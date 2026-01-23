Qué se sabe del ‘marco para un futuro acuerdo’ sobre Groenlandia anunciado por Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Paulin Kola

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que existe un “marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia”.

La declaración causó sorpresa tras varios días de crecientes tensiones, que culminaron con la amenaza del mandatario de imponer sanciones económicas a ocho estrechos aliados de Estados Unidos que se opusieron a sus planes de anexarse el territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Trump también había amenazado con de usar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia.

Analizamos qué podría implicar el acuerdo y si será aceptable para Dinamarca y Groenlandia, que han dejado claro que no renunciarán a la soberanía de esta enorme isla en el Ártico.

¿Qué se ha dicho sobre el acuerdo marco?

Trump hizo el anuncio en su plataforma de redes sociales Truth Social este miércoles, tras las conversaciones multilaterales en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

“Sobre la base de una reunión muy productiva que he tenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia”, afirmó.

No dio detalles, pero aseguró que las conversaciones continuarán para alcanzar el acuerdo.

Rutte, por su parte, señaló que no había abordado el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia en su reunión con Trump.

Trump y Rutte se reunieron esta semana en el Foro de Davos. / Getty Images

La percepción en Dinamarca es que el asunto está lejos de resolverse y que cualquier acuerdo aún se debe negociar conjuntamente entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos.

La primera ministra del país europeo, Mette Frederiksen, afirmó que los daneses pueden negociar “todo lo político: seguridad, inversiones, economía”.

“Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Se me ha informado de que tampoco ha sido así”, alegó en un comunicado el jueves.

Una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés, Aaja Chenmitz, declaró: “La OTAN en ningún caso tiene derecho a negociar nada sin nosotros, Groenlandia. Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Preguntado por el papel de Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer no dio detalles.

“Hemos estado coordinándonos estrechamente con aliados y otros a lo largo de los últimos días”, se limitó a apuntar.

¿Hay algún detalle? ¿Cuáles son las opciones?

El periódico The New York Times indicó, citando a funcionarios anónimos, que una de las ideas planteadas sería que Dinamarca cediera soberanía sobre pequeñas zonas de Groenlandia, donde Estados Unidos construiría bases militares.

Este acuerdo sería similar al estatus de dos bases militares en Chipre que controla Reino Unido.

Akrotiri y Dhekelia permanecen bajo soberanía de Reino Unido desde que Chipre se independizó en 1960 y, aunque el tratado ha sido modificado desde entonces, se consideran territorio británico.

Sin embargo, tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado renunciar a su soberanía.

Al argumentar a favor de tomar el control de Groenlandia, Trump ha mencionado la amenaza de buques chinos y rusos alrededor de la isla, aunque Dinamarca afirma que “hoy” no existe amenaza alguna.

Los groenlandeses se han manifestado en contra las aspiraciones de Trump. / Getty Images

En este punto, los aliados de la OTAN han tratado de tranquilizar a Estados Unidos asegurando que reforzarán la seguridad en el Ártico, y Mark Rutte declaró el jueves a la agencia Reuters que el acuerdo marco también requeriría esta contribución.

“No tengo ninguna duda de que podemos hacerlo con bastante rapidez. Sin duda esperaría que fuera para 2026, incluso espero que a principios de 2026”, afirmó.

Una de las ideas que Reino Unido ha estado impulsando es la creación de un “Centinela Ártico”, expuso el jueves la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, que sería “muy similar al enfoque que la OTAN ha adoptado con el Centinela Báltico”, una misión destinada a aumentar la vigilancia de buques en el mar Báltico tras el corte de importantes cables submarinos.

¿Se conformará Trump con un acuerdo que no implique la “propiedad” de la isla?

Estados Unidos ha mantenido presencia militar en Groenlandia desde después de la Segunda Guerra Mundial.

Según un acuerdo de 1951 con Dinamarca, Estados Unidos puede desplegar tantas tropas como desee en Groenlandia.

El país norteamericano ya cuenta con más de 100 militares permanentemente estacionados en su base de Pituffik, en el extremo noroeste del territorio.

Por lo tanto, las conversaciones para llegar a un nuevo acuerdo podrían centrarse en una renegociación de aquel pacto, según funcionarios estadounidenses.

Además, incluso si se superara el principal obstáculo político de la transferencia de soberanía, existe el impedimento de que toda la tierra en Groenlandia es de propiedad pública y no se puede comprar ni vender.

Estados Unidos posee bases militares en muchos países, entre ellos Alemania, pero estas no constituyen territorio soberano.

Una de las bases pertenece nominalmente a Cuba: la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo. Si bien la soberanía sobre la zona sigue siendo cubana, Estados Unidos mantiene el control total desde 1903 en virtud de un tratado que solo puede modificarse con el consentimiento de ambos gobiernos.

EE.UU. arrienda Guantánamo a Cuba desde hace más de 120 años. / Getty Images

Pero en este caso se trata de un acuerdo de arrendamiento, y Trump ha insistido en que un acuerdo similar sobre Groenlandia no es suficiente.

“Los países deben tener la propiedad y lo que se defiende es la propiedad, no los arrendamientos. Y tendremos que defender Groenlandia”, dijo hace dos semanas.

Para adquirir la isla amenazó con usar la fuerza, hasta que dio un giro de 180 grados en Davos, donde retiró la amenaza para alivio de sus aliados de la OTAN.

La OTAN se fundó en 1949 sobre el principio de que un ataque a un aliado es un ataque a todos.

Se suponía que estos ataques provendrían del exterior, y Dinamarca remarcó que una ofensiva militar significaría el fin de la alianza transatlántica, de la que Estados Unidos es el socio principal.

El secretario general de la OTAN ha sido criticado por los constantes elogios que ha prodigado al presidente Trump, llegando incluso a llamarlo “papá”.

La primera ministra danesa aseguró haber estado en contacto constante con Rutte antes y después del anuncio de Trump, pero no está claro qué tipo de influencia danesa, si la hubo, condujo al último cambio de postura del presidente estadounidense.

El hecho de que el anuncio de Trump sobre un “marco” se produjera después de reunirse con Rutte ha suscitado cierta preocupación en Groenlandia, ya que las negociaciones sobre su futuro se estaban llevando a cabo en su ausencia.

El jueves, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, declaró que su gobierno no le había pedido a Rutte que negociara en su nombre, sino que transmitiera “las líneas rojas directamente al presidente Trump”.

Rutte no ha confirmado si este es el caso.

El secretario general de la OTAN ha recibido críticas por por los constantes elogios que prodiga al presidente Trump.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia?

Esta isla escasamente poblada contiene importantes recursos. / Getty Images

Trump ha intentado comprar Groenlandia a Dinamarca desde su primer mandato; y no es el único presidente estadounidense que lo ha intentado.

El mandatario afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia para protegerse de posibles ataques de Rusia y China.

También ha asegurado que Groenlandia es esencial para su plan de construir un sistema de defensa del “domo de oro”, diseñado para proteger a Estados Unidos de ataques con misiles, y que los aliados europeos podrían cooperar en este proyecto.

Además de la ubicación estratégica de Groenlandia, Estados Unidos ha mencionado las vastas reservas de minerales de tierras raras de la isla -parte de ellas sin explotar- cruciales para fabricar dispositivos como teléfonos móviles y los vehículos eléctricos.

Trump no ha especificado que Estados Unidos esté interesado en las riquezas de Groenlandia, sino que el control estadounidense sobre la isla “beneficia a todos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y los minerales”.

“Es un acuerdo para siempre”, alegó.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

