Quiénes son los ganadores y perdedores tras los resultados de las elecciones del domingo en Colombia

José Carlos Cueto - Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia

Las consultas interpartidistas y las elecciones al Congreso de este domingo en Colombia dejaron allanado el camino hacia las presidenciales del próximo 31 de mayo.

Y lo hicieron con sorpresas, encumbrando candidaturas hasta entonces inciertas, corrigiendo a la baja las aspiraciones de figuras mediáticas y reforzando el poder de la izquierda como fuerza principal del país.

La carrera presidencial para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño arranca ahora su recta final.

Se vislumbra larga, polarizada, intensa. Y es probable que se defina en una segunda vuelta el 21 de junio.

Mientras los candidatos afilan sus propuestas y campañas, estos fueron algunos de los ganadores y perdedores de la jornada electoral del domingo.

La ganadora y la sorpresa

La uribista Paloma Valencia sale como la política más reforzada.

Más de 3 millones de colombianos votaron por su candidatura en la Gran Consulta por Colombia, que aglutinó a figuras de derecha y centro y registró una participación de más de 6 millones de votantes.

Valencia representa al partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, y se mete de lleno entre los favoritos para alcanzar la presidencia.

Las consultas interpartidistas funcionan similar a las elecciones primarias en otros países.

Sirven para elegir el candidato presidencial de uno o varios partidos y también son un termómetro de ánimos electorales.

Esos 3 millones de votantes son un colchón importante para que Valencia pueda mirar de frente en primera vuelta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes acuden directos a la cita y respaldados como favoritos en las encuestas.

Cepeda es el candidato del Pacto Histórico, el partido izquierdista de Petro, y De la Espriella es un abogado que irrumpió con protagonismo en la política colombiana con un discurso de mano dura que algunos politólogos enmarcan en la ultraderecha.

Ahora la fuerza de Valencia hace dudar a expertos sobre si será ella o De la Espriella la gran carta de la derecha y el centro-derecha.

La posible fórmula Valencia-Oviedo cobra fuerza como opción presidencial, aunque no está confirmada. / Getty Images

“Tiene buenas opciones de quitarle el cupo en la derecha a De la Espriella de cara a una segunda vuelta”, le dice a BBC Mundo Carlos Cortés, abogado de la Universidad de los Andes y con un máster en comunicación y gobernanza de medios de la London School of Economics.

Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, coincide: “Valencia ganó una consulta exitosa y ahora toca ver si logra desplazar a De la Espriella”.

El economista Juan Daniel Oviedo, exdirector director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE), fue la gran sorpresa de la noche.

Sucumbió en la Gran Consulta ante Valencia, pero quedó en segundo puesto con más de 1,2 millones de votos.

Oviedo se enfrentaba a nombres mediáticos de la política como el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, la periodista Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, hijo del famoso candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 en un magnicidio atribuido al Cartel de Medellín en colusión con agentes del Estado.

El economista de 48 años no solo ganó a estos precandidatos, sino que superó los 800.000 votos que consiguió la vicepresidenta Francia Márquez en la consulta de la izquierda de 2022.

Los números de Márquez fueron considerados clave para vencer junto a Petro en las presidenciales de hace cuatro años.

De forma similar podría pasar entre Valencia y Oviedo, apuntan expertos.

“Si Valencia se la ofrece, pienso que Oviedo aceptaría la fórmula presidencial”, opina Cortés.

Nunca una mujer ha llegado a segunda vuelta en la historia de Colombia.

El reforzamiento de la izquierda y de Cepeda

Cal y arena para la izquierda colombiana.

Por un lado, Pacto Histórico, el partido del actual gobierno, se consolidó como la fuerza más votada del país en las elecciones legislativas.

No solo repitió esta posición con respecto a las legislativas de 2022, sino que aumentó de 20 a 25-26 escaños sus curules en el Congreso.

Pero el propio Petro reconoció la letra pequeña: “Es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones del Congreso. Sin embargo, no es mayoría absoluta”.

El nuevo Legislativo quedó similar al actual: fragmentado, polarizado y sin mayorías dominantes. Una piedra en el zapato para las reformas que pretenda el próximo presidente, como ya le sucedió a Petro.

El Pacto parte con ventaja, sí, pero en una hipotética presidencia de Cepeda, ahora mismo el favorito según mediciones, tendrá que demostrar tesón para tejer alianzas y sacar proyectos.

El candidato del petrismo también salió reforzado de la jornada electoral, aunque no haya participado.

El Pacto celebró su consulta a fines de octubre. Cepeda la ganó con más de 1,5 millones de votos.

Luego intentó concursar en la otra selección izquierdista, Frente por la Vida, que se llevó a cabo este domingo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se lo impidió tras considerar que ya había formado parte de una consulta y que no podía repetir.

Apenas 595.000 personas votaron en el Frente por la Vida.

“Cepeda es un ganador más allá de la lista del Pacto en el Congreso. Quedó claro que los votos del progresismo no están en ningún otro lado que en Cepeda y el Pacto”, analiza Cortés.

Cepeda y su partido, Pacto Histórico, salieron reforzados de las elecciones del domingo, aunque sin mayorías dominantes. / Sergio Yate / AFP via Getty Images

El correctivo al centro y la otra izquierda

El exsenador y exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, son las caras de la derrota de ese otro progresismo alternativo al Pacto.

Sectores de la política colombiana pedían no descartar el empuje de Barreras, quien es considerado en círculos internos cómo más moderado y hábil en las alianzas políticas que Cepeda.

Sin embargo, el resultado de la consulta supuso un correctivo a la baja.

Se impuso con 257.000 votos frente a los 227.000 de Quintero, uno de los políticos más activos en redes sociales del país.

Cortés dice que “Barreras intentó jugar una partida de póker y salió con nada”.

La baja participación en la consulta por la derecha sugiere que este espectro político cuenta con opciones limitadas de cara a las presidenciales. / Sebastian Barros/Long Visual Press/Univeral Images Group via Getty Images

La consulta de la izquierda contó con la menor participación de las tres que se celebraron, apenas superada por la del centro, que resultó siendo la otra sombra de la noche.

En la llamada Consulta de las Soluciones, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López venció con 574.000 votos al profesor Leonardo Huerta, quien obtuvo 44.000.

López le disputaría el centro político en primera vuelta al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

Este matemático se presentaría por tercera vez a las elecciones presidenciales, pero ni las encuestas ni el ánimo centrista de la consulta del domingo parecen augurarle un puesto entre los favoritos.

Tampoco los politólogos. “El centro queda en una situación tremenda. López tiene que ir a primera vuelta y no creo que Fajardo se una. Eso dispersaría más el voto del centro, que veo liquidado”, apunta Cortés.

Agua fría al antipetrismo

De la Espriella ha basado gran parte de su campaña en acusar a Petro de intentar erosionar la democracia colombiana. / Luis ACOSTA / AFP via Getty Images

Durante estos casi cuatro años de este gobierno de izquierdas de Petro, amplios sectores de la oposición han basado su campaña en al antipetrismo.

Entre voces de la derecha ha sido común escuchar que el país vive un momento existencial, que se arruinará, que se convertirá en Venezuela, que Petro planea perpetuarse en el poder.

La fuerza de su partido en el Congreso y los resultados de opositores y críticos de Petro en el Legislativo sugieren un efecto limitado de las campañas antipetristas.

De hecho, el presidente cuenta ahora mismo con un 49,1% de aprobación según una encuesta de Invamer. Un porcentaje inusualmente alto para un mandatario colombiano a fines de su administración.

Centro Democrático, el uribismo, se recuperó del varapalo sufrido en 2022 y consiguió aumentar de 13 a 17 los curules del Senado, pero se quedó lejos de los obtenidos por el Pacto.

Quizá el más destacado de los resultados opositores fue la irrupción del Movimiento Salvación Nacional, promovido por De la Espriella, que consiguió introducir tres senadores en la Cámara Alta.

De la Espriella, quien encabeza el antipetrismo más férreo, tendrá la oportunidad de volver a probar el efecto de su discurso contra el actual mandatario el próximo 31 de mayo en la primera vuelta de las presidenciales.

