Qué significa que el gobierno de México se sume a la demanda contra ICE por muertes en un centro de detención de EU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Leire Ventas - Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

“Nada justifica las condiciones de procesamiento y detención migratoria que deriven en la muerte”.

Con esa frase, el gobierno de México adelantó este lunes que participará en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por las condiciones de detención de migrantes en custodia.

El anuncio se da después de que la semana pasada se supiera de la muerte de José Guadalupe Ramos-Solano, de 52 años y originario de Guanajuato, quien se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

Su caso eleva a 14 el número de mexicanos fallecidos en el contexto de la ofensiva migratoria del segundo mandato del presidente Donald Trump —bajo custodia del ICE o durante operativos de control migratorio—, cuatro de ellos en las instalaciones de Adelanto.

Pero ¿de qué forma se suma el gobierno mexicano a una demanda en territorio estadounidense? ¿Y qué busca exactamente la acción legal?

Las autoridades mexicanas han dicho que agotarán "las vías jurídicas, diplomáticas y multilaterales para exigir justicia y garantizar que estos casos no queden impunes ni se repitan". / Los Angeles Times vía Getty Images

“Amigo del tribunal”

El caso de Ramos Solano “no es aislado”, sino el “reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”, dijo el lunes Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en una rueda de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles.

Durante la conferencia, la funcionaria informó que México se sumaría a una demanda colectiva federal ya en marcha contra el centro de detención de Adelanto.

La acción legal fue presentada el 26 de enero ante el Tribunal del Distrito Central de California por cuatro personas detenidas en dichas instalaciones migratorias, con el apoyo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés) y el despacho legal Public Counsel.

La demanda señala la existencia de un “patrón sistemático de negligencia médica”, que incluiría solicitudes de atención ignoradas o retrasadas, obstáculos para acceder a servicios de salud y respuestas clínicas tardías o insuficientes dentro del centro de detención.

Aunque la operación logística del centro está a cargo de la empresa privada GEO Group, la querella sostiene que el ICE es responsable jurídicamente de las condiciones de custodia.

“El gobierno de México anuncia que se sumará como amigo de la corte, a través de la figura legal amicus curiae”, explicó Calva.

Efectivamente traducido del latín como “amigo del tribunal”, el recurso permite que un tercero ajeno al litigio aporte argumentos, pruebas periciales o información relevante ante el juez sin formar parte directa de la demanda y a discreción de la corte.

No es la primera vez que México echa mano de la figura. Ya durante la administración del presidente Joe Biden, en marzo de 2024, la entonces titular de la SRE, Alicia Bárcena, anunció que había interpuesto un amicus curiae ante el Tribunal del Quinto Circuito en Nueva Orléans contra la polémica Ley SB4, que permitía a las autoridades de Texas detener y deportar migrantes.

Ahora, “México apoya esta demanda para que se garantice un trato digno y seguro, incluyendo acceso oportuno a evaluaciones médicas, alimentación adecuada, condiciones de higiene suficientes y atención inmediata a problemas de salud”, subrayó Calva.

“Nada justifica las condiciones de procesamiento y detención migratoria que derivaron en la muerte” de los mexicanos bajo custodia.

Hoy por hoy la cifra de inmigrantes bajo custodia del ICE es de las más altas desde que se tiene registro, con 68.000 detenidos hasta el mes pasado. / AFP vía Getty Images

Sobre la misma cuestión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el lunes durante su habitual conferencia de prensa matutina que México agotaría “todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos”.

Las autoridades mexicanas presentarán también una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar el tema de las muertes en centros de detención del ICE, de acuerdo con la cancillería.

Sobre las condiciones de detención de los migrantes, la vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha dicho que “cualquier afirmación de que existen condiciones ‘inhumanas’ en los centros de detención de ICE es categóricamente falsa”.

Con 68.000 detenidos hasta el mes pasado, la cifra de inmigrantes bajo custodia del ICE es de las más altas desde que se tiene registro.

14 muertos

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump el 20 de enero de 2025, han muerto 14 inmigrantes mexicanos en el contexto de la ofensiva migratoria de la administración estadounidense, según Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana.

De ellos, 11 fallecieron estando bajo custodia del ICE, dos en operativos migratorios y uno a causa de un tiroteo en una instalación de ICE en Dallas, Texas, puntualizó.

Hace apenas dos semanas, Royer Pérez-Jiménez fue encontrado “inconsciente y sin responder a estímulos” en una de las habitaciones del Centro de Detención del Condado de Glades, Florida, y minutos después falleció. Tenía 20 años.

El último en sumarse a la lista funesta fue Ramos-Solano, quien murió el 25 de marzo.

De acuerdo con ICE, había sido arrestado por posesión de una sustancia controlada y robo, se encontraba en EE.UU. “de forma ilegal”.

Al ser encontrado “inconsciente” en su litera, la agencia explicó que se le aplicaron de inmediato las medidas para tratar de salvarle la vida, incluida la reanimación cardiopulmonar (RCP), pero fue declarado muerto en un hospital cercano.

ICE dijo en un comunicado que Ramos-Solano recibió atención médica constante durante su detención, señalando que se le había diagnosticado diabetes, hiperlipidemia e hipertensión al ingresar en febrero y que fue tratado diariamente por esas condiciones.

La agencia agregó que está “comprometida a garantizar que todos los que se encuentren bajo custodia estén en entornos seguros, protegidos y humanos”.

La esposa e hijos de Ramos-Solano, sentados ante los periodistas en el Consulado General de México en Los Ángeles, recibieron el lunes las condolencias de los representantes de la Cancillería.

Antonia Tovar explicó que su marido había emigrado a EE.UU. hace 28 años y que trabajaba en una lavandería industrial.

“Mi esposo era una buena persona, dedicado a sus hijos y a su esposa”, se lamentó. “Solo quiero justicia y luchar por los que estamos aquí. Quiero que el caso de mi esposo sea el último”.

Tovar contó que había hablado con su esposo unas cuatro horas antes de que lo llevaran de urgencia al hospital, donde murió. Aseguró que le dijo que estaba bien y que no mencionó que se sentía mal.

Su hija, Gloria Ramos, insistió en que quieren respuestas. “Creo que mi familia y yo merecemos saber la verdad de lo que le pasó a mi papá. Quiero justicia para mi papá”.

La muerte del mexicano eleva el número de muertes a nivel nacional bajo la custodia de ICE en los últimos tres meses a 14.

Las cifras reflejan un aumento considerable en comparación con años recientes. En 2025, 33 personas murieron bajo la custodia de ICE, según datos de la agencia, en comparación con 11 en 2024, siete en 2023, tres en 2022 y cinco en 2021.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa a ICE, dijo que no ha habido un aumento repentino en las muertes y sostuvo que las tasas de mortalidad bajo custodia se mantienen bajas.

“A medida que el número de camas (en los centros de detención) ha aumentado rápidamente, hemos mantenido un nivel de atención más alto que en la mayoría de las prisiones que albergan a ciudadanos estadounidenses, incluyendo el acceso a una atención médica adecuada”.

Por su parte, los representantes de Geo Group no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la BBC.

Anteriormente, la empresa había dicho que sus instalaciones ofrecen atención médica las 24 horas y que, para garantizar su cumplimiento, son supervisadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

*Con información de Nardine Saad, de BBC News.