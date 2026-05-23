Panamá, 23 de mayo del 2026

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    CRisis sanitaria

    RD del Congo eleva a 204 las muertes por la epidemia de ébola en el este del país

    EFE
    RD del Congo eleva a 204 las muertes por la epidemia de ébola en el este del país
    Un trabajador sanitario con equipo de protección desinfecta los puestos de un mercado de productos frescos en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo. EFE

    Un total de 204 “muertes probables” se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este sábado el Gobierno congoleño.

    Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el viernes, señaló el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya “867 casos sospechosos”.

    El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur y también a territorio ugandés.

    Información en desarrollo...

    EFE

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