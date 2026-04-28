Qué es el domo de calor por el que México está teniendo altas temperaturas en casi todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

De norte a sur y de este a oeste, las altas temperaturas están dominando los termómetros en casi todo México ante un fenómeno conocido como el “domo de calor”.

Temperaturas máximas de hasta 45 °C fueron pronosticadas para este lunes para siete estados del país -Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca- y calor considerable en otras entidades que abarcan casi 90% del territorio de México.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país enfrenta una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que se traduce en una onda de calor que se ha extendido en los últimos días por el país y que se mantendrá al inicio de esta semana.

Ciudad de México superará los 30 °C, algo inusual para las temperaturas promedio de la capital del país en esta época del año. La metrópoli también experimenta una mala calidad del aire por la alta radiación solar y el escaso viento que favorece la acumulación de ozono.

El fenómeno asociado al “domo de calor” también se produce en otras de las grandes urbes del país donde los contaminantes se mantienen por más tiempo en el ambiente.

“Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores”, recomendó el SMN.

Las autoridades recomiendan a las personas mantenerse hidratadas y protegidas del sol. / Getty Images

¿Qué es el domo de calor?

El fenómeno se forma en un área de alta presión atmosférica cuando el aire caliente es empujado hacia abajo y queda atrapado en un solo lugar, lo que hace que las temperaturas se disparen en una amplia región donde se produce.

Es esencialmente una masa de aire caliente arraigada obstinadamente en un lugar, atrapando a los que están dentro a nivel del suelo en una ola de calor prolongada.

Los científicos creen que estos eventos son provocados por un cambio brusco en las temperaturas del océano.

A su vez, el aumento de la temperatura del agua calienta el aire y los vientos empujan ese calor hacia la tierra.

Una vez que el aire caliente llega a tierra, queda atrapado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados.

La alta presión calienta aún más la columna de aire comprimiéndola, actuando efectivamente como un domo.

Una infografía que describe cómo se produce un domo de calor / BBC

Los eventos de calor extremo ocurren dentro de la variación natural del clima debido a los cambios en los patrones climáticos globales.

Sin embargo, los científicos señalan que el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos eventos en las últimas décadas está claramente relacionado con el calentamiento observado del planeta y puede atribuirse a la actividad humana.

Las emisiones causadas por la quema de combustibles fósiles han estado atrapando el calor en la atmósfera desde el comienzo de la era industrial.

Este calor adicional no se distribuye uniformemente por todo el mundo y provoca fenómenos meteorológicos extremos, como las intensas olas de calor.

Y, a menos que se reduzcan las emisiones globales, este ciclo continuará.

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