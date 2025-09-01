Qué es el ‘cinturón Alpino-himalayo’, la zona extremadamente sísmica que hace que Afganistán sufra devastadores terremotos con frecuencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una nueva catástrofe natural acaba de golpear a Afganistán.

Menos de dos años después de que un devastador terremoto acabara con la vida de 1.000 personas, en la noche de este domingo el país fue golpeado por un nuevo movimiento sísmico, el cual, hasta el momento, se ha cobrado la vida de más de 800 personas y ha dejado a otras 2.000 heridas.

El fenómeno, de magnitud 6 en la escala de Richter, ocurrió a las 23:47 hora local (19:17 GMT) y tuvo su epicentro a 27 kilómetros de la ciudad de Jalalabad, la quinta más poblada del país y ubicada al este, a solo 15 kilómetros de la frontera con Pakistán.

El hecho de que el terremoto se produjera a solo 8 kilómetros de profundidad explica porque se sintió no solo en la capital afgana, Kabul, que está a más de 150 kilómetros a distancia al oeste, sino también en Islamabad (Pakistán), que se halla a más de 320 kilómetros al sureste.

La cercanía del sismo a la superficie también hace temer que sus efectos sean devastadores.

La geografía no ayuda

La ubicación geográfica del país es la principal razón por la que es escenario frecuente de sismos.

“Afganistán está en la zona de colisión de las placas tectónicas de India (al sur) y la Euroasiática (al norte), la cual es parte de la extensa cordillera Alpino-himalaya que se extiende desde la Europa oriental hasta el occidente de China”, le contó a BBC Mundo el geólogo y geofísico británico Sam Wimpenny.

¿Qué implica esto? “La fuerza detrás de este terremoto es la misma que provocó la formación del Himalaya, el Karakórum y la meseta tibetana: la colisión de las placas de India y Eurasia”, ilustró el también geólogo británico Brian Baptie.

En la región se encuentran 14 de las montañas más elevadas del planeta, conocidas como los “ochomiles”, porque tienen más de 8.000 metros de altura.

“Con el desplazamiento de la placa India hacia la Eurasiática a un ritmo de unos 45 mm anuales, esta zona es una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Tierra, representando alrededor del 15% de toda la energía sísmica liberada en el mundo cada año”, agregó Baptie, quien es miembro del Servicio Geológico Británico, en un comentario publicado en el Centro de Medios Científicos de Reino Unido.

A lo anterior hay que sumarle que el país es atravesado por cuatro fallas geológicas: Chaman, Hari Rud, Badakhshan Central y de Darvaz, las cuales son capaces de producir terremotos de magnitud 7 u 8 en la escala de Richter, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA, por sus siglas en inglés).

En abril pasado, el país fue sacudido por un sismo de magnitud 5,6, reportó en su momento el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su siglas en inglés).

En octubre de 2023, el occidente de Afganistán fue golpeado por un terremoto de escala 6,3, el cual arrasó con pueblos enteros. Un año antes, en la provincia de Paktika, al sur de la actual tragedia, se registró otro temblor de similar intensidad y que dejó más de 1.000 fallecidos.

En 2015, Afganistán sufrió un movimiento telúrico aún más fuerte, de magnitud 7,5 en la escala de Richter, el cual se llegó a sentir en algunas regiones del interior de la vecina China.

Durante la última década, más de 600.000 personas se han visto afectadas por este tipo de fenómenos en Afganistán, donde han dejado un promedio de 188 muertes al año, afirmó la UNOCHA.

Sin embargo, los años 2002 y 1998 fueron los peores en lo que a terremotos refiere. ¿La razón? Durante ambos años el país fue sacudido por sendos sismos, de magnitudes superiores a 6, con apenas meses de diferencia. Estos movimientos dejaron más de 4.000 víctimas cada uno, de acuerdo con los registros oficiales.

“Debido a su posición, Afganistán ha enfrentado varios terremotos destructivos, muchos de los cuales tuvieron lugar en la región de Hindu Kush, en el noreste, donde ha habido 12 terremotos con magnitudes superiores a 7 desde 1900”, apuntó Baptie.

La profundidad también afecta

Los terremotos son temblores que ocurren cuando las placas tectónicas de la Tierra, que son fragmentos de la corteza terrestre, se mueven, chocan o se deslizan entre sí.

La fricción y las deformaciones en los bordes de estas placas provocadas por los movimientos generan tensiones que, al superar el límite de resistencia de las rocas, provocan su fractura y la propagación de ondas sísmicas; es decir, los terremotos.

Sin embargo, la profundidad a la que ocurren estos eventos también juega un papel en su intensidad.

“Mientras más profundo esté el epicentro menos destructivo será el terremoto y viceversa”, le dijo a BBC Mundo la profesora de sismología global de la Universidad de Bristol, Jessica Irving.

¿Por qué? “Porque hay más o menos tierra y rocas para disipar la energía”, respondió.

En el caso del evento registrado en Afganistán, el epicentro estuvo a solo 8 kilómetros de profundidad, lo cual hizo que fuera particularmente devastador.

Efecto en cascada

La pobreza como factor de riesgo

“Terremotos de esta magnitud son frecuentes en toda la cordillera Alpino-himalaya y, aunque no son ni de lejos los terremotos más grandes registrados, suelen ser extremadamente destructivos debido a su proximidad a los centros de población”, explicó Wimpenny.

Sin embargo, más allá de las condiciones geográficas y geológicas, otros expertos achacan las ya frecuentes secuelas trágicas que estos fenómenos dejan en Afganistán a las precarias condiciones materiales en las que se encuentra el grueso de la población del país.

“La población afgana no está protegida por las edificaciones en las que viven”, afirmó Irving, en alusión al que hecho de que la mayoría de las construcciones son de adobe, un material que no es resistente a este tipo de fenómenos naturales.

“Los terremotos en el ‘Anillo de Fuego’ (en la cuenca del Pacífico) pueden ser mucho más fuertes que los ocurridos recientemente en Afganistán. Recientemente hubo un terremoto de magnitud 8,8 en Kamchatka (Rusia), mucho más intenso que el de Afganistán. Por lo tanto, no es que Afganistán tenga los terremotos más fuertes, sino que su población es más vulnerable”, agregó la profesora.

Esta visión es compartida por la UNOCHA, la cual denunció que la forma en la que se construye en Afganistán aumenta los riesgos durante y después de un sismo.

“En las zonas rurales, los cobertizos para ganado y aves de corral, a menudo construidos junto a las viviendas, tienden a derrumbarse durante los terremotos, lo que agrava la pérdida de medios de vida y los riesgos para la salud derivados de la descomposición de los animales y la contaminación de las fuentes de agua”, advirtió el organismo.

Los primeros reportes sobre lo ocurrido el domingo aseguran que en algunas de las poblaciones afectadas el 95% de las casas quedaron totalmente destruidas.

“La magnitud de la devastación es inimaginable: pueblos enteros están arrasados, las carreteras que llevan a zonas montañosas profundas siguen cerradas”, dijeron miembros del gobierno del Talibán, según reportó Hafizullah Maroof, del servicio afgano de la BBC.

Efecto cascada

Con el país apenas aún recuperándose de lo ocurrido, hay quienes advierten que el peligro no ha pasado y no solo por las réplicas que suelen ocurrir tras un sismo.

“Cuando tenemos un evento de esta naturaleza es posible que en el futuro ocurran otros más similares en otras fallas”, aseguró a BBC Mundo el profesor de la Universidad Austral de Chile, Daniel Melnick.

“Con un terremoto así los esfuerzos se trasmiten a los segmentos aledaños (fallas cercanas), provocando lo que se conoce como efecto en cascada, por lo que es importante que la población esté alerta”, explicó el geólogo.

