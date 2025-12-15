Quiénes eran los atacantes y otras 3 preguntas sobre la matanza de 15 personas en la playa Bondi Beach de Australia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

Australia sufrió este fin de semana la peor masacre de las últimas décadas cuando dos atacantes, un padre y un hijo, dispararon a una multitud que celebraba el inicio de la festividad judía de Hanukkah en la playa de Bondi Beach, en Sídney, matando al menos a 15 personas.

Las autoridades están investigando el caso como un ataque terrorista, que dejó también más de 40 heridos.

Se trata del atentado masivo más grave en décadas en Australia, un país que ha reforzado durante años el control de armas.

Los atacantes actuaron solos y no formaban parte de una célula extremista mayor, aunque estaban “claramente” motivados por una “ideología extremista”, según confirmó este lunes el primer ministro australiano, Anthony Albanese

El ataque buscaba atacar a la comunidad judía de Sídney, dijo Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, y lo que debería haber sido una “noche de paz y alegría” fue “destrozada” por un “ataque horrible y perverso”.

Líderes de la comunidad judía en Australia, Israel y otras partes del mundo lamentaron lo ocurrido y pidieron al gobierno australiano medidas urgentes para contrarrestar el antisemitismo.

Esto es lo que se conoce por el momento del atentado.

Los atacantes

Los dos hombres que sembraron el terror en Bondi Beach eran padre e hijo, de 50 y 24 años, según informó el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en una rueda de prensa celebrada este lunes.

Los medios de comunicación australianos los identificaron como Sajid Akram y su hijo Naveed Akram.

Sajid murió poco después del tiroteo, mientras que Naeed se encuentra bajo custodia policial y herido de gravedad.

Sajid Akram era titular de una licencia de armas de fuego, ya que cumplía los criterios de elegibilidad para obtener un permiso de caza recreativa. Su nombre estaba vinculado a seis armas de fuego, todas las cuales se cree que fueron utilizadas en el ataque de Bondi Beach, según Lanyon.

El hombre llegó a Australia en 1998 con un visado de estudiante, según informó el ministro del Interior, Tony Burke, sin especificar de dónde procedía. El visado se convirtió en 2001 a un visado de acompañante y, posteriormente, a visados de reingreso para residentes.

Su hijo, Naveed Akram, es ciudadano australiano. El primer ministro Albanese afirmó que las autoridades se fijaron en él por primera vez en octubre de 2019.

Según Albanese, se le investigó por su relación con otras dos personas que posteriormente fueron encarceladas, pero “se llegó a la conclusión de que no había indicios de que supusiera una amenaza continua o de que fuera a cometer actos violentos”.

Mapa de la zona de Bondi Beach donde ocurrió el atentado. / BBC

La cadena de televisión pública australiana, ABC, informó que el hijo fue interrogado por sus estrechos vínculos con una célula terrorista del Estado Islámico (EI) con sede en Sídney.

El canal asegura que la policía antiterrorista cree que los hombres armados habían jurado lealtad al grupo terrorista EI, y que habían preparado el ataque en una propiedad de alquiler a corto plazo situada a unos 30 minutos en coche de Bondi Beach, que se ha convertido en uno de los principales focos de la investigación policial.

En el vehículo de los atacantes se encontraron dos banderas del Estado Islámico, según dijo un funcionario a ABC.

Los agentes registraron anoche la casa familiar de los hombres armados, situada a una hora en coche. Una de sus antiguas vecinas declaró a la BBC que, cuando vio las noticias del tiroteo, pensó: “Dios mío, no pueden ser ellos”.

Las víctimas

Los atacantes sorprendieron a una multitud de más de un millar de personas que se preparaba para celebrar el primer día de la festividad judía de Hanukkah, también conocida como Fiesta de las luces.

Al menos 15 asistentes fueron asesinados. Las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y los 87 años. Otras 42 personas se encuentran hospitalizadas, según la policía.

La menor de todas ellas fue identificada como Matilda, una niña de tan solo 10 años que fue descrita por su antigua maestra como “una niña brillante, alegre y llena de energía que iluminaba a todos los que la rodeaban”.

También hay dos rabinos, Eli Schlanger, de 41 y nacido en Reino Unido, que era conocido como “el rabino de Bondi” y Yaakov Levitan.

Schlanger fue uno de los organizadores del evento del domingo en Bondi Beach. Dirigía la misión local de Jabad, una organización judía jasídica internacional con sede en Brooklyn. Levitan también era coordinador de Jabad y fue secretario de Sydney Beth Din, un tribunal rabínico.

Otra de las víctimas es Alexander Kleytman, un superviviente del Holocausto que llegó a Australia desde Ucrania, y que murió mientras intentaba proteger a su esposa, según la organización judía.

Más de un millar de personas celebraban el inicio de la festividad judía de hanukkah cuando fueron atacados. / Getty Images

“No tengo marido. No sé dónde está su cuerpo. Nadie me da ninguna respuesta”, declaró su esposa, Larisa Kleytman, a los periodistas a las puertas de un hospital de Sídney el domingo por la noche.

“Estábamos de pie y, de repente, se oyó un ‘¡bum, bum!’ y todo el mundo cayó al suelo. En ese momento, él estaba detrás de mí y, en un instante, decidió acercarse a mí. Levantó el cuerpo porque quería quedarse cerca de mí”, declaró al diario The Australian.

Entre las víctimas mortales hay también al menos un ciudadano israelí, un francés y una eslovaca.

El ministro de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, declaró el lunes a ABC News que algunos de los 42 heridos que se encuentran hospitalizados están “en estado crítico y otros gravemente heridos”.

Park también afirmó que cuatro niños fueron trasladados al Hospital Infantil de Sídney. No está claro si la niña fallecida está incluida en esta cifra.

Según la policía, dos agentes resultaron heridos de bala durante el incidente. El domingo se informó de que se encontraban en estado “grave, rayano en crítico”.

Cómo ocurrió

El tiroteo tuvo lugar en la tarde del domingo en la popular playa de Bondi Beach, donde más de 1.000 personas participaban en un evento para marcar el inicio de la Hanukkah.

La policía de Nueva Gales del Sur recibió los primeros avisos de que se habían producido disparos alrededor de las 18:47 hora local (07:47 GMT).

Poco después, la policía emitió su primer comunicado público, en el que instaba a evitar la zona y a que las personas que se encontraran en el lugar se pusieran a cubierto.

Los atacantes empezaron a disparar desde un pequeño puente peatonal que cruza desde un aparcamiento hasta Bondi Beach, según muestran unas imágenes verificadas por la BBC.

El ataque duró unos 10 minutos, lo que hizo que cientos de personas huyeran de la playa, gritando y corriendo mientras se oían ráfagas de disparos, según puede verse en varios videos verificados.

“Era un pandemónium, un caos absoluto”, dijo a la BBC un testigo que se identificó como Barry.

Un transeúnte se abalanzó entonces sobre uno de los hombres armados, logrando quitarle el arma y volviéndola contra él, tal y como muestra otro video verificado por la BBC. El hombre armado se retira entonces hacia el puente, desde donde otro atacante está disparando.

Este hombre, calificado de “auténtico héroe” por el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha sido identificado como Ahmed al Ahmed, propietario de una frutería y padre de dos hijos.

Una mujer toma en brazos a un niño cubierto por una mana isotérmica entre varios miembros de los equipos de emergencia. / DAVID GRAY / AFP via Getty Images

Según su familia, Al Ahmed llegó a Australia en 2006 procedente de Siria.

Su padre, Mohamed Fateh al Ahmed, relató al servicio árabe de la BBC que su hijo no dudó cuando vio que estaban atacando a varias personas.

“Ahmed se dejó llevar por sus sentimientos, su conciencia y su humanidad cuando se abalanzó sobre el agresor, lo detuvo y le arrebató el arma”, señaló.

Ahmed se encontraba cerca “por casualidad”, ya que había salido con un amigo a tomar un café cuando se topó con la escena. “Vio a las víctimas, la sangre, a las mujeres y los niños tirados en la calle, y entonces actuó”, contó su padre.

Según la familia, el estado de Ahmed es estable y está a la espera de recibir más tratamiento médico por las heridas de bala que sufrió en el hombro y la mano durante el ataque.

“No me cabe duda de que hay muchas, muchas personas que están vivas esta noche gracias a su valentía”, declaró Minns en una rueda de prensa.

Cómo ha reaccionado el gobierno australiano

Australia tiene una de las legislaciones sobre armas más estrictas del mundo.

El primer ministro, Anthony Albanese, ha señalado, no obstante, que incluirá nuevas leyes más estrictas sobre armas en la agenda de la reunión del consejo de ministros.

Estas incluirán propuestas para limitar el número de armas que los particulares pueden utilizar o para las que pueden obtener licencia, así como que las licencias deban revisarse tras un periodo de tiempo determinado.

Actualmente, es necesario tener un permiso y una licencia para poseer un arma, además de formar parte de un registro.

El ataque ha conmocionado a la sociedad australiana, poco acostumbrada a tiroteos masivos. La de este domingo es la peor masacre que se ha producido en el país desde la de Port Arthur, Tasmania, en 1996, en la que murieron 35 personas y tras la que se endureció la legislación sobre armas en el país.

Muchos australianos han respondido a la llamada de las autoridades y se han desplazado a hospitales y ambulatorios para donar sangre.

Entre ellos estaba Alex, de 21 años, que esperó siete horas en una cola para poder donar su sangre, según contó a la BBC: “Quería saber qué podía hacer, y donar sangre es algo muy sencillo que cualquiera puede hacer”.

“Tenemos que asegurarnos de que a partir de hoy se produzcan cambios para proteger a las comunidades de Nueva Gales del Sur, pero en particular a la comunidad judía de Sídney, que ha tenido que lidiar con el antisemitismo y el aumento de la violencia durante los últimos dos años”, declaró a los periodistas Chris Minn.

Según el primer ministro de Nueva Gales del Sur, se llevará a cabo una “investigación exhaustiva” y se creará una “comisión de investigación independiente” sobre lo ocurrido. También aseguró estar dispuesto a introducir la legislación sobre armas" más dura de todo el país.

Algunos, como el exprimer ministro australiano Tony Abbott, de centro derecha, consideró que no son leyes más restrictivas sobre armas lo que necesita el país sino más mano dura contra el antisemitismo.

“Como australiano, me horroriza que la peor atrocidad contra los judíos en todo el mundo desde el 7 de octubre haya tenido lugar aquí, en Australia”, declaró al programa Today de BBC Radio 4.

