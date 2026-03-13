Quiénes eran los dos asistentes clave de Jeffrey Epstein y por qué aún controlan su dinero y sus secretos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chi Chi Izundu; Olivia Davies; Will Dahlgreen - Equipo de Investigación, BBC News

Cuando el FBI allanó la mansión neoyorquina de Jeffrey Epstein en julio de 2019, el día de su arresto por tráfico sexual de menores, los agentes forzaron una gran caja fuerte y encontraron diamantes, fajos de dinero en efectivo, pasaportes, carpetas de CD y discos duros.

Pero un problema con la orden judicial les impidió salir con los objetos. Y cuando regresaron con una nueva orden, la caja fuerte ya había sido vaciada, según documentos del FBI.

Richard Kahn, contador y tenedor de libros de Epstein desde 2005, ordenó al personal de la mansión que prepararan dos maletas con el contenido de la caja fuerte y las entregaran en su domicilio, escribieron los agentes.

Después de que el FBI hablara con el entonces abogado de Kahn, este accedió a entregar las maletas intactas, pero no quería que los agentes fueran a su casa y se negó a revelar quién le había ordenado retirar los objetos.

Sin embargo, una fuente cercana a la investigación de Epstein nos dijo que no tenía conocimiento de que Kahn hubiera sido entrevistado o investigado en relación con la indagación criminal sobre el financiero pedófilo.

El abogado actual de Kahn le dijo a la BBC que su cliente ha cooperado plenamente con las solicitudes del FBI.

Kahn y Darren Indyke, abogado de Epstein con una larga trayectoria, son los únicos albaceas del patrimonio de Epstein y controlan toda su riqueza y posesiones.

Aunque no son nombres conocidos, ambos tienen ahora el control sobre la compensación adeudada a las sobrevivientes y los secretos contenidos en los documentos que aún conserva el patrimonio de Epstein, los cuales, bajo solicitud, fueron entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Kahn pidió al personal de la mansión de Epstein en Nueva York que retiraran artículos de una caja fuerte, según el FBI. / Departamento de Justicia de EE.UU.

Como parte de su investigación sobre la red de Epstein, el comité del Congreso citó a ambos a declarar. Kahn compareció este miércoles 11 de marzo, mientras que Indyke lo hará el jueves 19 de marzo.

Hablamos con personas relacionadas con las investigaciones vinculadas a Epstein, revisamos documentos de múltiples casos judiciales y analizamos el material más reciente publicado en los archivos de Epstein por el Departamento de Justicia de EE.UU. para intentar descubrir más sobre el papel que presuntamente desempeñaron ambos hombres en la vida del financiero y el que siguen desempeñando tras su muerte.

Epstein nombró a Indyke y Kahn como coalbaceas en agosto de 2019, tan solo dos días antes de morir en prisión a la espera de juicio por tráfico sexual de menores.

Revisó su testamento para transferir todo su patrimonio a un fideicomiso que lleva el nombre de su año de nacimiento, el cual administrarían el abogado y el contador.

En su función de coalbaceas, Indyke y Kahn acordaron indemnizaciones a las sobrevivientes e incluyeron condiciones que impedían a quienes aceptaran los fondos emprender acciones legales contra ellos personalmente. Otras demandas siguen pendientes.

Como beneficiarios del fideicomiso, los dos hombres también podrían recibir decenas de millones de dólares cada uno de lo que quede tras la resolución de las demandas.

El valor del patrimonio de Epstein sigue siendo incierto. Se estimaba en aproximadamente US$635 millones al momento de su muerte, según Edwards Henderson, un bufete de abogados que representa a muchas de las sobrevivientes.

Una de las mujeres abusadas por Epstein, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a la BBC que Indyke y Kahn tienen preguntas que responder sobre lo que sabían de la “empresa” de Epstein.

“Jeffrey era solo un ser humano. Era imposible que hubiera podido seguir el ritmo de todo esto solo”, declaró.

“Siempre decimos: hay que seguirle la pista al dinero, ¿no? Si se sigue la pista al dinero, se puede entender mucho sobre cómo funcionaba esta operación”.

Los documentos judiciales afirman que tanto Indyke como Kahn, o a menudo ambos, “tenían autoridad para firmar prácticamente todas las cuentas de Epstein”, lo que significaba que estaban autorizados para realizar transacciones.

También ayudaron a dirigir varias corporaciones de Epstein, algunas de las cuales, según se alega en los documentos judiciales, existían únicamente para su operación de tráfico sexual.

El abogado de Kahn nos dijo que “no hay fundamento para tales afirmaciones” y que los negocios de Epstein no operaban para encubrir sus actividades; “prácticamente todas ellas eran entidades que declaraban impuestos cuya propiedad nunca se ocultó”.

Ambos hombres presuntamente recibieron millones en honorarios y préstamos de Epstein, saldaron cuentas con las sobrevivientes e incluso facilitaron matrimonios forzados de mujeres víctimas de trata desde el extranjero para permitirles permanecer en Estados Unidos, según documentos presentados ante el tribunal.

Una demanda alega que nadie, excepto Ghislaine Maxwell —exmiembro de la alta sociedad británica y ahora cómplice convicta de Epstein—, fue “tan esencial y central para la operación de Epstein” como Indyke y Khan.

El congresista estadounidense Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, le dijo a la BBC que “podrían ser dos de las personas más indicadas con quien hablar” para obtener información sobre cómo Epstein manejaba sus asuntos.

“Ciertamente, las víctimas los han mencionado como personas que tenían conocimiento de algunos de los delitos de Jeffrey Epstein, no solo transacciones financieras, sino incluso tráfico sexual”, afirmó.

Indyke y Kahn niegan cualquier irregularidad en sus interacciones con Epstein y no enfrentan cargos penales.

“Ningún juez de ningún tribunal ha determinado jamás que el sr. Indyke o el sr. Kahn hayan cometido delito alguno”, declaró a la BBC Daniel Weiner, abogado de Indyke.

“Ni una sola mujer ha acusado jamás a ninguno de los dos hombres de cometer o presenciar abusos sexuales, ni ha afirmado en ningún momento haberles informado de alguna acusación de abuso del sr. Epstein”, añadió.

La mujer abusada por Epstein nos dijo que las comparecencias de los hombres ante el Comité han sido bien recibidas porque las sobrevivientes llevaban mucho tiempo denunciando su comportamiento.

“Tienen que responder por todo esto. Solo espero que estas personas hablen y no se limiten a invocar la Quinta Enmienda y quedarse callados, porque con eso no se gana nada”, declaró.

Además de sus testimonios como albaceas testamentarios de la herencia de Epstein, Indyke y Kahn han proporcionado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes “miles de páginas de documentos, fotografías y otros materiales” en respuesta a citaciones, según el abogado de Indyke.

Sin embargo, algunos artículos, como el libro de mensajes de cumpleaños de Epstein, llegaron con tachaduras realizadas previamente por los propios albaceas, que, según el equipo legal de Indyke y Kahn, se realizaron para proteger la identidad de las víctimas.

Los hombres del dinero

Kahn no solo era el contador de Epstein. Según la documentación de la empresa, tenía una actividad secundaria sorprendente como gerente de una empresa de diseño con sede en Nueva York durante la década de 2010.

Sin embargo, los documentos presentados ante el tribunal alegan que la empresa formaba parte de una red de compañías utilizadas por Epstein para canalizar dinero a las víctimas y a las personas que reclutaban mujeres para ser abusadas.

Estos detalles se descubrieron en documentos mal redactados de un caso judicial presentado por las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI) contra el patrimonio de Epstein y sus albaceas, Indyke y Kahn, por “trata de personas y fraude financiero”.

El caso se resolvió en 2022, cuando el patrimonio acordó pagar más de US$105 millones en efectivo y la mitad de las ganancias de la venta de una de las islas privadas de Epstein.

Los documentos judiciales del caso alegaban que ambos ayudaron a Epstein a administrar 140 cuentas bancarias.

Las ganancias de la venta de la isla privada de Epstein, Little St James, se destinaron a resolver un caso en las Islas Vírgenes de EE.UU. en el que Indyke y Kahn eran acusados ​​como coalbaceas. / Departamento de Justicia de EE.UU.

Una de las cuentas bancarias de la empresa de diseño se financió íntegramente con dinero transferido desde las cuentas personales de Epstein, según los documentos judiciales.

La demanda alega que la propietaria de la empresa de diseño, en teoría, era una mujer que sufría abusos sexuales por parte de Epstein y que recibía pagos a través de la empresa.

La otra persona en la nómina de la empresa había sido incluida por Kahn como diseñadora en algunos documentos entregados al banco, según los documentos judiciales.

Sin embargo, la demanda alega que otro documento de Kahn revelaba que desempeñaba una profesión completamente ajena, lo que sugiere que no había ninguna razón legítima para que la empresa le pagara un salario.

El abogado de Kahn afirma que no hay fundamento para las afirmaciones de que su cliente estuviera involucrado en una conducta ilícita o ilegal.

“El trabajo de Kahn para Epstein consistía precisamente en el mismo tipo de trabajo contable y de teneduría de libros que miles de profesionales realizan a diario”, declaró el abogado Dan Ruzumna a la BBC.

Los documentos judiciales alegan que Indyke y Kahn también utilizaron otra empresa de Epstein registrada en las Islas Vírgenes Estadounidenses para emitir cheques por valor de US$300.000, a nombre de mujeres jóvenes o de un abogado de inmigración que ayudaba a mujeres víctimas de trata a permanecer en Estados Unidos.

Kahn no emitió cheques “para mujeres jóvenes ni para un abogado de inmigración en nombre de Epstein, ya que no fue firmante de ninguna de las cuentas bancarias de Epstein hasta poco antes de su muerte”, dijo Ruzumna.

“Las entidades corporativas de Epstein servían a intereses comerciales legítimos, como contratar personal doméstico, pagar los gastos asociados con un activo determinado de dicha entidad corporativa, realizar donaciones caritativas y garantizar el pago adecuado de impuestos”, añadió el abogado.

Indyke realizó repetidas retiradas de efectivo que parecían diseñadas para proporcionar fondos al delincuente sexual convicto sin activar los requisitos de declaración del banco, según los documentos judiciales de las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Las mujeres explotadas sexualmente por Epstein afirman que el delincuente sexual convicto utilizó efectivo para pagarles a ellas y a quienes reclutaban a nuevas víctimas.

Los documentos judiciales indican que, en una ocasión, Indyke llevó dos cheques a un banco de Nueva York para retirar en efectivo US$7.500 de una de las cuentas personales de Epstein y US$4.000 de la cuenta comercial de Indyke.

Cobró uno de los cheques y, según los documentos, dijo que volvería al día siguiente a cobrar el segundo para “evitar todo el papeleo”.

Durante dos años, Indyke cobró cheques 45 veces utilizando otra de las cuentas personales de Epstein, retirando US$7.500 en cada ocasión, el límite del banco para retiros de terceros, según los documentos judiciales.

La demanda también afirma que se realizaron 97 retiros de efectivo separados de US$1.000 en menos de un año desde un cajero automático a poca distancia del despacho de abogados de Indyke, pero no especifica quién realizó los retiros.

Jeffrey Epstein en Cambridge, Massachusetts, en 2004. / Getty Images

Indyke y Kahn “se beneficiaron sustancialmente de su relación con Epstein”, afirman también los documentos judiciales del caso de las Islas Vírgenes de EE.UU.

Entre 2011 y 2019, Indyke recibió US$16 millones y Kahn US$10 millones de Epstein y sus empresas, según los documentos no censurados.

Esto incluye préstamos que, según el testamento de Epstein, debían ser “condonados”, lo que implica que las deudas debían ser canceladas.

Estas sumas eran “una prueba más de la naturaleza ilícita del trabajo que [Indyke y Kahn] realizaron”, afirman los documentos.

El abogado de Indyke, Daniel Weiner, declaró: “Indyke y Kahn niegan todas esas alegaciones, incluyendo cualquier alegación de culpa, responsabilidad, irregularidades o daños de cualquier tipo”.

Un documento en los archivos de Epstein, que parece ser el testamento del pedófilo, establece que Indyke y Kahn también tienen derecho a una “compensación anual” de US$250.000 por su función como albaceas, y que sus honorarios legales están cubiertos por el patrimonio.

Pero el abogado de Kahn, Ruzumna, le dijo a la BBC que el testamento “establece que cada uno recibirá un pago único de US$250.000 para administrar el patrimonio”.

El abogado de Indyke afirmó que los albaceas “nunca antepusieron sus propios intereses a sus deberes como coalbaceas”.

“Continúan administrando el patrimonio... en plena conformidad con la legislación aplicable”, precisó.

Matrimonios forzados

Epstein animó a algunas de las mujeres que traficaba desde el extranjero a encontrar un ciudadano estadounidense -a menudo otra mujer- para casarse y asegurarse de permanecer en el país.

Tras su condena en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor en Florida, se centró en conseguir y abusar de mujeres de Europa del Este, que eran “más aisladas, dependientes y vulnerables”, según el caso judicial de las Islas Vírgenes Estadounidenses.

“Creo que es hora de que encuentres una novia estadounidense”, escribió Epstein en un correo electrónico a una mujer no identificada en marzo de 2013.

“El matrimonio entre personas del mismo sexo será, con diferencia, la vía más rápida para obtener la tarjeta de residencia”.

Más tarde ese mismo año, otra mujer no identificada le envió un correo electrónico a Epstein para decirle: “Vamos a obtener la licencia de matrimonio. Y ella pregunta si es posible reunirse contigo, porque tiene algunas preguntas”.

BBC News vio un certificado de matrimonio entre dos mujeres, una de las cuales posteriormente declaró haber sido abusada.

El caso de las Islas Vírgenes Estadounidenses, resuelto entre las partes, alegaba que Indyke y Kahn “facilitaron intencionadamente” al menos tres matrimonios entre víctimas estadounidenses y extranjeras, quienes fueron forzadas por la red de tráfico de Epstein con amenazas de “graves daños físicos y a su reputación” si se negaban o intentaban irse.

Realizaron el trabajo legal y contable para facilitar “un fraude que vincularía aún más a las víctimas de Epstein con él” y le permitiría controlarlas y abusar sexualmente de ellas, según los documentos presentados ante el tribunal.

Indyke y Kahn niegan las acusaciones.

Un expediente judicial afirmó que solo Ghislaine Maxwell (der) era más importante para la operación de Epstein que Indyke y Kahn. / Departamento de Justicia de EE.UU.

Una mujer estadounidense que fue repetidamente abusada por Epstein y fue presionada para mantener relaciones sexuales con sus socios comerciales durante más de una década fue obligada a contraer un matrimonio facilitado por Indyke, según los documentos judiciales.

El objetivo era evitar la deportación de otra víctima de Epstein de Estados Unidos, según los documentos.

El fiscal general de las Islas Vírgenes Estadounidenses alegó que Indyke y un abogado de inmigración de Nueva York comenzaron de inmediato a ayudar a la víctima a prepararse para su entrevista con funcionarios de inmigración estadounidenses.

Kahn proporcionó una carta de referencia para el proceso de inmigración, según los documentos judiciales.

Cuando la mujer preguntó sobre la posibilidad de terminar el matrimonio y marcharse, los documentos judiciales indican que Indyke intentó repetidamente disuadirla del divorcio y la amenazó con perder la protección de Epstein y sus socios.

El abogado de Kahn, Ruzumna, le dijo a la BBC que su cliente creía que le estaba haciendo un favor, no participando en una farsa, y la mujer y su pareja le agradecieron la carta.

El abogado de Indyke, Weiner, no se pronunció específicamente sobre ninguna de las acusaciones de matrimonio.

A pesar de que Epstein fue noticia mundial durante más de una década por sus actividades delictivas, tanto los abogados de Indyke como los de Kahn afirman que sus clientes rechazan categóricamente cualquier insinuación de que “intencionadamente facilitaron o ayudaron a Epstein en sus abusos sexuales o trata de mujeres, o que estaban al tanto de las acciones de Epstein mientras le prestaban servicios legales y contables, respectivamente”.

Liquidación de la herencia

En 2020, Indyke y Kahn, en su calidad de coalbaceas, aceptaron el Programa de Compensación para Víctimas de Jeffrey Epstein (EVCP), que brindó a las sobrevivientes la oportunidad de obtener justicia financiera por el abuso sufrido. Para garantizar que las reclamaciones de las mujeres estuvieran “libres de cualquier interferencia del patrimonio de Epstein”, según el EVCP, se designó un administrador independiente.

Las reclamaciones fueron más del doble de lo esperado. Según documentos judiciales, 136 mujeres recibieron un valor combinado de US$121 millones de la herencia de Epstein.

Se resolvieron otras 59 reclamaciones de otras sobrevivientes por un total de US$48 millones.

Indyke y Khan aprobaron la liberación de fondos del patrimonio “para pagar los honorarios legales y los costos de otros cómplices”, según documentos judiciales.

Tanto Indyke como Khan lo niegan y le dijeron a la BBC que el patrimonio no ha pagado los honorarios legales de “ningún conspirador conocido en los crímenes de Epstein”.

Además, según un expediente judicial del mes pasado, el patrimonio de Epstein acordó pagar hasta US$35 millones a las sobrevivientes que se negaron a inscribirse en el programa de compensación y que demandaron personalmente a Indyke y Kahn, alegando que ambos facilitaron el tráfico sexual del financiero caído en desgracia y “prefirieron el dinero y el poder a cumplir la ley”.

Antes de las comparecencias programadas de los hombres en el Capitolio, el abogado de Indyke, Daniel Weiner, declaró: “Los señores Indyke y Kahn tienen la plena intención de continuar su cooperación con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y esperan aclarar su falta de implicación en la mala conducta de Epstein”.

Mientras tanto, la sobreviviente anónima le dijo a la BBC: “Cuando se habla de estas enormes sumas de dinero, ¿acaso el dinero eclipsa y supera el deseo y la necesidad de hacer lo correcto?”.

“No lo sé. Y eso les corresponde a ellos, moralmente hablando, descubrirlo. Espero que hagan lo correcto”.

