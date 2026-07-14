Quién es Zhang Zhidong, el graduado universitario chino acusado de ser el ‘rey del fentanilo’ de México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Shawn Yuan* - Unidad Global de China de la BBC

“El hermano Wang era muy importante. Era el número uno”, dice Enrique, riendo con complicidad.

Enrique —nombre ficticio— se describe a sí mismo como un coordinador de alto nivel en el cártel de Sinaloa, en México, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

En las afueras de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, sentado en un coche estacionado en un lugar donde nadie puede oírle, explica cómo se transportan los ingredientes para fabricar el letal fentanilo desde fábricas chinas hasta laboratorios en México, recorriendo miles de kilómetros.

Los miembros de su cartel le atribuyen al “Hermano Wang” el establecimiento de esta cadena de suministro.

Conocido en el mundo del crimen como el “rey del fentanilo”, el Hermano Wang es un ciudadano chino de 39 años, cuyo nombre real es Zhang Zhidong, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Arrestado en México en 2024, Zhang protagonizó una espectacular fuga antes de ser recapturado y extraditado a Estados Unidos en 2025.

El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. Causa la muerte de decenas de miles de personas cada año, principalmente en Estados Unidos, donde suele terminar la droga ya procesada. Una dosis tan pequeña como unos pocos granos de sal puede ser letal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a los traficantes de fentanilo de “narcoterroristas” y a la droga y sus componentes como armas de destrucción masiva. Además, ha utilizado el comercio de fentanilo como motivo para imponer aranceles a China, México y Canadá.

Personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. muestra fentanilo y metanfetamina incautados en un camión que cruzaba de México a Arizona. / Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., vía Reuters

Cuando Zhang compareció ante un tribunal de Nueva York en 2025, el entonces fiscal general adjunto, Todd Blanche, lo describió como uno de “los traficantes más peligrosos del mundo”.

También lo acusó de “dirigir una empresa global que introducía cantidades masivas de cocaína, fentanilo y metanfetamina” en Estados Unidos y de blanquear “millones de dólares procedentes del narcotráfico”.

Zhang se declaró inocente y ahora espera su juicio. Nos pusimos en contacto con su abogado, quien declinó hacer comentarios mientras el caso esté en curso.

Miembros del cartel y antiguos colegas accedieron a hablar con la BBC para ofrecer una visión poco común de cómo creen que Zhang, graduado de la universidad más prestigiosa de China, presuntamente se convirtió en un eslabón clave en la cadena entre los fabricantes de productos químicos chinos y los laboratorios farmacéuticos mexicanos.

Un estudiante “brillante”

Zhang se graduó en 2010 en la prestigiosa Universidad de Pekín, con una licenciatura en Filología Hispánica, y un año después viajó a México para trabajar en una empresa de propiedad china dedicada a la extracción de mineral de hierro. Pronto consiguió un puesto de responsabilidad.

Quienes lo conocieron en aquel entonces lo veían como un joven profesional brillante, con muchas ganas de vivir en el extranjero.

“Era capaz de negociar con la gente, muy ingenioso y capaz de adaptarse a todo tipo de entornos”, dice Alex (nombre ficticio), quien estudió en la misma universidad y posteriormente trabajó en la misma empresa minera que Zhang en México.

Según él, Zhang hablaba un español excelente, con un instinto para el lenguaje coloquial y la capacidad de hablar con cualquiera, siempre con un marcado acento de Pekín.

Cuando Zhang se mudó por primera vez a México, trabajó en una empresa minera de propiedad china. / 'Alex'

Alex afirma que hacer negocios en México a veces implicaba tratar con el crimen organizado, incluidos los cárteles, que controlan zonas importantes del país. Zhang logró establecer relaciones con “todas las personas influyentes del lugar, tanto del lado oficial como del lado no oficial”, dice Alex.

Según Alex, a Zhang le encantaba este aspecto de México, y lo describe como un hombre atraído por el riesgo y la imprudencia. Recuerda que Zhang estrelló el auto de su jefe sin preocuparse por las consecuencias, y describe cómo una noche lo llevó fuera de la ciudad para disparar con pistolas a señales de tráfico en una carretera desierta.

En 2013, la empresa minera quebró y Alex regresó a China, pero Zhang se quedó en México.

Alex afirma que, uno o dos años después, Zhang empezó a publicar en el grupo de exalumnos de Español de la Universidad de Pekín en la plataforma WeChat, ofreciendo cambiar dólares a tipos de cambio preferenciales. Alex cree que estaba blanqueando dinero.

Además, Enrique, miembro del cártel, afirma que Zhang también se involucró en el narcotráfico. Documentos judiciales en Estados Unidos acusan a Zhang de dirigir “una organización a gran escala de narcotráfico y lavado de dinero” desde junio de 2016.

Enrique cree que Zhang inició una relación sentimental con una pariente de uno de los líderes del cartel y sugiere que esto le ayudó a acercarse a su círculo íntimo.

La cadena de suministro

Otro miembro del cartel que hacía recados para la organización, Luis (nombre ficticio), recuerda una calurosa tarde de 2019, cuando sus jefes le pidieron que hiciera guardia en una reunión donde Zhang “vino a ofrecer sus productos”.

Luis afirma que estos productos eran los precursores —los componentes químicos básicos— necesarios para fabricar fentanilo. Considera que Zhang fue quien, en efecto, lo introdujo en el mundo del fentanilo e impulsó esta rama del negocio del grupo.

Luis cuenta que pronto se convirtió en “cocinero” de fentanilo, elaborando la droga en un laboratorio clandestino. Afirma haber visto morir delante de él al menos a otros cinco “cocineros”, y cree que esto se debió a que las sustancias que manipulaban se filtraron por las rendijas de su ropa protectora.

“A veces la gente simplemente se desmaya y tenemos que sacarla de la habitación”, dice.

Mapa de México. / BBC

Enrique describe cómo se realizaban los pedidos de precursores a Zhang, quien, según él, utilizó sus contactos en China para conseguir los productos químicos.

También según Enrique, los ingredientes se enviaban luego por vía aérea o marítima a México. Afirma que su propia red los distribuiría a los fabricantes de fentanilo, como Luis, en los laboratorios clandestinos de Sinaloa.

Al ser preguntado sobre si se siente culpable por estar involucrado en una industria que causa tantas muertes, Enrique responde que uno de sus familiares murió por una sobredosis de fentanilo. “Te revuelve la conciencia”, dice, pero añade: “El trabajo es trabajo y no conocemos otra forma de ganarnos la vida”.

Cuando se le hizo la misma pregunta, Luis contó que una vez intentó dejar de trabajar en el laboratorio, pero su jefe le dijo que la alternativa era salir a hacer rondas de vigilancia. Dijo que su jefe le dio a elegir: “Te pones el chaleco, el equipo, y sales a combatir; es eso o sigues cocinando”.

Según las agencias de seguridad mexicanas, Zhang dirigía operaciones ilegales que abarcaban América, Europa, China y Japón.

El fentanilo producido ilegalmente se suele vender en forma de pastillas, como muestra aquí la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos en Nueva York. / Angela Weiss / AFP via Getty Images

Victoria Dittmar, investigadora del centro de estudios InSight Crime, ha dedicado años a investigar el flujo de precursores químicos hacia México. Afirma que los intermediarios —el papel que se sugiere que desempeñó Zhang— se encuentran en la intersección crucial entre los productores químicos y los cárteles.

Según ella, las personas con el alcance que se dice que tenía Zhang son “bastante singulares” y “son clave para la cadena de suministro”.

“Era un intermediario que ponía en contacto a organizaciones mexicanas de narcotráfico con proveedores chinos de precursores químicos”, un mundo que, según ella, es difícil de comprender para quienes no pertenecen a él.

“También tenía una enorme presencia en Estados Unidos”, añade. “Eso no se ve a menudo... una persona que pueda conectar tres regiones”.

Las autoridades mexicanas afirmaron que Zhang era responsable de la exportación y distribución de más de 1.000 kg de cocaína, 1.800 kg de fentanilo y 600 kg de metanfetamina. También lo acusaron de manejar más de US$150 millones en ganancias anuales provenientes del narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en 2025 con detalles de la acusación contra Zhang. Además de acusarlo de narcotráfico, afirmó que reclutó personas para abrir cuentas bancarias en nombre de más de 100 empresas fantasma.

Según el documento, recogían el dinero en varios lugares de Estados Unidos, lo depositaban en las cuentas bancarias de la empresa fantasma y transferían los fondos a otras cuentas beneficiarias para blanquearlos fuera de Estados Unidos.

En el otro extremo de las supuestas operaciones de Zhang se encuentra China. Según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2025, el país es uno de los principales productores y exportadores mundiales de los precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas.

El informe señala que la industria química china es “enorme”, con 160.000 empresas, y que, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades para implementar controles, la supervisión “carece de personal y equipamiento suficientes”.

La embajada china en Washington declaró a la BBC que China es “uno de los países más duros del mundo en la lucha contra el narcotráfico”.

Añadió que el gigante asiático incluyó todas las sustancias relacionadas con el fentanilo en su lista de sustancias controladas en 2019, lo que significa que están bajo estricto control gubernamental. No están prohibidas porque algunas tienen usos legítimos en diversas industrias.

La embajada afirmó que la cooperación “amplia y profunda” de China con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico había sido “altamente productiva”.

Fuga y arresto

La presunta implicación de Zhang en el tráfico de drogas llegó a un abrupto final cuando fue arrestado en México el 31 de octubre de 2024.

Un juez tomó la controvertida decisión de ponerlo bajo arresto domiciliario, pero Zhang logró escabullirse —al parecer, a través de un agujero en una pared— y huir en un avión privado a Cuba y luego a Rusia.

Los funcionarios fronterizos rusos detectaron sus documentos falsificados y fue enviado de vuelta a Cuba, que lo devolvió a México, desde donde fue extraditado a Estados Unidos.

Su arresto fue noticia en todo el mundo. La red de exalumnos de la Universidad de Pekín, donde Zhang había estudiado español, quedó conmocionada.

“Todo el mundo hablaba de ello”, dice Alex. “Fue una historia impactante y probablemente sea una de las personas más famosas que ha dado la Universidad de Pekín”.

Las autoridades cubanas detuvieron a Zhang Zhidong y lo enviaron de regreso a México, desde donde fue extraditado a Estados Unidos. / Secretario Omar Harfuch, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México

En Culiacán, los miembros del cartel afirman que la ausencia de Zhang se sintió de inmediato.

Luis dice que se volvió “realmente difícil conseguir los precursores”.

“Se llevaron al hombre y eso causó un gran problema”, dice Enrique. Explica que Zhang era “el que tenía los contactos” en China, y que los cárteles tuvieron que “empezar de cero y construir una nueva ruta”.

Casi al mismo tiempo, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) comenzó a detectar una disminución en la pureza del fentanilo, lo que, según afirmó, era “coherente con los indicadores de que muchos fabricantes de fentanilo con sede en México están teniendo dificultades para obtener algunos precursores químicos clave”.

Pero las interrupciones en las cadenas de suministro de medicamentos suelen ser temporales, en lo que Dittmar describe como un “constante juego del gato y el ratón”.

Su investigación ha analizado cómo, cuando se eliminan los intermediarios o se controlan los productos químicos clave, los productores de fentanilo se adaptan buscando sustitutos y aprendiendo nuevos procesos.

También se puede sustituir a los individuos que forman parte de la cadena de suministro; incluso, según los miembros del cartel, a aquellos con conexiones tan profundas y extensas como las que supuestamente tenía Zhang.

Enrique dice que ya hay alguien en el punto de mira, otra persona china, pero dice que no puede decir más “por mi propia seguridad”.

Otro miembro del cartel, que se describe a sí mismo como coordinador responsable del traslado de mercancías y personal, indica que aunque “todo esto empezó por su culpa [del hermano Wang]... dejó muchas conexiones que nos ayudaron a seguir adelante”.

“Si él se va, alguien más tomará su lugar... el negocio no se detendrá.”

* Información adicional de Ruth Evans y Miguel Ángel Vega

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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