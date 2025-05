Renuncia comisionado de Derechos Humanos del Gobierno del presidente Bukele en El Salvador

El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno salvadoreño, el colombiano Andrés Guzmán, informó cerca de la medianoche de este lunes que renunció al cargo a casi dos años de su nombramiento.

“Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Nayib Bukele”, publicó en X y acompañó su mensaje de una carta fechada el 15 de mayo en la que comunicó a Bukele su renuncia.

Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente @nayibbukele . Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni… pic.twitter.com/rxItk81Mrk — Andrés GUZMAN CABALLERO (@andresguzm) May 19, 2025

Guzmán señaló que “renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario. Seguiremos avanzando, construyendo futuros donde la dignidad, seguridad y justicia sean realidades para todos”.

También publicó una misiva en la que se le informó que Bukele aceptó su renuncia a partir del 16 de mayo y se le pide el cierre de procesos y entrega de expedientes.

Esta renuncia se conoce en momentos en los que las autoridades salvadoreñas han detenido al menos a tres activistas.

Se trata de la jefa Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal, Ruth López; del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el presidente de una cooperativa de campesinos, José Ángel Pérez.

Guzmán ha negado en diversas ocasiones que en El Salvador, a pesar de diversos informes de organizaciones locales e internacionales, se violen derechos humanos y que el Estado ataque la libertad de prensa.

“Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existe seguimiento y acoso contra periodistas”, dijo el excomisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2023.

Aseguró, durante una audiencia virtual en ese momento, que “no hay una sola denuncia” de agresiones contra periodistas en la Fiscalía y Procuraduría, sin mencionar las denuncias que periodistas han presentado ante la Fiscalía General por espionaje con el software Pegasus.

En julio de 2024, negó ante la CIDH que en las cárceles salvadoreñas se realicen torturas y desmarcó al Estado de las muertes de personas detenidas.

“En El Salvador, acá en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesinan a las personas, esto no es una lucha política, no son centros de concentración”, aseguró, en ese momento, Guzmán.