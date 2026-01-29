Quién es Tom Homan, el ‘zar de la frontera’ que Trump envió a Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción* - BBC News Mundo

Tom Homan, denominado “el zar de la frontera”, fue enviado a Mineápolis, después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran en esa ciudad por disparos de agentes federales en menos de un mes.

El último de ellos fue Álex Pretti, un enfermero de 37 años, quien murió el pasado 24 de enero a manos de agentes migratorios. Recibió 10 tiros en pocos segundos.

La Casa Blanca ha dicho que Homan, quien llegó a Minéapolis el martes, será ahora el “principal punto de contacto sobre el terreno”.

Esto ocurre mientras se esperaba que Gregory Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y rostro público de la campaña de deportación masiva de la administración Trump, abandonara la ciudad con algunos de sus agentes.

El reemplazo de Bovino por Homan ha sido interpretado como un reconocimiento de la Casa Blanca de que se necesitaba un cambio urgente en medio de la creciente preocupación pública generada por las redadas a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Pero quién es Homan y cuáles son las perspectivas sobre su llegada a una de las zonas más convulsionadas por la política migratoria de la administración estadounidense?

Las protestas en Minéapolis se encendieron tras las muertes a tiros de Álex Pretty y Renee Good. / Getty Images

‘Un hombre duro, pero justo’

Homan, de 64 años, es considerado un aliado clave de Trump y alguien con décadas de experiencia en políticas de inmigración en administraciones republicanas y demócratas.

Es conocido por su postura de “tolerancia cero” con la migración irregular y por ser un férreo defensor de la estrategia de la mano dura para enfrentarla.

“Un hombre duro, pero justo”, dijo Trump sobre él esta semana.

Durante el primer mandato de Donald Trump, estuvo al frente del hoy cuestionado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En ese rol, impulsó medidas de deportación y apoyó la separación de familias migrantes para disuadir los cruces fronterizos ilegales.

En su paso por Minesota, donde ya se reunió con el alcalde Jacob Frey y el gobernador demócrata Tim Walz, Homan rendirá cuentas directamente a Trump, según informó el propio mandatario al anunciar su traslado.

No como lo hacía Bovino, quien reporta a la polémica secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Fue ella quien asumió una de las primeras vocerías tras la muerte de Pretty, señalando una versión que parecía ser contradictoria con los hechos registrados en videos difundidos por testigos.

Noem aseguró que los agentes hicieron tiros defensivos, cuando en los videos se nota que el joven ya estaba reducido, desarmado y en el suelo cuando se le da el primer disparo.

Por todo eso, la llegada de Homan ha sido leída como un gesto del propio Trump en línea con bajar el tono y contener una crisis social mayor.

La violenta muerte de Álex Pretti ha sido lamentada por toda la comunidade de Minéapolis. / Getty Images

De policía a jefe de migración

Uno de los siete hijos de un matrimonio católico, de padre y abuelo policía, la carrera de Homan comenzó en Nueva York.

Ahí trabajó como agente de policía antes de unirse, en 1984, al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), precursor de lo que hoy es el ICE.

En los años siguientes, Homan ocupó varios puestos en la patrulla fronteriza y fue ascendiendo en la jerarquía dentro de la estructura.

Homan trabajó en inmigración por más de tres décadas. / Getty Images

Durante el segundo mandato de Barack Obama fue director asociado ejecutivo de la división de deportaciones del ICE en 2013, un cargo clave desde el cual supervisó un incremento en las expulsiones formales.

Obama lo premió con el Presidential Rank Award, el mayor reconocimiento otorgado a funcionarios civiles en Estados Unidos, por su aporte a la seguridad fronteriza.

La eficacia y dureza de sus políticas le hicieron ganar reconocimiento entre quienes lo veían como un férreo defensor de la ley, así como críticas de los que consideraban que su enfoque era cruel hacia los inmigrantes.

En 2017, bajo el primer gobierno de Donald Trump, fue nombrado director interino del ICE y se consolidó como una de las figuras más visibles de la política migratoria de EE.UU.

Ideólogo de las separaciones familiares

Tom Homan fue un férreo defensor de la polémica política que en 2018 condujo a la separación de miles de niños migrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México.

Junto a otros dos altos funcionarios, fue uno de los firmantes del memorando que aprobó esta política bajo la supervisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien dio luz verde a las separaciones.

La medida, aplicada durante el primer gobierno de Trump, buscaba disuadir a las familias de intentar ingresar al país de manera irregular, utilizando la separación familiar como herramienta de control migratorio.

Trump nombró a Homan director interino del ICE en 2017, pero solo estuvo un año en el cargo. / Getty Images

Considerado por periodistas y expertos como el padre intelectual de esta estrategia, Homan llevaba años promoviéndola antes de que se oficializara.

El expolicía sostenía que la posibilidad de ser separados de sus hijos llevaría a muchos padres a reconsiderar la decisión de cruzar la frontera.

En total, entre 2018 y 2021, más de 4.600 menores fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera de forma irregular, de acuerdo con informes de Human Right Watch.

Vinculado al Proyecto 2025

Aunque dejó su cargo en el ICE en 2018, Tom Homan permaneció activo en el debate migratorio como figura pública en medios conservadores.

Pasó a ser colaborador de la cadena Fox News, donde siguió defendiendo políticas migratorias estrictas.

También participó en la Heritage Foundation, un influyente think tank conservador, donde contribuyó al desarrollo de propuestas sobre políticas migratorias de cara a un segundo mandato de Trump.

Homan se vincula a los sectores más conservadores de EE.UU. / Getty Images

En particular, Homan colaboró en el Proyecto 2025, una controvertida propuesta de reforma del gobierno que aboga, entre otras cosas, por medidas más radicales hacia los migrantes indocumentados, y de la que Trump se ha distanciado públicamente.

Deportaciones masivas

Antes de asumir como “zar de la frontera”, Homan dijo a la cadena CBS que su misión sería ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos durante el gobierno de Trump.

Según Homan, esta iniciativa comenzaría con la expulsión de criminales y amenazas a la seguridad nacional para luego enfocarse en migrantes indocumentados con órdenes de deportación pendientes.

Pero el expolicía también había dicho que la política migratoria sería controlada. “No va a ser un barrido masivo de barrios. No vamos a construir campos de concentración. He leído todo eso. Es ridículo”, declaró.

En su tiempo en el cargo, ha sido un abierto defensor de los amplios objetivos de deportación del presidente, prometiendo apuntar a “los peores de los peores” y desafiar la noción de que “quienes hacen cumplir la ley son los malos y quienes la infringen son las víctimas”.

Sin embargo, el actuar del ICE y las patrullas fronterizas -a poco más de un año del inicio del gobierno- se ha caracterizado por redadas indiscriminadas.

En la práctica, la aplicación de las leyes de inmigración y el intento de centrarse en las amenazas a la seguridad pública también han alcanzado a otros migrantes indocumentados sin antecedentes penales.

Este hecho es algo que Homan reconoce y atribuye a las “ciudades santuario”, a las que acusa de no colaborar con las iniciativas federales de inmigración.

Las autoridades han declarado que el hecho de estar en Estados Unidos sin documentos constituye un delito en sí mismo.

“No vamos a ordenar a ICE que no arreste a (alguien) a menos que haya un delito grave”, dijo a los periodistas en julio en la Casa Blanca, donde hace apariciones regulares.

“¿Qué mensaje envía eso al mundo entero? ¡Que entren al país!”, añadió Homan.

En septiembre, la Casa Blanca salió rápidamente en defensa de Homan después de que surgieran informes de que había sido acusado en un caso de soborno que finalmente fue desestimado por el Departamento de Justicia cuando Trump regresó al cargo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió ese caso (en el que supuestamente Homan aceptó 50.000 dólares de agentes encubiertos) como un esfuerzo por “atrapar” a un aliado clave de Trump.

La autoridad ha sido un defensor vocal de los amplios objetivos de deportación del presidente, prometiendo apuntar a "los peores de los peores". / Getty Images

¿El cambio de liderazgo supondrá un cambio?

Algunos observadores políticos consideran que la sustitución de Bovino por Homan en Minneapolis es un reconocimiento por parte de la Casa Blanca de que era necesario un cambio urgente ante la creciente preocupación pública.

Sin embargo, en la práctica, es poco probable que ese cambio altere en última instancia el enfoque de la administración en materia de control de la inmigración.

“Homan lleva más años en el ICE (que Bovino) y se dedica al control interior”, declaró a la BBC la exfuncionaria de inmigración del DHS Lora Ries sobre su trabajo en muchas ciudades estadounidenses alejadas de la frontera. “Esto no me sorprende”.

Ries, ahora directora del centro de seguridad fronteriza e inmigración de la conservadora Heritage Foundation en Washington, añadió que, aunque Homan ha dicho que ha tratado de centrarse “primero en los peores casos”, todos los migrantes indocumentados deportables seguirán “sobre la mesa”.

Para los activistas proinmigración, la trayectoria profesional de Homan -que incluye una defensa acérrima de la política de separación familiar de Trump, que ha llevado a separar a los niños de sus padres que se encuentran en el país de forma ilegal- también significa que ven pocas diferencias prácticas entre él y Bovino.

“No estoy seguro de que signifique mucho. Homan es un defensor de la deportación de carrera y el artífice de la separación familiar”, afirmó Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center, una organización que ayuda a los inmigrantes con acceso y servicios legales.

“Creo que la diferencia es que él es más refinado que Bovino. Es mejor hablando con la prensa y con las partes interesadas», añadió. «Es mejor para lo que ellos necesitan, alguien que presente sus acciones como algo que no son”.

“Se trata más bien de si la Casa Blanca ve esto como una cuestión política, no humana”, añadió Lukens. “Pero no existe ningún mundo en el que Homan sea un moderado”.

*Con información del reportero de la Casa Blanca para la BBC, Bernd Debusmann Jr.

