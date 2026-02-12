Qué se sabe de la joven de 18 años que identificaron como la autora del tiroteo en Canadá que dejó al menos 8 muertos y 25 heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ana Faguy - BBC News

Las autoridades identificaron a la joven de 18 años sospechosa por el tiroteo que causó la muerte de ocho personas y decenas de heridos en la provincia canadiense de Columbia Británica.

Su nombre es Jesse Van Rootselaar, quien fue encontrada muerta en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge por una herida de bala autoinfligida.

Aún se desconoce el motivo del ataque, indicó la policía.

En la escuela fallecieron seis personas y otras 25 resultaron heridas, mientras que en la casa de la sospechosa se encontraron los cuerpos de la madre, de 39 años, y del hermano, de 11.

De acuerdo con la policía, Rootselaar era una mujer transgénero.

“Puedo decir que Jesse nació como varón biológico y que hace aproximadamente seis años comenzó su transición a mujer”, dijo Dwayne McDonald, subcomisionado de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

El tiroteo en la casa cercana ocurrió primero y luego la sospechosa se dirigió a la escuela, continuó el uniformado.

Las víctimas en la escuela fueron una educadora de 39 años, tres niñas de 12 años y dos varones, uno de 12 y otro de 13.

Las autoridades no creen que haya otros sospechosos involucrados en el incidente.

Historial de salud mental

Ocho personas murieron y otras 25 resultaron heridas en el incidente. / Getty Images

En los últimos años, la policía visitó la residencia de la sospechosa y su familia en varias ocasiones por situaciones relacionadas con su salud mental.

Van Rootselaar era conocida por la policía, y “hemos comenzado el proceso de contactar al sistema de salud pública para entender qué interacciones pudieron haber ocurrido”, dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, en una conferencia de prensa frente al ayuntamiento de Tumbler Ridge el miércoles por la noche.

La sospechosa tenía una licencia de armas válida, pero ya había expirado, añadió McDonald.

La joven también fue estudiante de la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, pero la había abandonado hace cuatro años.

El ataque

Este martes, a las 13:30 hora local, la policía recibió un reporte de un tirador activo en la escuela canadiense. Los agentes llegaron al lugar en aproximadamente dos minutos, escucharon disparos activos y entraron al edificio, dijo McDonald.

En cuestión de minutos localizaron a la tiradora, quien ya estaba muerta.

En la escena del crimen fueron encontradas dos armas de fuego, una pistola modificada y otra larga. La policía comenzó entonces a buscar víctimas en toda la escuela.

Dos fueron trasladadas en ambulancia aérea al hospital y permanecen hospitalizadas.

Tumbler Ridge tiene unos 2.400 habitantes y su escuela secundaria cuenta con 160 estudiantes entre los grados 7 a 12.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que los estudiantes y profesores “fueron testigos de una crueldad inaudita” durante el tiroteo, señalando que algunas víctimas siguen en el hospital “luchando por sus vidas”.

Por su parte, el alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, comentó a los periodistas el miércoles por la noche que la comunidad unida era “una gran familia”.

“Presta tu oído cuando alguien lo necesite”, señaló, visiblemente emocionado. “Presta tu hombro cuando alguien necesite tu hombro. Dale un abrazo a alguien”, continuó.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.