso en que el Plan Colombia, un paquete millonario de ayuda militar y económica de Washington a Bogotá de comienzos de 2000, unido a la estrategia de “Seguridad Democrática” del expresidente Álvaro Uribe a partir de 2002, debilitaron militarmente a las Farc.

De la Espriella ha hecho de la seguridad su bandera y marca políticas. / Juan BARRETO / AFP via Getty Images

Y que eso de facilitó la posición del gobierno posterior de Juan Manuel Santos (2010-2018) para forzarles a negociar y dejar las armas.

El problema, coinciden varios analistas, es que tras ese proceso de paz no se han resuelto desafíos como la desigualdad, la pujanza de economías ilícitas y la limitada presencia estatal en zonas remotas.

Todo eso ha sido caldo de cultivo para la proliferación del crimen, nuevos grupos armados y rentas como la del narcotráfico y la minería ilegal.

De la Espriella ha hablado de la posibilidad de revivir un “Plan Colombia 2.0”.

La historia no ha demostrado que la mano dura resuelva el conflicto armado y el narcotráfico. Quizás por eso el presidente electo también ha prometido llevar inversiones a las regiones más afectadas por la violencia y la criminalidad.

El reto es mayúsculo y un arma de doble filo.

A iniciativas confrontativas como el Plan Colombia y la Seguridad Democrática de Uribe, aparte de éxitos militares, se les atribuye un empoderamiento de grupos paramilitares que acabaron envueltos en masacres contra la población civil.

Las interrogantes

Ahora mismo EE.UU. tendría a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, seguramente Perú y próximamente Colombia, alineados con su visión de seguridad. Son cuatro países enfrentados a grandes desafíos de seguridad y de crimen organizado.

Para Dickinson, una mirada positiva de esta situación es que que haya más cooperación regional.

Pero también hay riesgos: “Washington persigue su agenda más que los intereses locales de los más afectados por la violencia que se ha expandido por la región”.

Es uno de los varios equilibrios que tendrá que jugar De la Espriella en su relación con EE.UU.

El presidente electo ya ha sido acusado por sus rivales de supuestamente priorizar los intereses de ese país sobre los de Colombia.

María Elvira Salazar, una prominente congresista republicana, acudió a apoyar a De la Espriella en su victoria electoral. / Carlos Parra Rios/Bloomberg via Getty Images

Para Guzmán, otra de sus preocupaciones es que, a pesar de la victoria de De la Espriella, EE.UU. no tenga la generosidad que tuvo anteriormente con el país.

“Hay una expectativa de que EE.UU. retorne a Colombia la asistencia militar y social que había recibido. Eso lo veo difícil, dado que Trump no es particularmente un líder generoso”, dice el analista.

Colombia fue uno de los países más afectados por los recortes de USAID, la agencia de cooperación estadounidense que destinó millones de dólares para proyectos sociales y de desarrollo en la nación sudamericana y que el gobierno de Trump desmanteló.

En los últimos años, mientras EE.UU. pareció distraerse de sus intereses en la región, Colombia, como otros países latinoamericanos, se fue acercando a China, el mayor rival geopolítico de Washington.

Hoy el gigante asiático le disputa a EE.UU. la plaza de mayor socio comercial de Bogotá, con expertos prediciendo que podría superarle en los próximos años.

“Pienso que es probable que EE.UU. le pida a Colombia que escinda de su relación con China, que se estrechó con Petro, pero no será tan sencillo porque China ocupa un espacio importante de inversión que De la Espriella no podrá ignorar y EE.UU. no podrá ocupar”, analiza Guzmán.

A poco más de dos meses de que De la Espriella tome posesión, sus relaciones exteriores con el país más poderoso del mundo parecen más complejas de lo que ha trasladado en campaña.

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