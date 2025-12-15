Quién es Ahmed al Ahmed, el hombre que frenó a uno de los atacantes en el tiroteo de la playa de Bondi en Australia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Emily Atkinson* - BBC News

“Ahmed es un héroe de la vida real”. Así describió el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, al hombre que desarmó a uno de los atacantes que dispararon contra un evento de la comunidad judía en Bondi Beach, dejando al menos 15 muertos.

Minns publicó sus comentarios en redes sociales, después de visitar a Ahmed al Ahmed en un hospital donde se recupera de las heridas que sostuvo durante su valiente intervención.

“Anoche, su increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas cuando desarmó a un terrorista a pesar de un enorme riesgo personal”, escribió el primer ministro del territorio.

“Fue un honor pasar tiempo con él hace poco y trasmitirle los agradecimientos de las personas a través de NGS (Nueva Gales del Sur)”.

“No cabe duda de que se hubieran perdido más vidas de no ser por el valor desinteresado de Ahmed”.

Ahmed fue filmado luchando con uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach, la playa más popular de Sídney, Australia.

El video verificado por la BBC lo muestra corriendo hacia el atacante y arrebatándole el arma, antes de apuntarle con ella y obligarle a retirarse.

El hombre que desarmó a uno de los atacantes ha sido llamado un "verdadero héroe". / BBC

Ahmed, de 43 años, es propietario de una frutería y padre de dos hijos. Permanece ingresado en el hospital, donde ha sido operado de las heridas de bala que presenta en el brazo y la mano, según informó su familia a la cadena 7News Australia.

Con anterioridad, su primo Mustafa declaró al mismo medio el domingo por la noche: “Es un héroe, sin duda alguna. Tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano”.

No está claro cómo Ahmed resultó herido, pero este lunes Mustafa dio más detalles sobre su estado: “Espero que esté bien. Lo vi anoche. Estaba bien, pero vamos a esperar lo que digan los doctores”.

Los padres de Ahmed afirmaron a la cadena de medios australiana ABC que había recibido cuatro o cinco balazos.

“Rogamos a Dios que lo guarde”, declaró su madre.

Y su padre añadió: “Cuando hizo lo que hizo, no estaba pensando en el origen de las personas que estaba salvando, las personas muriendo en las calles”.

“Él no discrimina entre una nacionalidad y la otra. Especialmente aquí en Australia, no hay diferencia entre un ciudadano y el otro”.

Ofrendas florales y un mensaje que lee: " Estamos unidos. No más odio. Más amor" / Tessa Wong / BBC

Quince personas murieron y decenas resultaron heridas en el tiroteo del domingo por la noche, que tuvo lugar mientras más de 1.000 personas asistían a un evento para celebrar la festividad judía de Hanukkah.

La policía lo calificó como un incidente terrorista dirigido contra esa comunidad religiosa.

La policía afirma que los dos atacantes implicados eran un padre y un hijo de 50 y 24 años.

Confirmaron que el hombre de 50 años murió en el lugar de los hechos, mientras que el de 24 años permanece en el hospital en estado crítico.

La confrontación

Las imágenes del acto de Ahmed se hicieron virales rápidamente.

Muestran a uno de los atacantes de pie detrás de una palmera, cerca de un pequeño puente peatonal, apuntando y disparando su arma hacia un objetivo fuera de la vista.

Entonces aparece Ahmed, que estaba escondido detrás de un auto estacionado, abalanzándose hacia el atacante, al cual logra derribar.

Tras un forcejeo, consigue arrebatarle el arma, lo empuja al suelo y le apunta con la misma arma. El atacante entonces comienza a retroceder hacia el puente.

A continuación, Ahmed baja el arma y levanta una mano en el aire, aparentemente para mostrar a la policía que no era uno de los tiradores.

Más tarde se ve al mismo atacante en el puente recogiendo otra arma y disparando de nuevo.

El otro sospechoso también sigue disparando desde el puente. No está claro a quién o a qué apuntan.

Una muchedumbre frente al pabellón de Bondi, Australia / Tessa Wong / BBC

“Es un auténtico héroe”

En una rueda de prensa celebrada el domingo por la noche, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, rindió homenaje a la valentía de Ahmed, cuyo nombre aún no se había revelado en ese momento.

“Ese hombre es un auténtico héroe, y no me cabe duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo en una declaración: “Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes, y su valentía ha salvado vidas”.

En tanto, desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también elogió a Ahmed, de quien dijo tenía “un gran respeto”.

“Fue una persona muy, muy valiente, de hecho, la que llegó y atacó frontalmente a uno de los atacantes y salvó muchas vidas”, declaró Trump.

*Con aportes de la página en vivo de BBC News.

