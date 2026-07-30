Qué significa que este 30 de julio sea el Día del Sobregiro de la Tierra y por qué cada vez se adelanta más

Redacción - BBC News Mundo

Si la Tierra fuera un banco, nuestro saldo disponible se acabaría este jueves. Tendríamos que pedirle prestado el 1 de agosto.

Y es que el 30 de julio es la fecha en la que se produce el Día del Sobregiro de la Tierra, el momento del año en el que la demanda de recursos que hace la humanidad sobre la naturaleza supera lo que los ecosistemas global pueden regenerar.

Cada año, la Global Footprint Network actualiza los cálculos y ha determinado que el ritmo de consumo que tenemos es 73% más alto que lo disponible racionalmente.

Para llegar a fin de año sin saldo negativo, necesitaríamos 1,73 planetas como la Tierra.

Desde la década de 1970, cuando comenzó este cálculo, la tendencia general ha sido que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede soportar en un ciclo.

Ha habido momentos en los que la exigencia ha disminuido, como en 2021 producto de los múltiples cierres en los países por la pandemia de covid-19, según muestran las estadísticas del Global Footprint Network.

Pero en cada década de las últimas seis se ha adelantado el Día del Sobregiro.

Consumo irracional

La porción roja del gráfico de GFN muestra la parte del año en la que la humanidad vive agotando aún más a nuestro planeta. / Global Footprint Network

Diversos son los factores por los que la humanidad en general contribuye a un consumo cada vez más agresivo de los recursos naturales del planeta.

Entre ellos están el uso de los autos, las centrales eléctricas y las fábricas que emiten más CO₂ del que la biósfera puede absorber. Pero también el consumo de más agua dulce de la que se repone, la tala de más árboles de los que pueden volver a crecer y la captura de más peces de los que las poblaciones pueden reponer.

“El uso excesivo agota el capital natural y amenaza la seguridad económica a largo plazo en todo el mundo”, señala Global Footprint Network, una organización multinacional sin ánimo de lucro.

Si bien en los últimos 15 años el Día del Sobregiro de la Tierra se ha mantenido en torno a los primeros días de agosto y los últimos de julio, eso no implica un respiro para la Tierra.

“La presión sobre el planeta se intensifica porque el daño del sobregiro es acumulativo. El gasto deficitario de cada año se suma a la deuda ecológica ya existente”, explica la organización.

Global Footprint Network lamenta que “casi ningún gobierno nacional trate la seguridad de los recursos como una parte central de su planificación económica”, a pesar de los problemas económicos y sociales que plantea.

Uruguay, entre los positivos

Junto con la ONG Greenings concluyeron que la mayoría de los países trata la sostenibilidad como “un tema secundario” en lugar de “un riesgo estructural”.

Si bien China obtuvo el puntaje más alto en su estrategia quinquenal, su demanda de recursos aún está lejos de ser sostenible.

En cambio, Uruguay fue calificado como en otros años como uno de los mejores ejemplos en acciones para la seguridad de recursos y reconocimiento del riesgo de excederse.

Entre los países y regiones en el lado más negativo está Argentina, cuyos planes y estrategias para la atención al consumo de recursos naturales “recibieron el puntaje más bajo entre todos los documentos revisados”.

La Unión Europea también cayó a su nivel más bajo en materia de sostenibilidad: “Los hallazgos sugieren que, incluso cuando la sostenibilidad se reconoce en el discurso público, no se refleja de manera consistente en las decisiones estructurales que dan forma a las economías nacionales”.

“El sobregiro no es una preocupación ambiental lejana. Ya está produciendo impactos económicos”, dijo el doctor David Lin, uno de los autores principales del estudio y científico principal de Global Footprint Network.

“Parece evidente que los países que planifiquen para un futuro con restricciones de recursos serán los que estén mejor posicionados para resistirlo. Ahora mismo, casi ninguno lo está haciendo”.

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