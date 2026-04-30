Qué es y cómo funciona el nuevo fondo soberano de riqueza creado por Canadá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Nadine Yousif - BBC Canadá

Canadá pondrá en marcha un fondo de inversión de propiedad estatal para financiar grandes proyectos de desarrollo en el país, según anunció el primer ministro, Mark Carney.

El “Fondo Canadá Fuerte”, una iniciativa inédita en el país, invertirá en los sectores de energía, infraestructura, minería, agricultura y tecnología, con una aportación inicial de US$18.400 millones.

También el fondo permitirá a los ciudadanos canadienses que dispongan de “algo de dinero extra” para invertir directamente en él. No obstante, los expertos han advertido que conlleva el riesgo de ofrecer “rendimientos limitados”.

Esta medida forma parte de un objetivo más amplio del gobierno de Carney que apunta a impulsar la economía de Canadá frente a las amenazas arancelarias procedentes de Estados Unidos.

Durante el anuncio, hecho esta semana en Ottawa, Carney afirmó que Canadá se encuentra en un momento crítico de su historia, debido a la cambiante relación con EE.UU., lo que exige invertir y construir a un ritmo urgente.

“Estados Unidos ha cambiado; ese es su derecho”, declaró. “Y nosotros estamos respondiendo; ese es nuestro imperativo”.

El primer ministro señaló que el fondo invertirá —junto con el sector privado— en lo que su gobierno ha calificado como “proyectos de construcción nacional”, tales como la modernización de puertos y el desarrollo de recursos naturales.

“Muchos países que gozan de la riqueza de los recursos naturales, como Noruega, cuentan con fondos soberanos de riqueza. Canadá no había tenido uno... hasta ahora”, afirmó el primer ministro.

La iniciativa de Carney busca impulsar la economía de Canadá frente a las amenazas arancelarias procedentes de Estados Unidos. / AFP via Getty Images

El Instituto Económico de Montreal advirtió que el fondo “corre el riesgo de salirle muy caro a los contribuyentes, al tiempo que genera rendimientos limitados”.

Los conservadores de la oposición también criticaron la medida.

Su líder, Pierre Poilievre, calificó la iniciativa como un “fondo de deuda soberana”, haciendo notar que las finanzas del país se encuentran en situación de déficit.

“Noruega, Singapur y Arabia Saudita registran grandes superávits presupuestarios, los cuales acumulan e inyectan en sus fondos soberanos de riqueza”, señaló Poilievre.

“Carney no dispone de superávit y, por consiguiente, carece de la riqueza necesaria para nutrir un fondo de esa naturaleza”.

El líder conservador también cuestionó el motivo por el cual Carney pretende destinar fondos públicos a grandes proyectos de infraestructura.

“Si un proyecto posee una justificación económica sólida, ¿por qué es necesario que el gobierno lo financie?”, preguntó Poilievre.

Durante el anuncio, Carney afirmó que la posición financiera de Canadá ha mejorado y que el déficit es inferior al que su gobierno había previsto, lo cual ha hecho posible la creación de la iniciativa.

Añadió que la inversión extranjera en Canadá ha experimentado un incremento y que, en la actualidad, “supera el ritmo de crecimiento de todas las demás grandes economías”.

El gobierno informó que, a lo largo de los próximos meses, realizará una serie de consultas para definir los detalles relativos al fondo.

Cómo funcionan los fondos soberanos de riqueza en otros lugares

Carney reconoció el mérito de otros países por haber tenido “la visión, hace ya muchas décadas”, de crear sus propios fondos soberanos de riqueza.

Entre ellos se encuentra Noruega, que en 1990 puso en marcha un fondo que invierte los ingresos excedentes de su sector de petróleo y gas exclusivamente fuera del país.

El fondo soberano de Noruega, valorado en US$2 billones, invierte los ingresos procedentes de la industria petrolera y gasística del país en los mercados globales. / Getty Images

Dicho fondo ha crecido hasta alcanzar los US$2,1 billones en activos, según un informe de Bloomberg de 2025, convirtiéndose así en “el más grande de su tipo”.

Al igual que Noruega, Canadá posee una rica base de recursos naturales, incluidas las terceras mayores reservas de petróleo del mundo.

Sin embargo, a diferencia de Noruega, Canadá se encuentra endeudada; esto significa que su fondo soberano de riqueza no se financiará con ingresos propios, sino con dinero prestado, según afirma Joseph Steinberg, profesor de economía de la Universidad de Toronto.

“Históricamente, los fondos soberanos de riqueza han sido vehículos para aquellos países que generan grandes ingresos a partir de activos de propiedad pública, y casi siempre se trata de riqueza petrolera”, declaró Steinberg a la BBC, añadiendo que dichos ingresos se invierten posteriormente en una cartera diversificada, a menudo fuera del país.

En el caso de Canadá, Steinberg dijo que, al parecer, el dinero se destinará mayoritariamente a invertir en proyectos nacionales.

Otra diferencia radica en que el fondo canadiense permitirá a los ciudadanos realizar aportaciones directas, una práctica inexistente en otros países que cuentan con fondos similares.

La lista de otros países con fondos soberanos valorados en más de US$1 billón incluye a China, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

EE.UU. también ha explorado recientemente la posibilidad de poner en marcha su propio fondo soberano, luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva solicitando su creación poco después de asumir el cargo.

Dicha orden, firmada en febrero del año pasado, instruyó a los secretarios del Tesoro y de Comercio a presentar, en un plazo de 90 días, un plan para un fondo soberano estadounidense destinado a “ayudar a maximizar la gestión de nuestra riqueza nacional”.

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