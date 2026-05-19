Reino Unido alerta de una inminente ‘crisis alimentaria mundial’ por el bloqueo en Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha alertado este martes de que el mundo se encuentra ante una inminente “crisis alimentaria” a nivel global por la interrupción del suministro de fertilizantes a través del estrecho de Ormuz como resultado de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Cooper, que ha lamentado que todo apunta a una “crisis alimentaria mundial”, ha afirmado que “no se puede permitir que millones de personas pasen hambre solo porque un país está secuestrando esta vía marítima”, según recoge un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.

Así, ha reivindicado la importancia del suministro de estos fertilizantes, especialmente importantes debido a la llegada de una temporada de vital importancia para la agricultura y los cultivos, y teniendo en cuenta que este ya fue un sector golpeado a raíz de la invasión rusa de Ucrania y que ha afectado especialmente a países de África dadas las dificultades para exportar grano.

“Si los socios globales no aseguran los suministros de fertilizantes, serán necesarios envíos de ayuda humanitaria”, ha aseverado, al tiempo que ha arremetido contra Irán y “su continuado cierre del estrecho de Ormuz”. “Este cierre, que llega a medida que nos quedamos sin tiempo, muestra por qué es necesario presionar para lograr la reapertura”, ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que esta crisis “está afectando tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, además de los sectores público y privado”, recoge el texto. “Esto muestra por qué necesitamos nuevas formas de abordar las alianzas globales, para evitar las crisis en un primer momento”, ha añadido.

“Nuestro compromiso con el desarrollo internacional muestra nuestros valores y nuestro interés nacional. En un mundo que cada vez está más interconectado, la inestabilidad en el exterior nos afecta aquí en casa, desde el precio de la energía hasta la seguridad alimentaria. Construir esa resiliencia fuera nos hace más fuertes”, ha explicado.

Desde el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido de que el número de afectados por la inseguridad alimentaria aguda podría aumentar en 45 millones de personas si las actuales interrupciones en los suministros se prolongan hasta junio.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.