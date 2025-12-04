Panamá, 04 de diciembre del 2025

    En medio de la crisis con Venezuela

    Radar de Estados Unidos en Trinidad y Tobago genera alarma regional

    EFE
    Radar de Estados Unidos en Trinidad y Tobago genera alarma regional
    Fotografía del 25 de noviembre de 2025 que muestra la caravana que custodia al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, a su llegada al Centro Diplomático este martes, en Puerto España (Trinidad y Tobago). EFE/Karla Ramoo

    La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que plantea nuevas preguntas sobre la seguridad en el Caribe.

    El teniente comandante retirado Norman Dindial, exjefe del Centro Nacional de Vigilancia Costera por Radar de Trinidad y Tobago, declaró a EFE que el despliegue del sistema señala un cambio hacia la “defensa activa” en el sur del Caribe, próximo a la costa venezolana.

    “El radar en Crown Point requerirá un sistema de defensa antimisiles. Eso significa que debe ir acompañado de capacidades de ataque tierra-aire y tierra-tierra. Hemos entrado en una fase de defensa activa: llegará más equipo, si no es que ya está aquí”, aseguró el exmilitar.

    Dindial explicó que los grupos navales estadounidenses ya operan radares avanzados y plataformas del Sistema de Alerta y Control Aéreo (AWACS, en inglés), lo que significa que la unidad de Tobago probablemente amplía el alcance de detección y selección de blancos.

    La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en torno a la instalación del radar, que las autoridades confirmaron poco después de asegurar que las tropas estadounidenses que realizaban maniobras en la isla habían abandonado el país.

    “¿Trinidad y Tobago tendrá que comprar el sistema eventualmente? ¿Quién lo opera y quién controla los datos?”, se preguntó el militar retirado, que advirtió que cualquier escudo defensivo alrededor del radar requeriría “una base cercana”, lo que abriría la posibilidad a una presencia estadounidense permanente en el esta zona del Atlántico.

    Incertidumbre en el Caribe

    El pasado 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, mientras que aviones militares de Estados Unidos aterrizaron en Tobago días después.

    El ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, indicó a EFE que el despliegue aumenta la incertidumbre para Trinidad y Tobago y debería haberse debatido a nivel regional, entre los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

    “Sin duda, coloca a Trinidad y Tobago en una posición de vulnerabilidad. Genera incertidumbre”, comentó Gonsalves, quien fue primer ministro de San Vicente durante veinticuatro años hasta perder las elecciones la semana pasada.

    Gonsalves argumentó que el radar podría haber sido instalado en alta mar o monitoreado desde instalaciones estadounidenses existentes.

    “Si yo puedo deducir que es una forma de presión, ¿no crees que el presidente (venezolano) Nicolás Maduro también lo entiende?”, cuestionó.

    Ante los temores, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, informó que solicitó el radar a Estados Unidos y que los ciudadanos no deben preocuparse por ello, ya que aumentará la seguridad del país.

    Impacto en el turismo

    Entre los turistas y ciudadanos de Tobago, son frecuentes las preguntas y conversaciones sobre el radar, la actividad militar estadounidense en Crown Point y la escalada general de las tensiones en el Caribe.

    El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Tobago, Reginald MacLean, reconoció que los operadores están entrando en un “período difícil e incierto”.

    Los operadores de cruceros también reportan inquietud. La Asociación de Operadores Turísticos de Trinidad y Tobago indicó que las líneas de cruceros ya han reducido las reservas y que un barco ha cancelado su escala en Tobago para el 5 de diciembre.

    Según el economista Taharqa Obika, la economía de Tobago está “fuertemente orientada al turismo” y ya se está debilitando: “Los operadores turísticos se enfrentan a una depresión debido a la disminución de reservas y llegadas”, afirmó a EFE.

    EFE

    Agencia de noticias


