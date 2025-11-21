Renuncias, acusaciones y abucheos: así llegó Fátima Bosch al título de Miss Universo 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo en Tailandia estuvo lejos de ser una noche de cuento. A sus 25 años, la mexicana se convirtió en la nueva reina universal en medio de una atmósfera cargada de tensiones, abucheos, renuncias inesperadas y acusaciones de manipulación que han puesto en jaque la credibilidad del certamen.

Frente a ese torbellino, Bosch insistió en su mensaje: su victoria no representa solo belleza, sino una plataforma para impulsar la igualdad de género y motivar a nuevas generaciones. “Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella”, afirmó.

Nonthaburi (Thailand), 21/11/2025.- Miss Mexico Fatima Bosch reacts after being crowned as Miss Universe 2025 during the 74th Miss Universe 2025 at Impact Challenger Hall in Nonthaburi province, on the outskirts of Bangkok, Thailand, 21 November 2025. Women representing 122 nations participate to compete in the 74th beauty pageant contest for the crown of Miss Universe 2025. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

El desenlace parecía improbable. Expertos del mundo de los concursos daban por favoritas a participantes de Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas. Sin embargo, Bosch ya se había convertido en el rostro más visible de la competencia tras un episodio que se volvió viral: un enfrentamiento con el director del comité organizador en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien la reprendió públicamente por no publicar contenido promocional.

@uninoticias ‼️ “No te di permiso para hablar”: así humillaron a Miss México 2025 en Tailandia. Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, recriminó a Fátima Bosch, ganadora de Miss México 2025, por no subir contenido de Tailandia, país sede para Miss Universo este año. Cuando ella trató de explicar su decisión, él pidió que la sacaran del salón. #MissUniverse #MissUniverseMexico #MissMéxico #Tailandia #NawatItsaragrisil ♬ sonido original - Univision Noticias

Ella respondió sin titubeos y se negó a quedarse callada. El gesto provocó que varias concursantes abandonaran un evento en solidaridad con la concursante. La presión obligó al propio Nawat a disculparse entre lágrimas días después, un suceso poco común en el mundo de los certámenes.

Pero la polémica escaló cuando Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization (MUO) y también mexicano, defendió a Bosch y amenazó con emprender acciones legales contra Nawat. Esa fractura interna abrió la puerta a preguntas más profundas sobre el funcionamiento del certamen, justo cuando se acercaba la gala final.

Pasaron las semanas y justo días antes del momento decisivo se volvió aún más crítico el certamen con la renuncia de tres jueces. El primero fue Omar Harfouch, empresario y pianista franco-libanés, quien anunció su salida en Instagram y lanzó graves acusaciones. “Miss México es una falsa ganadora”.

Añadió que Rocha y su hijo lo habían presionado una semana antes, durante un encuentro en Dubái: “Me instaron a votar por Fátima Bosch porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”.

Horas más tarde luego de que Harfouch renunciara, el exjugador francés Claude Makélélé también anunció su retiro, citando razones personales imprevistas.”

Justo cuando parecía que el panel de jurados estaba incompleto pero estable, una tercera renuncia sacudió el escenario a solo horas de la final: la princesa Camilla di Borbone, presidenta del comité de selección, abandonó su puesto.

La salida fue confirmada por el mismo Harfouch en declaraciones a People, y ocurrió apenas un día después de la renuncia de él y Makélélé. Hasta ahora, ni ella ni la MUO han ofrecido explicaciones.

Asimismo, el escultor brasileño Romero Britto fue nombrado como miembro del panel de jueces y tampoco asistió a la gala, sin que se conozcan las razones de su ausencia.

Por otra parte, la canadiense Natalie Glebova, Miss Universo 2005, quien se sumó a último minuto al panel de jueces en vista de las renuncias de esta semana, recordó que en años anteriores los resultados contaban con el respaldo de una firma contable, un aspecto que cree que debe recuperarse y que puso como condición para volver a ser parte del jurado.

Los días previos a la coronación se convirtieron en una sucesión de renuncias, rumores, comunicados oficiales y desmentidos. BBC Mundo recordó además que este ambiente ya venía contaminado desde semanas atrás, cuando varias concursantes abandonaron un evento tras la reprimenda pública de Nawat a Bosch.

Ese incidente, sumado a las renuncias en cascada, dejó al certamen bajo sospecha e incrementó la atención global sobre cada decisión tomada en Bangkok.

Finalmente, Fátima Bosch fue coronada Miss Universo en una sala donde los abucheos de parte del público contrastaron con el brillo del escenario. Su triunfo, lejos de cerrar el capítulo, abrió un debate profundo sobre la transparencia y el futuro del certamen.

Mientras Harfouch promete revelar pruebas en un especial de HBO en mayo de 2026, la MUO insiste en que el proceso fue legítimo. Bosch, por su parte, parece decidida a avanzar con su agenda de inclusión, consciente de que su reinado inicia con un reto monumental: demostrar que puede convertir una coronación controvertida en un año de impacto real.

La MUO ya había advertido de acciones legales contra el pianista pero no se ha pronunciado sobre las denuncias de fraude en la elección de la mexicana.

En la primera rueda de prensa de Fátima Bosch como Miss Universo, los organizadores descartaron las preguntas relacionadas con estas polémicas, tras haber pedido por escrito a los periodistas las cuestiones de antemano.

La página Real Pageanthology, especializada en concursos de belleza, dijo en Instagram que, con el resultado anunciado, “ya nada será igual”, pues la MUO “escoge” a la ganadora “sin importarle nada más”, un comentario que agitó el debate en redes sociales, donde un aluvión de internautas rechazaron el triunfo de la mexicana.