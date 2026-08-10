En vivo: declaran desastre nacional en Colombia y se eleva a 132 los fallecidos por el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de “desastre nacional” por el terremoto de magnitud 7.4 que deja al menos 132 personas fallecidas en el país.

Las cifras fueron dadas a conocer por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ordenó priorizar el rescate de las personas que aún se encuentran en los escombros de las edificaciones derrumbadas.

De la Espriella detalló que se contabilizan 570 personas heridas, 1,575 viviendas averidadas, 37 viviendas competamente destruidas, 61 edificios colapsados.

Además de 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos dañados, 17 centros comunitarios con afectaciones en sus infraestructuras, al igual que y 18 vías dañadas.

Igualmente se reportaron 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales. Entre las terminales precisó que hay una con la pista dañada.

"111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios afectados, 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados": presidente… pic.twitter.com/YAQS1C4qna — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

En otro reporte más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había indicado que la mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 60 muertos.

#ComunicadoOficial | La emergencia ocasionada por el sismo de magnitud 7,4 continúa escalando. Con corte a las 11:30 a. m., Colombia registra 71 personas fallecidas: 40 en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y 4 en Chocó. De ellas, 29 corresponden a ciudades capitales.



Ante la… pic.twitter.com/wwMAITwBba — Asocapitales (@Asocapitales) August 10, 2026

Al menos 27 personas murieron en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, por el terremoto.

“En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas”, expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas, y explicó que esa cifra no incluye a eventuales víctimas mortales en Cali, la capital regional.

Seguimos en terreno, junto a los organismos de socorro y la Fuerza Pública, adelantando labores de evacuación, atención y evaluación de daños tras el fuerte sismo que golpeó al Valle del Cauca.



Lamentamos profundamente que, hasta el momento, se reporten al menos 27 personas… pic.twitter.com/Bf96gdbstq — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) August 10, 2026

Más temprano, se reportaron 20 personas fallecidas en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, informaron las autoridades locales.

🚨 ATENCIÓN MANIZALES 🚨 pic.twitter.com/HbggFqhhKh — Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026

Por otro lado, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, capital del aledaño departamento de Caldas, aseguró que fallecieron al menos dos personas en esa ciudad.

Personas observan los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali (Colombia). Al menos 27 personas murieron en el departamento del Valle del Cauca, lo que eleva a 51 la cifra de fallecidos por el sismo en todo el territorio nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

“Hasta ahora registramos dos muertos”, aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó de que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.

Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, este lunes en Quibdó (Colombia). EFE/ Jean Arriaga

Los daños materiales en esa zona cafetera de Colombia incluyen el desprendimiento de parte del techo del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, que permanece cerrado, al igual que los de Manizales y Armenia, en la misma región, según informó la autoridad aeronáutica, así como afectaciones en iglesias y catedrales.

Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

“Alcanzamos a llegar a sacar los abuelos. El apartamento quedó mal, el edificio está totalmente destruido”, dijo a EFE Johanna Ramírez, una habitante de Pereira que cuida a una pareja de ancianos.

En videos difundidos tras el sismo se observa cómo el pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprende, mientras varias personas que se encontraban en la calle se agarran a una motocicleta de la Policía y a otros elementos del entorno mientras son sacudidas por el temblor, en medio del caos y la confusión.

Pacientes evacuados de la Clínica Farallones tras el terremoto de magnitud 7,4 esperan en una calle este lunes, en Cali (Colombia). El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales. EFE/ Ernesto Guzmán

En otro video grabado en Pereira se observa cómo parte de la fachada de un hotel se desprende, al tiempo que la persona que registra las imágenes asegura que quienes se encontraban en el lugar están “bien”.

Pacientes evacuados de la Clínica Farallones tras el terremoto de magnitud 7,4 esperan en una calle este lunes, en Cali (Colombia). El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales. EFE/ Ernesto Guzmán

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.

Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos.



Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas.



Colombia está unida y saldremos adelante… pic.twitter.com/8bnJFr4Ehv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella se dirigió al país, para explicar el alcance de la declaratoria de desastre natural y aseguró que personalmente estará al frente de la emergencia nacional.

Mapa que muestra los detalles del sismo.

Igualmente indicó que la cancillería coordinará la ayuda internacional.

“El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger las vidas y llevar la ayuda a todas las notas que lo necesiten. Lo primero es el rescate de las personas que todavía están en los escombros”, anunció De la Espriella.

Con información de agencia de noticias EFE.

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