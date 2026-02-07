Quién era y cómo murió Virginia Giuffre, la mujer que expuso ante el mundo la red de abuso sexual de Jeffrey Epstein

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia

Redacción - BBC News Mundo*

En medio del furor desatado por la publicación de los últimos documentos de los archivos Epstein, hay que recordar a una figura que fue clave para que esta información acabara viendo la luz: Virginia Giuffre.

Giuffre, quien murió en abril de 2025 a los 41 años, fue una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein y de su socia Ghislaine Maxwell.

El primero se suicidó en la cárcel en 2019 y la segunda cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por su participación en el tráfico y los abusos sexuales de Epstein.

También denunció por abusos sexuales a Andrés Mountbatten-Windsor (antiguo príncipe), acusación que este siempre ha negado rotundamente.

El pasado octubre, el miembro de la familia real británica perdió su título de príncipe tras surgir nuevas revelaciones de sus vínculos con Epstein.

En unas memorias póstumas publicadas a principios de ese mes y tituladas Nobody’s Girl (“La chica de nadie”), Giuffre reiteró las acusaciones de que, siendo adolescente, mantuvo relaciones sexuales en tres ocasiones con el antiguo príncipe.

En esas memorias, la mujer también aseguró que había temido “morir como esclava sexual” de Epstein y su círculo.

¿Quién era Virgina Giuffre y por qué fue clave para que el escándalo de abusos de Epstein saliera a la luz pública?

Una infancia ‘robada’

Giuffre nació como Virginia Roberts en 1983 en el estado de California, en Estados Unidos. Su familia se trasladó más tarde a Florida.

A los 7 años, según relató, fue abusada sexualmente por un amigo de la familia, y su “infancia fue robada rápidamente”.

“Ya estaba tan mentalmente dañada a tan corta edad que huí de eso”, contó en el programa Panorama de la BBC en 2019.

Durante su infancia pasó por varios hogares de acogida. A los 14 años, ya vivía en la calle, donde aseguró que solo encontró “hambre, dolor y más abuso”.

En el año 2000, mientras intentaba reconstruir su vida, conoció a la socialité británica Ghislaine Maxwell.

Giuffre trabajaba como asistente en los vestuarios del resort Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump en Palm Beach, cuando Maxwell le ofreció entrevistarla para trabajar como masajista.

“Corrí hacia mi papá, que trabajaba en las canchas de tenis de Mar-a-Lago. Él sabía que estaba intentando arreglar mi vida, por eso me había conseguido ese trabajo. Le dije: ‘No lo vas a creer, papá’”, recordó.

Giuffre conoció a Epstein y Maxwell en Florida. / Getty Images

El encuentro con Epstein

Cuando Giuffre llegó a la casa de Epstein en Palm Beach, dijo que él estaba acostado desnudo y que Maxwell le dio instrucciones sobre cómo masajearlo.

“Durante ese tiempo me hacían preguntas sobre quién era yo”, recordó.

“Parecían buenas personas, así que confié en ellos, y les conté que había tenido una vida muy difícil hasta entonces: que había sido una niña fugitiva, abusada sexual y físicamente… Eso fue lo peor que pude haberles dicho, porque ahora sabían lo vulnerable que era”, le contó a la BBC.

Lo que esperaba que fuera una entrevista de trabajo se convirtió en el comienzo de años de abuso por parte de Epstein y Maxwell, según su testimonio.

Maxwell fue hallada culpable en 2022 de reclutar y traficar jóvenes para que Epstein abusara de ellas y actualmente cumple una condena de 20 años.

Aunque el nombre de Giuffre se mencionó repetidamente durante el juicio, ella no fue una de las cuatro mujeres que testificaron en el caso. Maxwell negó haberla agredido.

En 2015, Giuffre presentó una demanda por difamación contra Maxwell tras ser acusada de mentir. El caso se resolvió posteriormente con un acuerdo.

En sus memorias póstumas, Giuffre cuenta que, incluso décadas después, recordaba cuánto temía a ambos y afirma que Epstein la sometió a sexo sadomasoquista que le causó “tanto dolor que recé para perder el conocimiento”.

Giuffre también detalla las consecuencias físicas que dicho abuso tuvo en su cuerpo, con ojeras notables en su rostro y costillas visibles bajo la piel.

En lugar de ofrecerle atención médica, Epstein se sentía “repugnado” por su apariencia, afirma.

“‘Ya no eres la misma chica que eras’, le dijo Epstein con frialdad. ‘Tienes que verte mejor’”, escribe en el libro.

También describe cómo Maxwell facilitó que le presentaran al príncipe Andrés en marzo de 2001.

Las acusaciones contra el príncipe Andrés

Giuffre afirmó que pasó de ser abusada por Epstein a ser “pasada como una bandeja de frutas” entre sus poderosos amigos, mientras la llevaban en jets privados por todo el mundo.

Aseguró que en 2001, cuando tenía 17 años, Epstein la llevó a Londres y se la presentó al príncipe Andrés. Una famosa fotografía que, asegura, fue tomada esa noche muestra al príncipe con el brazo alrededor de Giuffre, con Maxwell sonriendo al fondo.

Virginia Giuffre alegó haber pedido a Jeffrey Epstein que le tomara esta foto con el príncipe Andrés. / Virginia Roberts

Giuffre afirmó que, tras acudir a un club nocturno, Maxwell le dijo que “tenía que hacer con Andrés lo que hacía con Jeffrey”.

“Fue una época muy aterradora de mi vida… No estaba encadenada, pero estas personas poderosas eran mis cadenas”, le dijo a la BBC.

En su demanda civil, Giuffre alegó que el príncipe abusó sexualmente de ella en tres ocasiones: en la casa de Maxwell en Londres esa noche, y más tarde en propiedades de Epstein en Manhattan y en Little St. James, en las Islas Vírgenes.

En sus memorias, Giuffre afirma que esa tercera en la isla de Epstein tuvo que participar “una orgía” junto a “otras 8 jóvenes”.

“Las demás chicas parecían ser menores de 18 años y no hablaban inglés. Epstein se reía de su dificultad para comunicarse, diciendo que eran las chicas con las que era más fácil llevarse bien”.

El príncipe Andrés, quien llegó a un acuerdo económico con Giuffre en 2022 después de que esta presentara una demanda contra él en Estados Unidos el año anterior, ha negado reiteradamente cualquier delito. En 2019, declaró a BBC Newsnight que no recordaba haber conocido a Giuffre en absoluto y que nunca tuvieron ningún tipo de contacto sexual.

Virginia Giuffre / Reuters

La huida

Giuffre contó que para 2002, Epstein había perdido interés en ella porque ya era “demasiado mayor” para él.

Aseguró que lo convenció para que le pagara una formación para convertirse en masajista profesional, y que él y Maxwell la mandaron a un curso en Tailandia. A cambio, se esperaba que trajera a su regreso a Estados Unidos a una chica tailandesa.

Sin embargo, Giuffre conoció a un hombre durante el viaje, se enamoró, se casó con él diez días después y se mudaron a Australia para formar una familia.

Según su relato, Epstein y Maxwell se quedaron shock al oír la noticia de que no regresaba a Estados Unidos.

En 2009 presentó una demanda civil contra Epstein por explotación sexual en la que aparecía bajo el seudónimo de Jane Doe 102. Giuffre llegó a un acuerdo con Epstein en ese caso antes de que fuera a juicio.

Virginia Giuffre en una imagen de 2019. / Reuters

Su muerte

Giuffre estuvo casada con su esposo Robert durante más de dos décadas. Juntos, tuvieron tres hijos, con los que vivían en Australia.

Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a “educar y abogar por las víctimas de trata”.

A principios de abril de 2025, publicó en redes sociales una fotografía en la que se la veía con moratones y un mensaje en el que decía que le quedaban pocos días de vida tras el choque de un autobús escolar contra su coche.

El 24 de abril de ese año, su familia anunció que Virginia murió por suicidio a los 41 años en Australia Occidental.

La policía local indicó que fue hallada sin vida en su vivienda de Neergabby y que no había indicios de circunstancias sospechosas.

En un comunicado, sus familiares la describieron como una “guerrera feroz en la lucha contra el abuso sexual”, y señalaron que “el peso del abuso se volvió insoportable”.

Añadieron que perdió la vida como consecuencia de una trayectoria marcada por el abuso sexual y la trata de personas.

“A pesar de todas las adversidades que enfrentó en su vida, brilló con luz propia. La extrañaremos muchísimo”, dijeron.

Josh Schiffer, abogado que representa a otra de las víctimas de Epstein, afirmó que Giuffre fue fundamental para exponer al financista y su cómplice. “El caso no habría existido sin su aporte, su cooperación y su valentía al principio, que inspiraron a tantas otras personas a denunciar”, declaró a una cadena estadounidense.

En 2022, después de que condenaran a Ghislaine Maxwell a 20 años de cárcel en Estados Unidos, Giuffre declaró al New York Magazine: “Definitivamente, esto no ha terminado”.

“Hay muchas más personas involucradas”, aseguró.

Las nuevas revelaciones que están apareciendo del caso Epstein parecen darle la razón.

*Este artículo se publicó originalmente en abril de 2025 y fue actualizado con motivo de la publicación de los nuevos archivos del caso Epstein.

