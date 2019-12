A un día del referéndum en Grecia, continúa la presión europea por el 'sí'

CRISIS

La presión de parte de la clase política europea para que los griegos voten "sí" en el referéndum que se celebra sobre las condiciones económicas de los acreedores continuó hoy, a un día de que se celebre la consulta. El presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Martin Schulz, subrayó en unas

declaraciones que recoge el dominical Welt am Sonntag que ha sido el gobierno de izquierda del primer ministro griego, Alexis Tsipras, el que ha conducido al país a un callejón sin salida, "pero de eso la gente no tiene la culpa".

Según Schulz, "la situación seguro que no mejorará" si el pueblo rechaza en el referéndum de este domingo los planes de reforma de las instituciones acreedoras -el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE)-, porque el Gobierno griego se queda sin dinero."Sin dinero nuevo, no es posible pagar salarios, el sistema de salud ya no funciona, el abastecimiento eléctrico y el transporte público colapsan, y ya no se pueden importar bienes necesarios, porque nadie los puede pagar", advirtió.

El ministro austríaco de Finanzas, Hans Schelling, dijo que confiaba en una "solución negociada" a la crisis griega aunque asegura que una salida del euro de ese país sería "fácilmente asumible" por Europa.







El presidente del Partido Socialista Europeo (PES, en inglés), Sergei Stanishev, ha pedido a los griegos que "no den la espalda a Europa".

"El domingo los griegos ejercerán su derecho democrático. Espero sinceramente que al hacerlo no den la espalda a Europa", ha señalado en un comunicado el presidente del PES.

"Conforme se acerca el momento del referéndum en Grecia, quiero repetir mi mensaje alto y claro: las imágenes que hemos visto de Grecia en los últimos días han sido dolorosas para todos los europeos. La gente haciendo colas durante horas son pensionistas, madres y padres europeos", ha dicho Stanishev.

El presidente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), Klaus Regling, afirmó que espera un "resultado positivo" del referéndum.

"Hay mucha incertidumbre ahora sobre el futuro de Grecia. Quiero que Grecia sea parte de la eurozona y, por tanto, espero un resultado positivo en este difícil proceso", dijo Regling en una entrevista al diario heleno Kathimerini.

Regling destacó que si gana el no "hay dudas sobre la aplicación de las reformas necesarias" para el país, y agregó que "para la aplicación de un programa es necesario un Gobierno que crea en la aplicación de medidas difíciles".

En una entrevista que publica hoy el diario vienés "Die Presse", Schelling cree que en caso de que salga el "no" en el referéndum de mañana, habrá más dificultades para llegar a un acuerdo.

"Nuestro mayor problema ya no es el contenido (de las propuestas griegas) sino la destrucción de cualquier confianza entre Grecia y los otros países de la zona euro", destaca.

El titular de Finanzas alemán, Wolfgang Schüble, subrayó que la decisión de seguir o no perteneciendo a la eurozona depende del pueblo griego, al tiempo que se mostró convencido de que la Unión Europea (UE) saldrá fortalecida de la crisis.

"Grecia es miembro de la eurozona, de eso no cabe duda. Si con euro o temporalmente sin: esa pregunta sólo la pueden responder los propios griegos", dijo el ministro en declaraciones al diario "Bild".

Al mismo tiempo, Schüble recordó que "una comunidad sólo puede funcionar si sus miembros cumplen las reglas".

Las negociaciones que tengan lugar después del referéndum, y una vez expirado el anterior programa, se llevarán a cabo "sobre una base totalmente nueva y en condiciones económicas más difíciles", y "esto llevará un tiempo".

Estas declaraciones se unen a las realizadas ayer por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quien dijo que si los griegos votan a favor del "no" en el referendo del próximo domingo Grecia se verá "radicalmente debilitada".

"Incluso si hay un sí, tendríamos que afrontar una negociación difícil". En el caso de no, la posición de Grecia estará radicalmente debilitada", indicó Juncker en una rueda de prensa sobre el inicio de la presidencia rotatoria luxemburguesa de la Unión Europea (UE).

El ministro francés de Economía, Emmanuel Macron, reiteró hoy la idea de su Gobierno de que el referéndum convocado mañana por el Ejecutivo de Alexis Tsipras es legítimo, pero que hay una falta de "sinceridad democrática" en el momento y en la cuestión planteada.