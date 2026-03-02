Qué se sabe del operativo con el que localizaron y mataron al líder supremo de Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Gordon Corera - Analista de Seguridad de BBC News

El ataque que mató al líder supremo de Irán no ocurrió en plena noche, como podría haberse esperado, sino a media mañana.

Eso se debió a que Estados Unidos e Israel decidieron aprovechar una pieza crucial de inteligencia que llegó horas antes de lo ocurrido.

Durante meses esperaron una oportunidad en la que altos cargos iraníes estuviesen reunidos y supieron que el líder supremo Alí Jamenei estaría en un complejo en el centro de Teherán en la mañana del sábado.

También tenían localizada la posición de otros altos mandos militares y de inteligencia que se reunirían al mismo tiempo.

Durante meses, ambos países siguieron los movimientos del líder supremo, quien gobernó Irán desde 1989. Los métodos exactos que utilizaron son secretos, aunque el presidente Donald Trump insinuó algo en una publicación en redes sociales.

“No pudo evitar nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados”, comentó.

Pudo haber hecho referencia a una fuente humana, pero es más probable que se tratara de un seguimiento técnico de individuos.

En la guerra de 12 días del pasado junio, Israel atacó a científicos y funcionarios vinculados al programa nuclear iraní y se informó de que utilizó la penetración de sistemas de telecomunicaciones y teléfonos móviles para entender el movimiento de personas.

Eso incluía, en ocasiones, rastrear los movimientos de guardaespaldas vinculados a altos funcionarios.

Trump y su equipo monitorearon los eventos desde una sala de guerra improvisada en Mar a Lago, Florida. / Getty Images

A largo plazo, esto puede ayudar a construir un “patrón de vida” para predecir y comprender actividades, así como identificar momentos de vulnerabilidad.

Irán sabía que el líder supremo estaba en la mira de sus enemigos y por eso el fracaso en identificar y abordar estas vulnerabilidades en los últimos meses sugiere o bien un fallo profundo en la seguridad y contrainteligencia iraní, o bien la capacidad de Israel y Estados Unidos para seguir adaptando sus métodos y encontrar nuevas formas de rastreo.

Los iraníes también pudieron haber calculado que un ataque a plena luz del día era menos probable. En este caso, la inteligencia, según The New York Times, provino de la CIA pero fue entregada a Israel para ejecutar el ataque.

El ataque contra el líder supremo

Todo indica que existe una división de tareas: Israel se centra en ataques contra líderes y Estados Unidos en objetivos militares.

La inteligencia proporcionó suficiente información para anticipar los movimientos del líder supremo y de otros funcionarios como para planear un ataque con aviones capaces de disparar misiles de largo alcance.

En lugar de un único ataque contra el ayatolá Jamenei, el plan era que el primer bombardeo iniciase una campaña militar más amplia y se adelantó para aprovechar la ventana de oportunidad.

Los aviones israelíes pueden tardar unas dos horas en llegar a Teherán, pero no está claro desde qué distancia dispararon sus municiones.

Se informó que los aviones israelíes utilizaron 30 bombas para atacar el complejo en donde estaba el líder supremo a alrededor de las 9:40 hora local.

organigrama de los líderes iraníes que murieron en los ataques de Israel y EE.UU. En la cabeza está el ayatolá Alí Jameneí, abajo le siguen mohammad pakpour, comandante en jefe del CGRI, Al shamkhani, secretario del consejo de defensa y aziz nasirzadeh, ministro de defensa / BBC

Esto pudo deberse a que el líder supremo utilizaba un búnker subterráneo bajo el complejo para protegerse (aunque no era uno de los más profundos del régimen).

Pudieron haber sido necesarias múltiples municiones para penetrar lo suficientemente profundo y asegurar haber impactado el objetivo.

Otros lugares de la capital iraní también fueron atacados, incluida la oficina del presidente Masoud Pezeshkian, quien luego emitió un comunicado diciendo que estaba a salvo.

Israel dijo que siete altos funcionarios de defensa iraníes están entre los muertos, incluidos el secretario del Consejo de Defensa Ali Shamkhani, el ministro de Defensa general de brigada Aziz Nasirzadeh y el comandante del IRGC, el general Mohammad Pakpour.

Cuando los aviones atacaron, era plena noche en Mar-a-Lago, Florida, donde Trump se había reunido con algunos de sus principales funcionarios para monitorear los acontecimientos.

Pasarían horas antes de que llegara la confirmación de que el líder supremo había muerto en los ataques.

Irán estaba preparado para esta posibilidad, con informes que señalaban que ya estaban establecidos los planes de sucesión no solo para el líder supremo, sino para una serie de altos funcionarios.

Eso significa que aún no está claro qué implicará esta muerte para el curso del conflicto.

